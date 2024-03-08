САЛАХ АД-ДИН, ЮСУФ ИБН АЙЮБ

Салáх ад-Дин (почетное прозвание — араб . «Праведность вероустава / религии » ) , Юсуф ибн Айюб (в европейских языках — Саладин) (1137/1138, Тикрит — 04.03.1193, Дамаск) — основатель династии Айюбидов . Родился в семье курдов племени хазбани. Его отец, Наджм ад-Дин Айюб, и дядя, Асад ад-Дин Ширкух, управители крепости Тикрит на севере Месопотамии, в 1138 поступили на службу к Имад ад-Дину Занги , от которого в 1139 приняли во владение Баальбек. После смерти Имад ад-Дина Асад ад-Дин остался при Нур ад-Дине Махмуде , которому Наджм ад-Дин, находясь на службе у Буридов , в 1154 помог взять Дамаск, куда был назначен на пост вали и где до 1152 учился в медресе его сын, ставший в 1156 начальником городской стражи. В 1157 С. а.-Д. сопровождал Махмуда в джихаде против Иерусалимского королевства , а затем под началом своего дяди участвовал в трех походах, которые атабек направлял в долину Нила против иерусалимского короля Амори I и его тайного союзника Шавара, вазира аль-Адида — последнего из Фатимидов . Он отличился под Бильбейсом (осенью 1164), при Эль-Бабайне (весной 1167) и в защите Александрии Египетской (летом 1167), в отражении наступления Амори I на Каир (зимой 1168). В январе 1169 С. а.-Д., умертвив Шавара, предоставил вазирскую должность Ширкуху, после смерти которого в марте фактически унаследовал ее вместе с командованием курдскими вой­сками в Нильской долине, а затем, опираясь на них, отбросил Амори от Дамьетты и, пригласив к себе отца, стал вести себя как самостоятельный правитель. В сентябре 1171 он окончательно захватил власть в Каире, восстановил здесь формальное верховенство Аббасидов халифата , укрепил границы и предпринял успешные морские и речные экспедиции в Магриб и Аравию .

Летом 1174 С. а.-Д. присоединил Дамаск и Хаму, в 1175 — осадил Алеппо и в мае получил от Аббасида аль-Мустади титул султана Египта и Сирии с тронным именем аль-Малик ан-Насир («Царь-поборник»). В 1176 он разбил при Халме атабека Мосула Гази (1170–1180), в 1177 вернулся в Египет, в 1180 навязал свое верховенство Румскому султанату , в 1182 и 1185 осаждал в Мосуле брата Гази, Масуда (1180–1193), который в 1186 признал себя зависимым от него. Еще в июне 1183 брат Гази и Масуда, Имад ад-Дин Занги (II), уступил С. а.-Д. Алеппо, после чего халиф ан-Насир провозгласил его своим наместником на западе мира ислама . Весной 1187, в ответ на вылазку Рено де Шатильона, С. а.-Д. с 12 тыс. конницы и сравнимым числом вспомогательных вой­ск и ополчения, выступил в Палестину , в июле разгромил иерусалимских и триполийских рыцарей под Хаттином (у Тивериады), взял Акку, Аскалон , Бейрут, Сайду, Назарет, а в сентябре осадил Иерусалим, который взял в октябре. Неудачи он потерпел лишь под Триполи и Антиохией , а также Тиром, который оборонял Конрад Монферратский (1188). 2-летняя блокада Акки силами 3-го крестового похода (1189–1191) завершилась ее падением после прибытия вой­ск Филиппа II Августа и Ричарда II Львиное Сердце, которому удалось, из-за несогласованности действий эмиров С. а.-Д., отвоевать Яффу и Кесарию, но Иерусалим остался в руках султана, который, по договору 1192, уступил крестоносцам сиро-палестинское побережье со свободным проходом к городу. В том же году Ричард отплыл в Европу, а Конрад погиб от рук исмаилитов (скорее всего, в результате сговора С. а.-Д. с их главой Рашид ад-Дином), но через несколько месяцев сам С. а.-Д. скончался от скоротечной лихорадки.

Внутренняя политика С. а.-Д. характеризовалась развитием системы икта , некоторым снижением налогов, укреплением суннитских мазхабов через строительство сети медресе. Смерть С. а.-Д. привела к разделу его державы между родственниками, старшинство среди которых перешло к его брату аль-Малик аль-Адилю Сайф ад-Дину Абу Бакру (в западноевропейских источниках — Сафадин).

Первоисточниками, запечатлевшими отношение к С. а.-Д. современников, служат: 1) с европейской стороны: латинская «История деяний в заморских землях» Вильгельма Тирского и ее старофранцузский перевод-продолжение Эрнуля де Балиана, а также стихотворная «История святой вой­ны» Амбруаза; 2) с мусульманской стороны: труды Усамы ибн Мункиза (автобиография современника), Беха ад-Дина (личный секретарь), Ибн аль-Асира (приверженец Зангидов ) , Ибн Халликана (сводное жизнеописание) , Абу-ль-Фида (семейные воспоминания), а также хроника Абу Шамы. Арабское историописание видело в нем воплощение добродетелей «подвизающегося на пути Божием» — набожности, справедливости, воздержанности; западное — образец нехристианского рыцарства, слава о доблести которого сделала его популярным героем средневековых романов, а опосредованно — романтической литературы Нового времени («Талисман» В. Скотта и др.).

Ист .: Баха ад-Дин Абу-л-Махасин Йусуф ибн Тамим . Салах ад-Дин — победитель крестоносцев. СПб., 2009.

Лит .: Lane-Poole S. Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. London, 1926; Семенова Л. А. Салах ад-дин и мамлюки в Египте. М., 1966; Ehrenkreutz A. S. Saladin. Albany, 1972; Moehring H. Saladin und der dritte Kreuzzug: aiyubidische Strategie und Diplomatie im Vergleich vornehmlich der arabischen mit den lateinischen Quellen. Wiesbaden, 1980; Lyons M. C., Jackson D. E. P. Saladin: The Politics of the Holy War. Cambridge, 1982; Newby P. H. Saladin in His Time. London, 1983. Т. К. Кораев.