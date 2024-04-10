6 класс | История Средних веков

История крестьянства в Европе. 3 тома. 1985-1986

Удальцова З.

В первом томе "Истории крестьянства в Европе (Эпоха феодализма)" рассматриваются судьбы крестьянства в масштабах всего Европейского континента на стадии генезиса феодализма. В центре внимания - основные закономерности и типологические особенности процесса образования феодально-зависимого крестьянства в разных регионах Европы. Исследуются возникновение класса крестьян, феодальной собственности, структура вотчины, формы феодальной ренты, а также социальная борьба крестьянства, его духовная жизнь.