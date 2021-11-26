АЛЕМАННСКАЯ ПРАВДА (Leges alaman-norum)

Запись обычного права германского племен алеманнов (аламаннов) , возникшая в области верхнего Рейна и состоящая из двух различных по содержанию и времени появления памятников: Pactus Alamannorum, созданного в конце VI – начале VII в. и фрагментарно сохранившегося в единственной рукописи IX в., регулирующего отношения, связанные с кровной местью и межклановыми распрями, и Lex alamannorum, дошедшего в большом количестве манускриптов, имеющих меровингскую и каролингскую редакции.

В данном документе, происхождение которого связано с деятельностью герцога Лантфрида I (20-е VIII в.), рисуется многообразная социальная структура алеманнского общества, картина постепенного роста светского и церковного землевладения, характеризуется положение отдельных категорий зависимого крестьянства (сервов, колонов и др.), а также содержится ряд указаний на правовые обычаи и традиции, бытовавшие среди древних германцев .

© Российская Историческая Энциклопедия