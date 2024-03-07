Крестовые походы: причины Религиозные военные экспедиции под эгидой борьбы за освобождение Иерусалима - Святой земли - от «неверных». Процесс, начатый в конце XI столетия, переломил ход европейской истории. Современные историки и исследователи считают, что всего Крестовых походов против стран Ближнего Востока и Северной Африки было восемь. На чтение: 6 минут

Крестовые походы – это религиозные военные экспедиции. Они проходили под эгидой борьбы за освобождение Иерусалима - Святой земли - от «неверных» - мусульман, которые в VII веке завоевали город у византийцев. Эпоха крестовых походов началась в 1096 году и продолжалась вплоть до 1272 года. Процесс, начатый в конце XI столетия, переломил ход европейской истории. Современные историки и исследователи считают, что всего Крестовых походов против мусульман Ближнего Востока и Северной Афри¬ки было восемь.

Причины Крестовых походов.

Иерусалим был священным местом как для христиан, так и для иудеев и мусульман. Однако, именно для христиан он считался главной святыней – ведь там прошла земная жизнь Христа. В эпоху Средневековья - это центр христианского мира. Но в 677 году Святой город завоевали арабы, и он оказался под их властью. Христианские паломники продолжали посещать город, но только до тех пор, пока к власти не пришли турки-сельджуки. Они почти закрыли Иерусалим для христиан, сильно ограничили доступ, стали взимать плату. Произошло это в 1071 году. А люди эпохи Средневековья всегда хотели побывать в святых местах и дотронуться до реликвий христианского мира. Им важно было воочию увидеть свои духовные ориентиры. А главная святыня христианского мира на тот момент находилась в руках иноверцев.

В 1095 году византийский император Алексей I Комнин обратился к феодалам Западной Европы, чтобы они помогли в борьбе с турками-сельджуками, которые вторглись в Малую Азию и на Ближний Восток. Правитель опасался захвата Константинополя. И папа Римский Урбан II созвал людей у собора во французском городе Клермон. Поводов собраться было несколько. Это и свести счеты с противниками апостольского престола из Германии, и восстановить мир, и прекратить смуты знати. Папа Римский произнес свой знаменитый призыв. Он обратился с проповедью к королям, сеньорам, рыцарям и простым людям, которые собрались. Он призвал всех слушателей отправиться в Святую землю, чтобы освободить Иерусалим от «ненавистных бусурман» и отвоевать Гроб Господень. Наместник бога на земле призвал идти к святым местам и защищать их. Слушатели были воодушевлены речью папы. Люди, которые пожелали принять участие в военной экспедиции, нашивали на одежду кресты в качестве символа, поэтому их стали именовать крестоносцами, а их походы – крестовыми. Так Европа пошла на Восток.

Первый крестовый поход (1096 – 1099 гг.)

Организация масштабной военной экспедиции требовала серьезной подготовки. Первый крестовый поход принято делить на два этапа. Первая фаза получила название - поход «бедноты». Так как в «народный» крестовый поход отправились, в основном, бедные крестьяне и рыцари. При этом социальный состав армий был разнородный. Начался он весной 1096 года. 12 апреля из Берри вышел отряд во главе с Петром Амьенским, позже к ним присоединилась армия рыцаря Вальтера Голяка. Движение крестоносцев на пути в Святую землю сопровождалось погромами, воины занимались грабежами и разбоем. Награбленное тра¬тилось на провизию и другие необходимые вещи. В середине июля войско Вальтера Голяка дошло до Константинополя, а 1 августа в столицу Византийской империи прибыл Петр Амьенский и его крестоносцы. Византийский император Алексей I Комнин, видя, как неорганизованная толпа занимается бесчинствами, переправил участников экспедиции в Малую Азию. Из-за конфликта и отсутствия единого командования армия разделились на две: французскую и немецко-итальянскую. Вскоре крестоносцы были разгромлены турками-сельджуками, напавшими на них. В бою погиб и Вальтер Голяк. Петру Амьенскому и его отряду удалось бежать. Позже он присоединился к «крестовому походу знати».

Вторая фаза первого крестового похода – «крестовый поход знати» ( «крестовый поход баронов»). Элита готовилась на год дольше, нежели простое население. Крестоносцы были хорошо вооружены и организованы. Основные армии крестоносцев выступили в поход из северной Франции в августе 1096 года под предводительством Гуго Великого. Гуго Великий с небольшим отрядом рыцарей проследовал по традиционному паломническому маршрутом до города Бари. Его цель была переправиться морским путем в Диррахий. Он был связан с Константинополем старой Эгнатиевой дорогой. Попутно из центральной Франции также выдвинулось войско. Его вёл Готфрид Бульонский. Роберт Нормандский был предводителем войска из северо-западной Франции, крестоносцев южной Франции вел Раймунд IV. Последние обогнули Адриатику сухопутным путем через Далмацию и остановились в Диррахии. Из Италии войска отправились в крестовый поход под командованием Боэмунда Тарентского.

Около столицы Византийской империи армии объединились. Крестоносцы совместно завоевали большую часть Палестины. В марте 1098 года было основано первое государство крестоносцев – Эдесское графство. После нескольких побед крестоносцев над тюрками появилось княжество Антиохия, Иерусалимское коро¬левство. Раймунд IVосновал графство Триполи. Воины насаждали в государствах те же порядки, что и в европейском средневековом обществе.

7 июля 1099 года руководители крестоносной армии приступили к осаде Иерусалима. Первый штурм завершился неудачей. Новая атака с использованием осадных башен началась 13 июля. И уже 15 июля она завершилась победой крестоносцев. Захватив Иерусалим, крестоносцы разграбили город, а часть нехристианского населения убили, часть продали в рабство. Большинство выживших в этом сражении участников похода вернулись в Западную Европу. Правителем Иерусалима избрали Готфрида Бульонского. Его стали называть «защитник Гроба Господня». Таким образом, цель Первого Крестового похода была достигнута – Святой город был освобожден.

Отношение церкви к Крестовым походам

Войны могли быть одобрены церковью, однако, участие в ней вредило спасению души. Даже если война считалась справедливой. После первого крестового похода ведение войны позволяло искупить прошлые прегрешения и даже не считалось грехом. А смерть в бою помогала исцелить и спасти душу и гарантировала место в раю. Война стала священной.

После окончания Первого крестового похода начали образовываться духовно-рыцарские ордена. Это - организации рыцарей под руководством католической церкви. Главная цель - защита христианского мира, паломников на пути в Святую Землю, а также крестовых и других походов. Представители духовно-рыцарских орденов давали обеты воздержания, послушания, бедности, как монахи. А как рыцари носили оружие, участвовали в крестовых походах. То есть они стали защищать не только христиан, но и само Иерусалимское королевство. Представителям орденов впоследствии перешло множество замков на Святой земле.