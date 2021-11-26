ФРАНКИ (лат. Franci, фр. francs)

Союз, объединявший группу небольших западногерманских племен (тенктеры, бурктеры, хамавы, хатты, сигамбры, узипетов и др.).

Впервые упоминается в римских источниках в III в. н. э. Происхождение слова «франки» неясно. Оно может происходить от германских корней, имеющих значение «копье», «бродящий», «храбрый». Традиционно разделяется на две группы: на салических франков и рипуарских.

Салические (приморские) франки обитали в Токсандрии, т.е. в низовьях Рейна и Шельды. Рипуарские (береговые от лат. ripa, берег реки) расселились по Рейну вплоть до р. Майн.

В 355 г. будущий император Юлиан Отступник (361–363 гг.) разбил салических франков, но оставил их в Токсандрии на правах федератов. С этих пор заметно возрастает количество франков в римской армии. Некоторые из них сумели добиться самых высоких постов, как, например, Маллобауд, ставший комитом доместиков (начальником императорской охраны), или Арбогаст фактический руководивший империей при Валентиниане II.

В начале V в. франки сумели распространили свое влияние до р. Мозель. Король салических франков Хлодион смог завоевать земли вплоть до Соммы. В 451 г. франки участвовали в битве на Каталаунских полях на стороне римлян. Вследствие слабой романизации севера Галлии и компактности расселения франков, они долгое время сохраняли свои самобытные порядки и общинный строй, господствовавший в IV–VI вв.

При Хлодвиге I (481–511 гг.) все франки были объединены в едином Королевстве франков (481–843 гг.). Королевству франков удалось подчинить себе не только территорию Галлии, но и распространить свою власть на соседние народы — бургундов, алеманов, тюригнов, баваров и др.

В Королевстве франков франки составляли незначительную по численности группу населения, обитавшую практически исключительно в Северной Галлии. Франки сыграли заметную роль в формировании северофранцузской народности, а также в этногенезе голландцев и фламандцев.

Исторические источники:

Григорий Турский История франков / Изд. подготовила В.Д. Савукова. М., 1987. 461 с.;

Хроники Фредегара / Пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.

Иллюстрации:

Крещение франкского короля Хлодвига I.