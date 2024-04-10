6 класс | История Средних веков

Крестовые походы. Миф и реальность священной войны

Виймар П.

Крестовые походы представляют собой одно из самых головокружительных и привлекательных авантюр мировой истории. Уже сами крестоносцы часто удивлялись своим достижениям. Исследователи до сих пор спорят, чем являлись походы европейцев на Восток для человечества еще одной страницей кровавого разгула или благочестивой миссией. Книга показывает читателю не только самих крестоносцев, но и их противников, с которыми им пришлось жить бок о бок и бороться на протяжении не одного столетия.