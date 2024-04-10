6 класс | История Средних веков

Крестовые походы. Взгляд с Востока

Габриэли Ф.

Важнейшие события эпохи Священных войн обстоятельно и достоверно изложены в многочисленных сочинениях западноевропейских историков, тогда как свидетельства арабских авторов представлены избирательно и фрагментарно. Цель этой книги – рассказать историю Крестовых походов с точки зрения защитников ислама. Профессор Франческо Габриэли на страницах своей книги обобщил труды семнадцати авторов, среди которых такие именитые и авторитетные историки, как Ибн аль-Каланиси, Ибн аль-Атир и Абу-ль-Фида, а также биографы и соратники Саладина – Баха ад-Дин и Имад ад-Дин. Наряду с описаниями важнейших сражений, осад и дипломатических миссий, профессор Габриэли приводит короткие зарисовки о нравах франков, их обычаях и взглядах на жизнь, чуждых и непонятных арабским наблюдателям. Зачастую они носят сатирический характер и привносят юмор в повествование. Книга в целом дает ясную и точную в деталях картину периода войн за Святую землю.