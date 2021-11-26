ФРЕДЕГОНДА (лат. Fredegundis)

Франкская королева, жена Хильперика I и мать короля Хлотаря II.

Фредегонда сначала была одной из любовниц Хильперика I. Путем интриг и обмана ей удалось сначала расстроить брак короля с Авдоверой, а после этого Хильперик женился, подобно своему брату Сигиберту I, на вестготской принцессе Галсвинте. Однако Фредегонде и на этот раз удалось обратить Хильперика против своей жены и подговорить короля убить Галствинту. После этого Хильперик женился на Фредегонде.

Гибель Галсвинты, сестры Брунгильды, которая была женой Сигиберта I, спровоцировала длившееся много десятилетий противостояние Брунгильды и Фредегонды. В 569 г. было решено, что Хильперик I должен вернуть приданое Галсвинты Брунгильде, сесте покойной. Хильперик и Фредегонда не пожелали этого делать, началась война.

В 575 г. Фредегонде. удалось подстроить убийство Сигберта I. В источниках, например, у Григория Турского , Фредегонде. приписывается организация многих смертей, однако к этим сообщениям следует относиться осторожно, автор «Истории франков» намеренно очернял Хильперик I и его жену.

В 584 г. Хильперик I был убит. Нет оснований однозначно утверждать, что организатором покушения была именно Фредегонда, хотя в «Книге истории франков» об этом явно сказано. Хлотарь II, сын Хильеприка I и Фредегонда, был взят под опеку Гунрамном и провозглашен королем маленького Руанского королевства. Получив защиту от фактического властителя вновь объединенного королевства франков, Гунтрамна, Фредегонда не прекратила, тем не менее, попыток добиться лучшей доли для своего сына и нанести урон Брунгильде.

После смерти Гунтрамна в 592 г. в 596 г. Фредегонда отправила своего сына занять Париж . Кроме того, Хильперику удалось нанести поражения своим противникам, внукам Брунгильды, при Лаффо. Тем не менее, удачное наступление ничем не закончилось, потому что в 597 г. Фредегонда умерла. и была похоронена в Сен-Жермен-де-Прэ.

Иллюстрации:

Королева Фредегонда со своим мужем, суассонским королем Хильперихом.

Исторические источники:

Григорий Турский История франков / Изд. подготовила В.Д. Савукова. М., 1987. 461 с.;

Хроники Фредегара / Пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.