Пополáны

Пополáны ( ит . popolani, от popolo — «народ») — термин, применявшийся к разным слоям городского населения Италии в Средние века. В римской Республике «народ» ( лат. populus) был символом гражданского суверенитета ( лат. Senatus Populusque romanus) и одновременно низшей частью общества (плебс), противопоставляемой патрициям . Эта двойственность сохранялась в Средние века, когда города Северной и Средней Италии начали приобретать само­управление. В конце XII в. грандами там называли преимущественно знатных землевладельцев, а П. — зажиточных горожан. В результате борьбы последних за политические права в городах к середине XIII в. сформировались «народные» политические и военные институты. Во Флоренции в 1250 установилось Первое народное правление, в 1293 — Второе, принятые тогда «Установления правосудия» ущемляли права грандов. В дальнейшем происходило, с одной стороны, сращивание городской аристократии с верхними слоями народа, с другой — множились выступления младшего, или «худого» народа (popolo minuto), претендовавшего на участие во власти, — это были внецеховые ремесленники и торговцы, к которым присоединялись наемные работники и другие низшие элементы. На время последним удавалось прийти к ­власти (восстание чомпи во Флоренции 1378). В эпоху городских народных режимов создавалась сложная система управления для защиты от покушений отдельных граждан и групп на гражданскую свободу: все должности были выборными, замещались на короткий срок, подозреваемых в намерениях узурпации преследовали и изгоняли. Эта система в конечном счете и привела к краху народовластия: постоянные внутригородские распри требовали вмешательства независимых арбитров, в роли которых выступали местные или приглашенные главы исполнительной власти, подеста, капитаны; они и стали основателями наследственных синьорий, пришедших на смену коммунам. В синьориях сохранялись те или иные коммунальные порядки, но терминологически «П.» называли приверженцев реальной власти народа; так, младшая ветвь рода Медичи, конфликтовавшая с основной, получила прозвание Пополани. По иронии судьбы позднее из нее произошли герцоги Тосканские.

В итальянских морских республиках симбиоз аристократического, монархического и народного правления был более сложным. В Венеции Большой совет включал в себя только представителей старой знати. Гражданские права П. в Венеции обеспечивались наличием у них цеховых организаций и благотворительных братств (скуоле), а также их участием в работе государственных органов в качестве секретарей.

В других регионах Европы, например в Германии, в XIII–XV вв. наблюдались сходные конфликты между высшими и низшими группами «народа», а также между народом и патрициатом, хотя термин «П.» применяется только в итальянской истории.

Лит. : Salvemini G. Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295. Firenze, 1899; Рутенбург В. И. Народные движения в городах Италии XIV — начала XV в. М.–Л., 1958; Его же. Италия и Европа накануне нового времени. Л., 1974. М. А. Юсим .