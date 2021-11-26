Гохштеттеры (нем. Hochstetter)

Гохште`ттеры (нем. Höchstetter) — семья купцов из Южн. Германии. Известны с XIII в. Основное место проживания — Аугсбург. В 1518 удостоены имперского дворянского звания. Первоначально специализировались на торговле сукном и специями, с представительством в Венеции на подворье немецких купцов (Фондако-деи-Тедески), затем также в горном деле (Тироль, Крайна). Аброзий Г. (Старший) (1463—1534) основал факторию в Антверпене в 1486. При нем и его сыновьях фирма по значимости уступала только Фуггерам и Вельзерам. В 1505—1506 вместе с ними и другими немецкими купцами Г. обогатились за счет участия в финансировании первой португальской экспедиции в Ост-Индию по закупке пряностей. В 1523 Г., как и Фуггеры, подверглись судебному преследованию по обвинению в монополизации торговли специями и металлом. Процесс был прекращен в 1525, поскольку Карл V был заинтересован в новых займах на продолжение Итальянских войн. Ввиду этого Г. получили монополию на разработку ртутных месторождений в Идрии, в то время как Фуггеры имели аналогичные права в испанском Альмадене. Избыток предложения ртути на рынке привел к снижению цены на нее, что вкупе с большими расходами на финансирование императорской армии по­ставило Г. в 1529 на грань финансового краха. Г. сумели вывести часть средств путем фиктивных сделок на имя своих доверенных лиц, что вызвало новый судебный процесс и окончательное банкротство Г. в 1530. Г. также не удалось сохранить свои позиции и в Англии, где они занимались торговлей зерном и сукном. В 1528 Генрих VIII, заинтересованный в развитии горного дела, пригласил Йоахима Г. для обустройства плавильных мастерских в графстве Девон и удостоил его звания главного инспектора и специалиста по горному делу. Прерванное вследствие банкротства сотрудничество Г. с Англией возобновилось в 1564, когда Даниэль Г. от лица своих земляков Гаугов, вместе с Т. Тёрландом, получил патент на разработку медных копий в графстве Камбрия. В 1568 при их участии образовалась «Компания королевских рудников» как привилегированная монопольная паевая компании. Вместе с «Компанией железных, медных и латунных изделий» она владела монополией на добычу и переработку металла в Англии до 1689. Лит.: Савина Н. В. Южнонемецкий капитал в странах Европы и испанских колониях в XVI в. М., 1982; Sieh-Burens K., Hoechstetter-Muelle A. Hoechstetter (Hechstetter, Höchstetter), Kaufmannsfamilie // Stadtlexikon Augsburg. Augsburg, 2013; Steinmetz G. The richest man who ever lived: the life and times of Jacob Fugger. New York, 2015.