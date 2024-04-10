6 класс | История Средних веков

Западный Судан в XV-XIX вв.

Ольдерогге Д.

История народов Африки привлекает все большее внимание. Настоящее исследование посвящено выяснению некоторых вопросов истории Западного Судана. В своей работе автор ставит перед собой задачу выяснить некоторые вопросы истории общественного строя средневековых государств Судана. Материалом для настоящего исследования послужили кроме многочисленных работ по этнографии, истории и языкам Западного Судана, до сих пор не опубликованные рукописи на языке хауса из собрания Краузе, факсимиле которых было напечатано Прусской государственной библиотекой в 1928 году. Перевод и транскрипция этих хаусанских текстов, а также факсимиле их помещены в конце настоящей книги в виде приложения.