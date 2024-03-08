ТИМУР
Тимýр (тюрк. Темюр — «железо»; в европейской традиции — Тамерлан, от перс. Темур-и ланг — «Т. хромец»; древнерус. Темир-Ахсак — от тюрк. Аксак Темюр — с тем же значением, или «Железный Хромец») (1336, Ходжа-Ильгар, близ Шахрисябза, ныне Кашкадарьинский вилоят Узбекистана — 18.02.1405, Отрар) — тюрко-монгольский полководец, родоначальник Тимуридов. Сын бека Тарагая из тюркизированного племени монголов бар(у)лас. Возвысился как предводитель налетчиков в условиях, когда Джагатайский улус распался на Мавераннахр, где правили эмиры под главенством Казагана (1346–1358), и Моголистан, где удержался джагатаидский хан Тоглук-Тэмур. В конце 1350-х нанялся служить Хаджи Барласу, эмиру Кеша (Шахрисябз). В 1360, когда, при вторжении в Мавераннахр Тоглук-Тэмур-хана, эмир Хаджи скрылся в Хорасане, получил от хана Кеш, но с уходом Тоглук-Тэмура и возвращением Хаджи удалился в Хорасан. В 1361 был восстановлен моголами в должности правителя Кеша и вошел в число советников ханского сына Ильяс-ходжи. В 1362 оказался в опале, перешел со своим отрядом к Хусайну — эмиру Балха и Самарканда. Женившись на его сестре, вступил совместно с ним в борьбу за Мавераннахр (в одной из стычек в Систане лишился двух пальцев на правой руке и был тяжело ранен в правую ногу, что и принесло ему прозвище). В 1369 восстал против Хусайна, в марте 1370 захватил его в плен и тайно распорядился убить. В апреле 1370 принял присягу от всех джагатайских военачальников и добился признания своей единоличной власти. Женившись на дочери Хизр-ходжи, сына Тоглук-Тэмура и брата Ильяса, удостоился звания «гурган» («[ханский] зять»). Однако, не будучи потомком Чингисхана, правил от имени безвластных Джагатаидов Суюргатмыша (1370–1388) и Султан-Махмуда (1388 — около 1402). В 1370–1380 совершил серию походов по Центральной Азии, добиваясь ее объединения. С 1380 приступил к покорению бывших владений Хулагуидов: в 1381 — эмирата Картов, с Гератом, в 1382 — эмирата сарбадаров, с Нишапуром, в 1383 — Систана. В Зап. и Южн. Азии провел три больших кампании (юриш), в ходе которых в 1392 завоевал Горган и Мазандеран, в 1393 — Ирак Персидский и Ирак Арабский с Багдадом (окончательно — в 1401), в дальнейшем — земли Армении древней, Иранского Азербайджана, Грузии, Месопотамии. Юриши перемежал с тремя экспедициями против Тохтамыша. В 1-й (1388–1389) овладел Хорезмом, полностью разрушив Ургенч, возглавил опустошительный рейд вглубь Дешт-и Кипчака до Иртыша на север и до Тянь-Шаня на восток. Во 2-й (1391) достиг с востока среднего течения Волги. В 3-й (1394–1395) двинулся на Кавказ, разгромил войско Тохтамыша на Тереке и опустошил Поволжье, после чего вступил в пределы Верховских княжеств, откуда, разорив Елец, повернул назад и уже в Причерноморье разграбил Азак и Кафу. В 1398, перевалив через Гиндукуш, вторгся в Панджаб и в декабре, разбив войско Делийского султаната, взял Дели, в 1399 дошел до Ганга, после чего вернулся в Самарканд. В 1400 развязал войну с Османами и Мамлюков государством, взяв Сивас в Малой Азии и Алеппо в Вост. Средиземноморье, в 1401 овладел Дамаском, а в Анкарской битве 1402 разбил и пленил Баязида I, после чего прошел по Анатолии до Смирны (Измир) и раздробил Османскую империю.
Походы Т. часто сопровождались разграблением и массовым истреблением жителей завоеванных стран, отличавшимися беспрецедентной жестокостью. Его войско строилось по десятичной системе (от десятков до тем-тумэнов). В 1391 Т. впервые ввел членение войска на 7 крупных соединений в прямом подчинении главнокомандующему. К концу правления Т. его государство охватывало территории современных Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Афганистана, Пакистана, Ирана, большую часть Ирака, Сирии, Турции, Армении, Азербайджана, отдельные районы Казахстана, Китая, Индии. Поход против династии Мин, начатый Т. в конце 1404, был прерван из-за его смерти. Похоронен в Самарканде в мавзолее Гур-Эмир (перс. Гур-и Мир — «Государева Гробница»).
Т. представлял себя как государя, заботящегося о внутренних устоях державы, защитника крестьян-земледельцев, ремесленников и торговцев, карателя за нарушение порядка, начертанного свыше, с преимущественной отсылкой к шариату в его понимании суннизмом и к авторитету закона-ясы Чингисидов. Он покровительствовал наукам, не в последнюю очередь историописанию (в его окружении сформировалась важная школа персидской хронистики) и искусствам, прежде всего зодчеству.
Ист.: Гийасаддин Али. Дневник похода Тимура в Индию / Пер. с перс. А. А. Петрова. М., 1958; Клавихо Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406) / Пер. со староисп. И. С. Мироковой. М., 1990; Шараф ад-дин Али Язди. «Зафар-наме» − Книга побед амира Тимура / Пер. со староузб. А. Ахмедова. Ташкент, 2008.
Лит.: Муминов И. М. Роль и место Амир Темура в истории Средней Азии. Ташкент, 1968; Manz B. F. The Rise and Rule of Tamerlane. Cambridge, 1989; Aka İ. Timur ve Devleti. Ankara, 1991; Нагель Т. Тимур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья / Пер. с нем. Л. И. Ясинской. Ростов-на-Дону, 1997; Ру Ж.-П. Тамерлан / Пер. с фр. Е. А. Соколова. М., 2008. Т. К. Кораев.