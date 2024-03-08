ТИМУР

Тимýр ( тюрк . Темюр — «железо»; в европейской традиции — Тамерлан, от перс . Темур-и ланг — «Т. хромец»; древнерус . Темир-Ахсак — от тюрк . Аксак Темюр — с тем же значением, или «Железный Хромец») (1336, Ходжа-Ильгар, близ Шахрисябза, ныне Кашкадарьинский вилоят Узбекистана — 18.02.1405, Отрар) — тюрко-монгольский полководец, родоначальник Тимуридов . Сын бека Тарагая из тюркизированного племени монголов бар(у)лас. Возвысился как предводитель налетчиков в условиях, когда Джагатайский улус распался на Мавераннахр , где правили эмиры под главенством Казагана (1346–1358), и Моголистан , где удержался джагатаидский хан Тоглук-Тэмур. В конце 1350-х нанялся служить Хаджи Барласу, эмиру Кеша (Шахрисябз). В 1360, когда, при вторжении в Мавераннахр Тоглук-Тэмур-хана, эмир Хаджи скрылся в Хорасане, получил от хана Кеш, но с уходом Тоглук-Тэмура и возвращением Хаджи удалился в Хорасан. В 1361 был восстановлен моголами в должности правителя Кеша и вошел в число советников ханского сына Ильяс-ходжи. В 1362 оказался в опале, перешел со своим отрядом к Хусайну — эмиру Балха и Самарканда . Женившись на его сестре, вступил совместно с ним в борьбу за Мавераннахр (в одной из стычек в Систане лишился двух пальцев на правой руке и был тяжело ранен в правую ногу, что и принесло ему прозвище). В 1369 восстал против Хусайна, в марте 1370 захватил его в плен и тайно распорядился убить. В апреле 1370 принял присягу от всех джагатайских военачальников и добился признания своей единоличной власти. Женившись на дочери Хизр-ходжи, сына Тоглук-Тэмура и брата Ильяса, удостоился звания «гурган» («[ханский] зять»). Однако, не будучи потомком Чингисхана , правил от имени безвластных Джагатаидов Суюргатмыша (1370–1388) и Султан-Махмуда (1388 — около 1402). В 1370–1380 совершил серию походов по Центральной Азии, добиваясь ее объединения. С 1380 приступил к покорению бывших владений Хулагуидов : в 1381 — эмирата Картов , с Гератом , в 1382 — эмирата сарбадаров, с Нишапуром , в 1383 — Систана. В Зап. и Южн. Азии провел три больших кампании (юриш), в ходе которых в 1392 завоевал Горган и Мазандеран , в 1393 — Ирак Персидский и Ирак Арабский с Багдадом (окончательно — в 1401), в дальнейшем — земли Армении древней , Иранского Азербайджана , Грузии , Месопотамии . Юриши перемежал с тремя экспедициями против Тохтамыша . В 1-й (1388–1389) овладел Хорезмом, полностью разрушив Ургенч , возглавил опустошительный рейд вглубь Дешт-и Кипчака до Иртыша на север и до Тянь-Шаня на восток. Во 2-й (1391) достиг с востока среднего течения Волги. В 3-й (1394–1395) двинулся на Кавказ, разгромил вой­ско Тохтамыша на Тереке и опустошил Поволжье, после чего вступил в пределы Верховских княжеств, откуда, разорив Елец, повернул назад и уже в Причерноморье разграбил Азак и Кафу. В 1398, перевалив через Гиндукуш, вторгся в Панджаб и в декабре, разбив вой­ско Делийского султаната , взял Дели , в 1399 дошел до Ганга, после чего вернулся в Самарканд. В 1400 развязал вой­ну с Османами и Мамлюков государством , взяв Сивас в Малой Азии и Алеппо в Вост. Средиземноморье , в 1401 овладел Дамаском , а в Анкарской битве 1402 разбил и пленил Баязида I , после чего прошел по Анатолии до Смирны ( Измир ) и раздробил Османскую империю .

Походы Т. часто сопровождались разграблением и массовым истреблением жителей завоеванных стран, отличавшимися беспрецедентной жестокостью. Его вой­ско строилось по десятичной системе (от десятков до тем-тумэнов). В 1391 Т. впервые ввел членение вой­ска на 7 крупных соединений в прямом подчинении главнокомандующему. К концу правления Т. его государство охватывало территории современных Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Афганистана, Пакистана, Ирана , большую часть Ирака, Сирии, Турции, Армении, Азербайджана , отдельные районы Казахстана, Китая, Индии . Поход против династии Мин, начатый Т. в конце 1404, был прерван из-за его смерти. Похоронен в Самарканде в мавзолее Гур-Эмир ( перс . Гур-и Мир — «Государева Гробница»).

Т. представлял себя как государя, заботящегося о внутренних устоях державы, защитника крестьян-земледельцев, ремесленников и торговцев, карателя за нарушение порядка, начертанного свыше, с преимущественной отсылкой к шариату в его понимании суннизмом и к авторитету закона-ясы Чингисидов . Он покровительствовал наукам, не в последнюю очередь историописанию (в его окружении сформировалась важная школа персидской хронистики) и искусствам, прежде всего зодчеству.

Ист .: Гийасаддин Али . Дневник похода Тимура в Индию / Пер. с перс. А. А. Петрова. М., 1958; Клавихо Руи Гонсалес де . Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406) / Пер. со староисп. И. С. Мироковой. М., 1990; Шараф ад-дин Али Язди . «Зафар-наме» − Книга побед амира Тимура / Пер. со староузб. А. Ахмедова. Ташкент, 2008.

Лит .: Муминов И. М . Роль и место Амир Темура в истории Средней Азии. Ташкент, 1968; Manz B. F. The Rise and Rule of Tamerlane. Cambridge, 1989; Aka İ. Timur ve Devleti. Ankara, 1991; Нагель Т. Тимур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья / Пер. с нем. Л. И. Ясинской. Ростов-на-Дону, 1997; Ру Ж.-П . Тамерлан / Пер. с фр. Е. А. Соколова. М., 2008. Т. К. Кораев.