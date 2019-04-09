Неизвестная битва. Как монголы вторглись в Европу? «Монголы должны подчинить себе всю землю и не должны иметь мира ни с каким народом, если прежде им не будет оказано подчинение»Чингисхан9 апреля 1241 года состоялось одно из крупнейших сражений западного похода великого монгольского войска – битва у Легницы.

«Монголы должны подчинить себе всю землю и не должны иметь мира ни с каким народом, если прежде им не будет оказано подчинение» Чингисхан

9 апреля 1241 года состоялось одно из крупнейших сражений западного похода великого монгольского войска – битва у Легницы. Мало кто знает, что не только Русь стала мишенью для могущественной армии Чингисхана. Монголы ставили своей задачей захват всего мира, и смерть Чингисхана в 1227 году мало что изменила, огромное войско продолжало катиться на запад, сметая на своем пути любое препятствие.

Дойти до последнего моря

Идея похода на запад зрела среди монгольских лидеров уже давно. Их великая империя уже захватила огромные территории в Китае, Средней Азии и на Кавказе. После смерти великого Чингисхана, его дело продолжили следующие поколения Чингизидов. Поход в Европу был неизбежен, монголы должны были попробовать осуществить свои замыслы, и в случае их удачи, они действительно могли стать властителями всего известного тогда мира.

Дорогу разведали относительно давно, еще сам Чингисхан посылал своего темника Субэдэя в поход на Кипчаков, кстати, тогда же разведали и дорогу на Русь. К началу похода Орду возглавлял Угэдэй, родственник Чингисхана. Весной 1236 года войска выступили в поход. Вели его Чингизиды: сыновья Джучи Орда-Ежен, Шибан, Тангкут, Берке, внук Чагатая Бури и сын Чагатая Байдар, сыновья Угэдэя Гуюк и Кадан, сыновья Толуя Мункэ и Бучек, сын Чингисхана Кюльхан, внук брата Чингисхана Аргасун. Но верховным командующим Угэдей назначил своего самого нелюбимого родственника – Батыя, который в это время находился в своей ставке на Волге.

Перевалив Кавказские горы, огромное монгольское войско вторглось на Русь, с боями и осадами они сожгли и разграбили многие города. Пала и Волжская Булгария, а половецкий хан Котян увел свой народ аж в Венгрию. На Руси началось время татаро-монгольского ига. В целом же стратегически покоренная южная Русь теперь выступала своего рода тылом для монгольского войска. Дорога в Европу была открыта.

«Друзья наших врагов — наши враги»

Именно такой фразой Батый начал свой поход в Европу, монголы помнили, что половцы ушли от них в Венгрию, и желали поработить этот народ, чудом избежавший гибели. А другом для половецкого хана Котяна стал король Венгрии Бела, всерьез рассчитывавший укрепить свое войско половцами. Бела не мог знать, что ранее в аналогичной ситуации, но только на Руси, в битве на Калке, половцы бросили союзников-русичей, и битва была проиграна. Пройдя земли Даниила Галицкого, которому Европа и лично Папа Римский обещали помощь против монголов, но тоже бросили, огромная монгольская орда вторглась на земли Польши и Венгрии.

Несмотря на то, что венгерский король всерьез готовился к вторжению, тревожные слухи из Руси доходили и до него, он так и не смог создать боеспособное войско. Тем не менее, по данным источников, ему удалось собрать до 100 тысяч воинов. Может, эти данные и преувеличены, но в последовавшем сражении у реки Шайо в районе селения Моги половецко-венгерское войско было разгромлено в ужасной бойне. Предусмотрительно связанные друг с другом телеги на манер гуляй-города стали смертельной ловушкой для многочисленного, но плохо организованного войска. Пишут, что в тот день погибло около 70 тысяч человек. Венгерское королевство практически перестало существовать, а половцы как нация и политическая единица были стерты со страниц истории. Монголы же неумолимо продолжали катиться на запад. В Польше были захвачены и разграблены города Люблин, Сандомир и Краков. Орда разделилась на три части, чтобы охватить грабежами как можно больше земель, но боеспособности не потеряла. Одна из частей войска, возглавляемая Байдаром, продвигаясь через Польшу, подошла к местечку Легнице.

Осознание угрозы

«Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего».

Естественно, в те годы государства Европы не могли похвастаться централизацией. Шли постоянные феодальные и династические войны, герцоги и графы враждовали друг с другом по малейшему поводу. Шли Крестовые походы, в том числе и на Русь. По всему периметру некогда могучей Римской империи шла непрекращающаяся война. В этих условиях собрать более или менее боеспособное войско для битвы с таким грозным и дисциплинированным противником, как монголы, было сложно.

Тем не менее призыв Силезского князя и известного человека Генриха Благочестивого был услышан. Король Вацлав из Богемии вышел к нему с войском в 50 тысяч солдат. Во Вроцлав, где был объявлен сбор войск, стекались совершенно разные силы, но количество воинов у Генриха постоянно возрастало. Генрих возглавил нижнешленское войско, брат краковского воеводы Сулислав – воинов из Малой Польши и южной части Великой Польши, князь Мешко – верхнешленское войско, отрядом золотоискателей из Злотой Гожи командовал Болеслав, сын моравского маркграфа Дипольда. С благословения Папы Римского к Генриху присоединились и духовно-рыцарские ордена. Из самой Фарнции прибыли тамплиеры и госпитальеры, но наибольший отряд выставили братья-рыцари Тевтонского ордена.

Парадоксально, но разведка на территории Польши работала лучше в стане Байдара, ему донесли о том, что на помощь Генриху идет сильное богемское войско, и он решил не допустить соединения двух европейских армий. Генрих же вёл себя беспечно, он накопил уже свыше 10 тысяч воинов, что позволило его силам сначала сравниться, а потом и несколько превзойти числом корпус Байдара. Но спаянные железной дисциплиной монголы, значительно превосходили европейцев тактически. Серьезную угрозу для степняков могли представлять лишь братья-рыцари из орденов, но их было слишком мало от общего числа воинов Генриха, чтобы всерьез влиять на ход боя.

Войска сошлись 9 апреля 1241 года у польского местечка Легнице, которое существует и поныне. В немецких хрониках оно проходит как Вальштатт, или «Доброе поле». Генрих самонадеянно выступил из-под стен Вроцлава, не дожидаясь богемского короля с подмогой. По всей видимости, он хотел разбить монголов сам и получить славу защитника Европы и папскую похвалу.

Монголы атаковали стремительно, к неповоротливому европейскому войску подлетали отряды конных лучников, со свистом и гиканьем они осыпали пехоту Генриха тучами стрел и тут же уходили назад. Но в войске Генриха никто не заметил одну странность. Некоторые монгольские всадники несли с собой связанные пучки тростника, которые кидали в аккурат на пути наступавших войск Генриха. Когда европейцы подошли достаточно близко, в воздух взмыли огненные стрелы, которые подожгли заранее уложенный тростник так, что ветер гнал вонючий дым прямо в лицо войска Генриха. Разъяренный князь разыграл свой последний козырь. Он приказал идти в атаку тяжелой рыцарской коннице. Мало кто мог сдержать сосредоточенный удар клином в сомкнутом ряду европейских рыцарей тех лет. Поначалу им сопутствовал успех. Пробившись сквозь дым, рыцари разбили и рассеяли легкую конницу и нацелились в центр монгольского войска. Генрих уже потирал руки в предвкушении победы, когда сквозь дым во фланг рыцарскому клину ударила тяжелая конница монголов. Они применили военную хитрость – перед боем всадники выучили одно слово на польском языке. Когда в дыму рыцари услышали крики «Спасайтесь, спасайтесь» на польском языке, среди них возникло замешательство, которого хватило чтобы остановить наступление, а затем и обернуть его вспять. В армии Генриха возникла свалка, а затем и паника. К концу дня армия Генриха перестала существовать. Сам полководец погиб, а его голову на пике возили перед стенами крепости Легница для устрашения её защитников. Кто знает, могла бы пойти история по-другому, если бы в тот день Генрих остался за стенами с войском и дождался прихода 50 тысяч богемских воинов?

Великий монгольский поход к «последнему морю» продолжился. В Венгрии наступил «тартарярас». Этот короткий период венгры называют самым тяжелейшим в своей истории. До Адриатики кочевники дошли в 1242 году. Однако, завоевав половину Европы, весной 1242 года монголы из нее ушли. Из европейских государств только русские княжества оставались зависимыми от степняков. Во многом правы те, кто говорит, что Русь, помогла сдержать наступление монголов на Европу, потому что, судя по битве при Легнице, шансов у европейских войск тех лет против монголов было не так уж и много.