АЛЬТИНГ

АЛЬТИНГ - общее народное собрание глав домохозяйств Исландии , ее правящий орган.

Основан в 930 году, что знаменовало собой учреждение республиканского режима на острове. Возглавлялся выборным законоговорителем (лагманом).

Играл большую роль как главное политическое и судебное учреждение свободных исландцев: рассматривал дела, связанные с войной и миром, проводил выборы судей, решал вопросы о сборе народного ополчения , о поборах и данях, а также о проблемах веры, рассматривал важные уголовные и гражданские судебные иски и выносил по ним приговоры.

Политические решения на Альтинге принимались голосованием, судебные - коллегией судей, при участии свидетелей и присяжных («соприсяжников»). Решающую роль на Альтинге с самого начала играли знатные семьи, в том числе потомки первопоселенцев, прежде всего норвежцев; из их среды выдвигался и законоговоритель.

После того как Исландия была включена в состав Норвежского королевства (962 год), роль Альтинга значительно сузилась, сведясь преимущественно к судебным делам и фискальным вопросам.

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