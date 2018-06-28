Блаженный Августин 28 июня Русская православная церковь чтит память Аврелия Августина, епископа Гиппонского, также именуемого Блаженным Августином. Настоящее и будущее Личность Блаженного Августина удивительна и уникальна. Впервые в истории философской мысли Августин в своей автобиографической «Исповеди» обратил внимание на индивидуальность, отдельного человека, отдельную личность в такой мере, в какой никто до него этого не делал. До Августина никто так глубоко не переживал движение жизни, никто так не чувствовал время. Исповедуясь в себе перед Богом, он размышлял примерно так. Вот я сейчас исповедуюсь. Исповедуюсь в том, что было. А куда оно делось? Было ли оно? Ведь его нет. Прошлое прошло, исчезло. Будущего нет,...

28 июня Русская православная церковь чтит память Аврелия Августина, епископа Гиппонского, также именуемого Блаженным Августином.

Настоящее и будущее

Личность Блаженного Августина удивительна и уникальна. Впервые в истории философской мысли Августин в своей автобиографической «Исповеди» обратил внимание на индивидуальность, отдельного человека, отдельную личность в такой мере, в какой никто до него этого не делал. До Августина никто так глубоко не переживал движение жизни, никто так не чувствовал время. Исповедуясь в себе перед Богом, он размышлял примерно так. Вот я сейчас исповедуюсь. Исповедуюсь в том, что было. А куда оно делось? Было ли оно? Ведь его нет. Прошлое прошло, исчезло. Будущего нет, оно не наступило. А что есть? Существует настоящее – точка, где сходится прошлое и будущее. Получается, что мы живем один миг. Проблему времени Августин решает любопытно. Прошлого, конечно, нет, но оно и есть, потому что ничто в ничто не уходит, оно остается. Следовательно, прошлое есть настоящее. А будущее тоже есть, потому что оно происходит из настоящего и потому что творение из ничего было осуществлено Богом разово. В результате и прошлое, и будущее есть всегда в настоящем. Будущее присутствует в настоящем в качестве семян, которые имеют при этом бытие.

Происхождение

Августин родился 13 ноября 354 года в небольшом городке Тагаст африканской провинции Нумидия. Отец-язычник, Патриций, крестившийся незадолго до смерти, был человеком жестоким и особенного влияния на Августина не оказывал, в отличие от матери-христианки, Моники. Однако отцу удавалось нейтрализовывать христианское влияние матери на сына в детстве и юношестве. Августин позднее написал, что впитал имя Христа с молоком матери. С другой стороны, в юношестве он был человеком светским, абсолютно далеким от религии и его можно было бы назвать атеистом. После учебы на малой родине Августин перебрался в Карфаген, где продолжил учебу, получил прекрасное риторическое образование и затем сам преподавал в риторической школе. Августин вспоминал, что немалое влияние на обращение его в христианство оказало знакомство с трудами Цицерона. В античном мире у человека было две главные возможности себя реализовать: риторика и философия. Изучение риторики позволяло затем проявить себя в общественной жизни, построить карьеру. А изучение философии, наоборот, означало открытие факта того, что существует некое внутреннее переживание, благо, которому стоит посвятить жизнь. Цицерон эти вещи как раз попытался сопоставить. И эта же проблема – «выражение невыразимого» – занимала Августина всю жизнь.

В поисках истины

Первое осознанное знакомство Августина с христианством вызвало в нем некоторое разочарование. Он испытывал определенные трудности с чтением Священного Писания. Да и сами христиане отнеслись к нему настороженно из-за той гигантской тяги к знанию, которую демонстрировал молодой философ-интеллектуал. И так получилось, что Августин оказался в секте манихеев. Мать страшно переживала из-за этого, просила одного епископа поговорить с Августином, но тот твердо сказал, что это не ко времени, а он сам, изучая ересь, поймет, что к чему. Вообще, Августин в «Исповеди» прямо указывает, что молитвы и слезы матери о нем Господь слышал и не оставил без внимания. Августин жил во времена, когда античный мир угасал, близилось падение Римской империи. Отражение этого Августин видел в манихейском учении о столкновении добра и зла. Манихеи обещали открыть истину, и это увлекало будущего епископа. Однако он обнаружил, что истину в понимании философии манихейство дать не может. Он разочаровался в этой ереси. Более того, он стал задумываться о том, что истину вообще нельзя открыть и, следовательно, стоит отказаться от ее поисков.

После Карфагена Августину удалось открыть риторическую школу в Риме, а затем получить должность преподавателя риторики в Медиолане (современный Милан). Значительное влияние на Блаженного Августина оказал святой Амвросий Медиоланский, проповеди которого в итоге склонили его принять крещение в 387 году. Августин переосмыслил свою бывшую жизнь, то, как он вел себя с женщинами, воровал. Беспощадное отношение к бывшей жизни нашло самое полное отражение в «Исповеди». В Медиолане Августин сделал важное открытие: вера – это не слепое следование учению авторитета, а поиск истины. И в христианстве он нашел эту свободу поиска. То есть верующий знает, что он не знает, и стремится понять то, чего еще не понимает. Таким образом, Августин взглянул на христианство как на вполне осуществимый и желанный путь познания, о котором он мечтал после прочтения Цицерона. После крещения Августин раздал имущество бедным и с матерью отправился в Африку, однако она скончалась по дороге в результате болезни.

Африка

Автобиографическая «Исповедь» Августина завершается его прощальным диалогом с умирающей матерью. Дальнейшие сведения о почти 40-летней жизни святого мы знаем из «Жития», составленного Поссидием, человеком, общавшимся на протяжении этих десятилетий с Августином.

В Африке, в родном Тагасте, Августин организовал монашескую общину. В Гиппоне Регийском (город, бывший на территории современного Алжира) был рукоположен в пресвитеры. Не позднее 395 года принял епископский сан. В этот, африканский, период жизни Августин создал свои наиболее значимые произведения, такие как «Исповедь», «О граде Божьем» (посвящено вопросам о сотворении мира и конце света), «О свободной воле» и другие. Августин был чрезвычайно плодовитым мыслителем, только в период с 388 по 396 год он создал около 20 работ (не считая писем) различного содержания. Блаженный Августин умер 28 августа 430 года в Гиппоне, осажденном германским союзом племен – вандалами.