День святого Патрика 17 марта в Ирландии отмечается национальный, культурный и религиозный праздник – День святого Патрика. В России этот праздник хорошо известен, ведь с 1999 года при поддержке посольства Ирландии проводится ежегодный международный фестиваль «День святого Патрика», хотя впервые в Москве это ирландское национальное торжество отмечалось в 1992 году. Но немногие знают, что данный праздник куда ближе нашей традиции, в отличие от пресловутого Дня святого Валентина. С 2017 года РПЦ МП отмечает память святого Патрикия Ирландского 30 марта по новому стилю, то есть на 13 дней позже. Древний святой Апостол Крайнего Запада святой Патрикий (Патрик) относится к числу древних святых, подвизавшихся в... На чтение: 4 минуты

17 марта в Ирландии отмечается национальный, культурный и религиозный праздник – День святого Патрика. В России этот праздник хорошо известен, ведь с 1999 года при поддержке посольства Ирландии проводится ежегодный международный фестиваль «День святого Патрика», хотя впервые в Москве это ирландское национальное торжество отмечалось в 1992 году. Но немногие знают, что данный праздник куда ближе нашей традиции, в отличие от пресловутого Дня святого Валентина . С 2017 года РПЦ МП отмечает память святого Патрикия Ирландского 30 марта по новому стилю, то есть на 13 дней позже.

Древний святой

Апостол Крайнего Запада святой Патрикий (Патрик) относится к числу древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до Великой схизмы – церковного раскола 1054 года, после которого Римско-католическая и Православная церкви окончательно разделились. Восточнохристианская церковная практика такова, что святые, канонизированные до Великого раскола, независимо от того, в каком регионе они подвизались, являются общими святыми для христиан Запада и Востока. То есть православные христиане могут им молиться, могут писать иконы и т.д. Другое дело, что не все те святые включены поместными православными церквями в месяцесловы для поминовения. И вот Русская православная церковь Московского патриархата в начале марта 2017 года включила имя святого Патрикия Ирландского (вместе с именами некоторых других древних святых) в месяцеслов для поминовения 30 марта (н. ст.). Строго говоря, это событие не стало чем-то эпохальным, как о том писали некоторые СМИ; наоборот, это был просто технический момент, наконец реализованный.

Так уж повелось, что в разных странах разные святые почитаются больше или меньше, о ком-то могут просто не помнить. И потому мало удивительного в том, что, например, для РПЦ апостол Андрей Первозванный (по преданию, бывший на Руси) и святые Кирилл и Мефодий ближе, тогда как святой Патрик весьма близок православным и католикам в Ирландии.

Другое дело, что празднование Дня святого Патрика пришло в Россию как светский праздник и в том формате, в каком он был устроен американскими ирландцами: с зеленой одеждой, кельтской музыкой, танцами и употреблением эля. Но празднование Дня святого Патрика 17(30) марта всегда выпадает на Великий пост , который в это время идет и у католиков. Потому для православных христиан «традиционное» празднование Дня святого Патрика неприемлемо, но может сопровождаться чтением жизнеописания этого святого и размышлением над его христианской жизнью.

Жизнь святого

Почти все, что известно о биографии святого Патрика, сохранилось в его собственных сочинениях и некоторых стихотворных гимнах, созданных вскоре после его упокоения. Причем действительно достоверных сведений не так много, зато легенд, посвященных его чудесным делам, предостаточно.

Суккат (так при рождении назвали Патрика) родился в конце IV века в Британии в состоятельной галло-римской семье. Крещен с латинским именем Магон. Его дед был христианским священником, отец – дьяконом, мать – родственницей святого Мартина Турского. В юности будущий святой не был близок к Господу. В возрасте 16 лет он попал в рабство к пиратам и был увезен в Ирландию, где стал пастухом и выучил местный язык. Его хозяин, местный племенной вождь, насмешливо прозвал юношу Патриком, что означает «знатный человек». В своей «Исповеди» Патрик осмыслял случившееся как наказание от Бога за неправедную жизнь.

Жизнь в суровых условиях, среди язычников, заставила встать Патрика на путь к истинному Богу. Спустя шесть лет, проведенных в рабстве, посте и молитве, будущий святой услышал голос, говоривший, что скоро он возвратится в родную страну и корабль уже приготовлен. Так и случилось. Правда, оказавшись не то в Британии, не то в Галлии (современная Франция), Патрик со своими спутниками-язычниками был вынужден почти месяц странствовать в поисках людей. Терзаемые голодом, они попросили будущего святого помолиться Богу об их спасении. Когда Патрик сделал это, появилось стадо свиней.

После странствий и разных бед Патрику удалось вернуться домой. Вскоре он стал учеником святителя Германа и в 432 году, уже в сане епископа и получив благословение, направился с миссией в Ирландию.

Сначала просветителя встретили камнями. Да и вообще ему часто приходилось противостоять упорствующим сторонникам язычества. Когда святой в небольшом сопровождении клириков шел в Тару, бывшую столицей Ирландии, на них была устроена засада в лесу. Спев гимн-молитву «Щит святого Патрика», они предстали королевским воинам в образе оленьего стада.

В то время приближался большой языческий праздник. Верховный король Лоэгайре запретил зажигать какие-либо огни, пока не загорится главный языческий ритуальный огонь в Таре. Но Патрик со спутниками разжег огромный костер по случаю Пасхи. Жрецы-друиды предсказали королю, что если не потушить этот огонь, то он никогда не погаснет. Однако воинам короля не удалось ни убить Патрика, ни потушить огонь. А колдовство друидов оказалось бессильно перед защитой Бога. Последнее произвело большое впечатление на Лоэгайре, и он вместе со всем своим домом крестился.

Рассказывая о Святой Троице, Патрик показывал ирландцам трехлистный клевер, говоря, что как три лепестка находятся на одном стебельке, так и Бог един в трех лицах. Скончался святой просветитель Ирландии во второй половине V века, разные источники указывают разные годы. Аналогично обстоит дело с местом кончины и захоронения святого Патрика. Одна легенда гласит, что для выбора такого места тело покойного положили на телегу, запряженную двумя неукрощенными быками: где те быки остановятся, там и должно похоронить Апостола Крайнего Запада.

Подробнее о том, почему Русская православная церковь все-таки решила включить просветителя Ирландии в свой месяцеслов и как православному верующему отметить День святого Патрика, не нарушая Великого поста, нам рассказал кандидат богословия, проректор по учебной работе и преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин.

– Отец Валерий, позвольте задать вам несколько вопросов по поводу признания святого Патрика Русской православной церковью. Как отметил в своей статье мой коллега, святой Патрик был канонизирован еще до Великого церковного раскола, а это значит, что восточные христиане могут почитать его уже много веков подряд. Почему же тогда Русская православная церковь включила ирландского святителя в свой месяцеслов только в прошлом году?

– Дело в том, что включать святых в (православный – прим. ред. ) календарь всегда стараются очень осторожно, потому что это предполагает молитвенные обращения и храмовые богослужения. Долгое время шло противостояние восточной и западной цивилизаций, и у нас, проще говоря, побаивались включать в календарь святых, которые так или иначе связаны с западными территориями, потому что усматривали в этом некое влияние западной культуры и, соответственно, западного мировоззрения. Но сами-то святые тут ни в чем не виноваты! Это святые, которые жили задолго до отделения католицизма от православия, поэтому никакой прокатолической идеологии в жизни и учении этих святых нет. Собственно, сейчас это и начали переосмыслять.

– С чем это связано?

– Во-первых, с тем, что сейчас мир становится все более информативным. Раньше, когда не было интернета и столько общедоступной информации, то и сведений было меньше. То есть вряд ли кто-то в XVII–XVIII веках у нас на Руси вообще вспоминал и знал, что где-то там был такой святой Патрик. Западных святых не включали в календарь даже просто потому, что они не входили в сферу внимания русского народа. Они выпадали из нашей памяти, и к ним у нас особо не обращались в молитвах. Ведь святых в календарь обычно включают, когда есть уже более-менее распространенное молитвенное поминание, когда люди к этому стремятся. Святых много, и не ко всем люди успевают обращаться, не про всех успевают узнать. Поэтому ряд святых в какие-то периоды оказывается забыт. А сейчас сама культура наша более информативна, и, так или иначе, все эти сведения легко всплывают. Оказывается, что есть много святых древнего времени, которые жили на западных территориях, проповедовали Христа и обращали к Нему людей, которые пострадали за имя Христово. И они на самом деле достойны памяти и почитания, и в их жизни мы не наблюдаем никаких причин для каких-то вероучительных преткновений. Это в принципе ничего не говорит о нашем отношении к католицизму, поскольку речь идет о святых древнехристианской церкви.

– А почему Русская православная церковь чтит память святого Патрика не 17, а 30 марта? Выбор даты по новому стилю как-то связан с Великим постом или есть другие причины?

– Это связано исключительно с календарем . По юлианскому календарю День святого Патрика отмечается 17 марта, и в древнее время люди придерживались юлианского календаря. Поэтому если святой Патрик пострадал 17 марта по юлианскому календарю, то и положено придерживаться этой даты. В этом смысле расхождение в днях памяти святого Патрика точно такое же, как расхождение в праздновании Рождества Христова и других больших праздников: разница составляет 13 дней. То есть здесь мы просто придерживались юлианского календаря, а не пытались как-то подстроиться под дни Великого поста.

– В России День святого Патрика отмечается еще с начала 90-х, но именно как светский праздник – с парадом, традиционной ирландской атрибутикой, алкоголем и веселыми танцами. Очевидно, что церковь не приветствует такой способ празднования. Как же следует поступать православному христианину, который хочет почтить память святого Патрикия?

– Все-таки в православной традиции в центре празднования долго находится молитвенное обращение к святому. Возможен, конечно, какой-то семейный праздник, если данная семья почитает святого. Более широкие способы празднования дней святых, которые входят в культуру народа, формируются с веками. Если где-то организуются какие-то процессии, парады, то это просто постепенный ход истории: народ празднует память святого доступными для себя способами, и потом светская составляющая начинает преобладать. Но у нас не было такой истории почитания.

– Как вы думаете, приживется ли этот святой в нашей православной традиции? Станут ли верующие чаще обращаться к Патрикию?

– Мы сейчас стоим в самом начале прославления святого Патрика. Но если на Западе он обращал в христианскую веру целые народы и поэтому для них этот день является ключевым, то у нас день святого Патрика, конечно же, не может вытеснить дни памяти других, более важных для нас святых: допустим, князя Владимира , при котором состоялось крещение Руси; преподобного Сергия Радонежского , с которым было связано возрождение русской духовности; преподобного Серафима Саровского , который очень почитаем у нас в народе. То есть День святого Патрика у нас, конечно, не поднимется на такую высоту уже устоявшихся праздников. Думаю, что культура все-таки не поменяется.

– Как вы думаете, каким образом включение в православный месяцеслов скажется на образе этого святого в нашем сознании? Станут ли его больше почитать в России? На что это вообще влияет?

– Лично я положительно отношусь к этому включению. Объясню почему: теперь мы, православные христиане, видим, что людей, которые обратились к Богу в древние времена, которые исповедовали веру Христову посреди языческих народов и обратили ко Христу людей, – их, оказывается, было много! И они были явлены в разных концах планеты. Это значит, что благодать Божья не ограничилась только Святой землей (Иерусалим и прилегающие к нему территории. – Прим. ред. ), Малой Азией, Грецией, Италией – в общем, странами Средиземноморья. Она проявляла себя в разных уголках земли, и везде появлялись такие святые. Думаю, что этот праздник в честь святого Патрика говорит о полноте действия божественной благодати в разные времена и о том, что много людей откликалось на Божий призыв. Поэтому такие изменения можно только приветствовать.