АНГЛОСАКСОНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ (Adventus saxonum)

Этим не вполне точным термином обозначается процесс миграции германских народов в Британию, проходившей на протяжении IV–VI веков.

Гильда Премудрый в своем сочинении «О погибели Британии» представляет первоначальное расселение германских племен в Британии как следствие восстания наемников-германцев; по его свидетельству, в какой-то момент продвижение германцев было остановлено объединенными усилиями бриттов под предводительством Амброзия Аврелиана (гл. 24–26). Рассказ Гильды был повторен в «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного и датирован (ошибочно) временем правления императора Марциана и Валентиниана (449–456). По свидетельству анонимной «Галльской хроники 452 г.», «Британия, оставленная римлянам, перешла под власть саксов» в 441. Беда называет 3 народа, участвовавших в завоевании, — англов, саксов и ютов. По его описанию, англы расселились в основном в северной и центральной части Англии, саксы — на юго-западе, а юты — в Кенте и на острове Уайт. Он также отождествляет предводителей германских воинов, нанятых бриттами, с Хенгестом и Хорсой, основателями кентской королевской династии. Англосаксонская легендарная традиция отражена в погодных статьях за V–VI вв. Англосаксонской хроники. В них «завоевание» предстает как череда победоносных военных кампаний, завершившаяся быстрым и полным разгромом бриттов. В настоящее время, исходя из археологических данных, в научной литературе принято говорить не столько об А. з., сколько об «англосаксонском заселении». Хотя все исследователи согласны с тем, что миграция германских народов из Сев. Германии и Юж. Скандинавии в Британию имела место, длительность, характер и масштаб миграции являются предметом горячих споров. Сейчас считается общепринятым, что процесс расселения германских племен на большей части о. Великобритания завершился в целом не ранее конца V в. По поводу форм, в которых это происходило, высказываются самые крайние точки зрения: от утверждений о полном истреблении подавляющей части бриттского населения до заявлений о мирном слиянии двух народов и культур. Взвешенная позиция сводится к тому, что характер взаимодействия германского и бриттского населения мог быть различным в разных регионах. Если в юго-западных областях бритты действительно были вытеснены с принадлежавших им плодородных земель, то на востоке имела место скорее постепенная ассимиляция германских и бриттских сообществ. Весьма радикальному пересмотру подверглись и представления о масштабах переселения. Хотя большинство специалистов утверждает, что главенство германской культуры и языка могло установиться только в результате миграции больших масс населения, принадлежащего к разным социальным слоям, существует мнение, что для этого достаточно было переселения небольшого количества воинской элиты с их семьями.

Автор статьи: Метлицкая З.Ю.

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