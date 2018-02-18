Краткий курс истории. Тамерлан 18 февраля (н. ст.) 1405 года скончался среднеазиатский полководец Тимур, также известный под именем Тамерлан. Он сыграл значительную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси, а также основал империю Тимуридов. В Узбекистане его почитают как национального героя. Как Тимур Тамерланом стал Тимур ибн Тарагай Барлас (Тимур сын Тарагая из Барласов) родился в 1336 году на территории современного Узбекистана. В русских средневековых летописях упоминается как Железный Хромец: «Тимур» переводится как «железо», а хромота полководца подтверждена советским историком и антропологом М. М. Герасимовым при исследовании останков, извлеченных из могилы Тамерлана в 1941 году. В европейские языки из персидских источников пришло имя...

18 февраля (н. ст.) 1405 года скончался полководец Тимур, также известный под именем Тамерлан. Он сыграл значительную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси, а также основал империю Тимуридов. В Узбекистане его почитают как национального героя.

Как Тимур Тамерланом стал

В Европе он получил известность как Тамерлан (происходит это от персидского «Тамерланленг» — «хромой Тамерлан») и как «железный хромец». Сам себя он называл «гурганом» — т. е. «зятем» дома потомков Чингисхана, хотя никаким родственником Чингизидам не был. Покоренные же народы со страхом именовали его Сахибкиран, что значит победоносный — обладатель счастливого сочетания звезд.

Тимур ибн Тарагай Барлас (Тимур сын Тарагая из Барласов) родился в 1336 году на территории современного Узбекистана в семье барласского бека Торагая, человека небогатого, но влиятельного, в селении Ходжа Ильгар, недалеко от города Шахрисябза. Воспитывался он как будущий воин и рано стал хорошим наездником и отличным лучником. Но Тамерлан никогда не забывал, что он — сын бека, и поэтому всегда старался быть вожаком во всех детских играх. По природе он был подлинным вожаком и поэтому уже в отрочестве приобрел себе четырех преданных нукеров (будущих воинов, пока — лишь конных слуг). Во главе своих нукеров он лихо нападал на дальних и близких соседей, угоняя почти каждый день то овцу, то корову, а изредка и коня — главную ценность вчерашних кочевников.

В русских средневековых летописях упоминается как Железный Хромец: «Тимур» переводится как «железо», а хромота полководца подтверждена советским историком и антропологом М. М. Герасимовым при исследовании останков, извлеченных из могилы Тамерлана в 1941 году. В европейские языки из персидских источников пришло имя Тимур Лянг (опять же – Тимур Хромой), где трансформировалось в Тамерлана. В отечественной историографии используются оба варианта имени.

Путь к власти

Не будучи Чингизидом, Тамерлан не имел права носить ханский титул, долгое время мог называться только эмиром, то есть полководцем.

В 1361 г. Тамерлан предложил свои услуги монгольскому хану Токлуг-Тамерлану, появившемуся со своим войском в Мавераннахре. Так Тамерланленг стал правителем Кашкадарьи. Вскоре хан прислал своего сына наместником всей страны. Но Тамерлан, не жалея казны собиравший воинов, отказался признавать над Кашкадарьей власть ханского сына и провозгласил себя независимым властителем.

Потом, породнившись с домом Чингизидов, стал называться Тимур Гуркан (зять). Свой путь полководца он начал с создания отряда лично преданных воинов, как некогда Чингисхан. Путь его не был устлан розами, но военных поражений в его биографии значительно меньше, чем побед. Тамерлан воевал с Золотой Ордой, Индией, Османской империей, не говоря уже о ближайших соседях. Скончался великий полководец во время похода на Китай. К моменту смерти Тамерлана его империи принадлежала больша́я часть Великого шёлкового пути, что приносило казне баснословный доход.

Как Тамерлан Русь разорял

Золотая Орда была еще сильна, и войско Тохтамыша разоряло города не только на севере, но и на юге, вторгаясь таким образом во владения Тамерлана.

Трижды Тамерлан ходил походом на Тохтамыша. В 1391 г. он во главе 200-тысячного войска между нынешними Самарой и Чистополем разбил хана. В 1395 г. в долине Терека Тамерлан вновь разбил Тохтамыша, двинулся в его столицу — город Сарай Берке, что в Поволжье, и захватил его. Под удар Тамерлана попали также города Крыма, Азовского моря, дельты Волги, Северного Кавказа.

Во всех прямых столкновениях Тимур одержал победу над Тохтамышем и преследовал его самого и его полководцев до самой Москвы (через Елец, Воронеж, Рязань и т. д.). Для защиты Москвы из Владимира была с крестным ходом принесена икона Божией Матери, которая с того дня считается покровительницей столицы, так как Тамерлан повернул свои войска обратно в Азию. Согласно письменным источникам и географии этого похода, можно заключить, что Тимур не ставил главной целью ни разорение, ни присоединение русских земель: ослабление Орды как беспокойного соседа волновало его намного больше.

Прекратив боевые действия на западных границах степи, в конце 1404 г. Тамерлан с 200-тысячным войском двинулся в Китай. Но туда он не дошел, скончавшись 18 февраля 1405 г. С его смертью закончился поход, а через четыре года распалась и его держава, разорванная его наследниками и вчерашними соратниками.