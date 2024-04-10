6 класс | История Средних веков

До прихода белого человека

Линде Г.

Что мы знаем об Африке? Вопрос, казалось бы, праздный. Ведь эпоха открытий в Африке давно позади: весь континент исхожен вдоль и поперек, каждый метр его изучен, известно все, что находится не только на поверхности земли, но и в ее недрах. И все же в одном — весьма существенном — Африка остается загадкой: мы плохо знаем ее людей, их культуру, их психологию и — что особенно важно — их прошлое. А ведь без прошлого нельзя понять и настоящее. Книга двух немецких авторов решили ознакомить читателей с некоторыми результатами изучения прошлого Африки.