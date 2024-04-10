6 класс | История Средних веков

Четвертый крестовый поход

Джонатан Филипс

Четвертый крестовый поход, снискавший печальную славу… Крестоносны захватили и разграбили Константинополь — и это стало началом конца Византийской империи. Но что заставило "воинов Христовых" пойти на такое? Неприятие восточного православного христианства, которое они считали ересью? Банальная жажда наживы? А может, европейские рыцари оказались обычными жертвами шантажа давнего врага Византии — Венецианской республики? Джонатан Филипс, опираясь в своей работе на множество документов, позволивших исследовать не только историю, но и предысторию Четвертого крестового похода, даст в своей книге весьма неожиданный ответ на эти вопросы.