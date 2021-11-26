БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ (Досточтимый)

Английский ученый, монах- бенедиктинец , святой и Учитель церкви (doctor Ecclesiae); богослов и историописатель.

Память в Католической церкви — 27 мая. В 679 семилетнего Б. Д. отдали на воспитание в аббатство Свв. Петра и Павла в Уирмуте. Вскоре он перешел в аббатство Ярроу, в котором оставался до конца своих дней. Диакон (691), затем священник (702) .

В начале XI в. мощи Б. Д. перенесли в даремский кафедральный собор. За заслуги перед церковью его наградили титулами «Достопочтенный (Досточтимый)» (Venerabilis); благодаря историческим трудам он стал именоваться «отцом» английской истории.

Перу Б. Д. принадлежит большое число сочинений: «О поэтическом искусстве» (De arte metrica), «Об орфографии» (De orthographia), «Об искусстве счета» (De ratione computi), «О природе вещей» (De natura rerum), «Житие Кутберта» и др. Интересуясь проблемами хронологии и пытаясь осмыслить феномен времени, Б. Д. посвятил рассмотрению данного вопроса несколько специальных трактатов (De temporibus, De temporibus ratione).

В обширном перечне, лично составленном Б. Д., указано несколько десятков работ (в том числе по богословию, антропологии, стихосложению). Исключительное значение, кроме комментариев Б. Д. к книгам Ветхого и Нового Заветов , имеют его историографические труды. «Хроника, или О шести эпохах мира» (Chronicon, sive De sex aetatibus mundi), «История аббатов» (Historia abbatum) и особенно «Церковная история народа англов» (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) поставили Б. Д. в ряд выдающихся бытописателей эпохи.

Вместе с «Книгой о святых местах» (Liber de locis sanctis) данные сочинения представили картину исторического развития человечества, отвечавшую главной идее автора — продемонстрировать божественное присутствие в жизни людей и последовательно обосновать роли Провидения .

Вершиной творчества Б. Д. является «Церковная история народа англов» (731) — новаторское произведение, в котором использованы принципы летоисчисления Дионисия Малого; благодаря привлечению разнообразных источников история утверждения христианского вероучения в Британии вплоть до 730, рассматриваемая в богословских категориях. Процесс обращения в христианство Б. Д. видит как путь постепенного обретения спасения народом, некогда отправлявшим языческие культы и находившимся во тьме неверия.

Труды Б. Д. оказали большое влияние на потомков: Ансельм Кентерберийский , Фома Аквинский, Бонавентура и многие другие виднейшие представители западноевропейской мысли обращались к наследию «мудреца из Ярроу».

Сочинения:

Книга о природе вещей / Пер. и коммент. Т. Ю. Бородай // Вопросы истории, естествознания и техники. 1988. № 1. С. 139—152;

Церковная история народа англов / Пер. с лат., вступ. ст., комм. В. В. Эрлихмана. СПб., 2003;

О правописании [о буквах; А; В; С] / Пер. М. С. Петровой // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы) / Сост. и общ. ред. М. С. Петровой. М., 2012. С. 64–101;

Opera omnia // Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 90—95;

Ecclesiastical History of the English People / Ed. B. Colgrave, R. A. B. Mynors. Oxford, 1969.

Дополнительная литература:

Гвоздецкая Н. Ю. Бэда: монах, ученый, поэт (около 673—735) // Интеллектуальная история в лицах: семь портретов мыслителей средневе­ковья и возрождения. Иваново, 1996. С. 25—40;

Ненарокова М. Р. Досточтимый Беда — ритор, агиограф, проповедник. М., 2003;

Зверева В. В. «Новое солнце на Западе». Беда Достопочтенный и его время. СПб., 2008;

Петрова М. С. Риторико-грамматические работы Беды Досточтимого в контексте лингвистического знания поздней Античности и раннего Средневековья // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы) / Сост. и общ. ред. М. С. Петровой. М., 2012. С. 36—63;

Петров В. В. Эсхатология Беды Досточтимого и естественная философия его времени // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы) / Сост. и общ. ред. М. С. Петровой. М., 2012. С. 102—114.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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