ГУР-ЭМИР
ГУР-ЭМИР - мавзолей Тимура и Тимуридов в Самарканде, памятник архитектуры эпохи Тимуридов.
Был задуман как усыпальница внука Тимура царевича Мухаммед-Султана и включён в ансамбль медресе и ханаки его имени (конец XIV - начало XV веков; сохранился портал-пештак и фрагмент ограды двора). Возведён в 1403-1405 годах; в 1424 году и позднее обстроен сводчато-купольными помещениями (реставрирован в 1947-1967 годах).
Невысокий 8-гранный объём здания увенчан цилиндрическим барабаном, на котором покоится большой сфероконический купол, обтянутый шапкой из сомкнутых полукруглых рёбер, орнаментированных цветными поливными кирпичами и стянутых у основания поясом сталактитов. Стены снаружи облицованы мрамором (цоколь) и выложены тёмно-синими и голубыми глазурованными кирпичами, образующими крупный геометрический орнамент (гирих). В интерьере каждая сторона погребального зала (в плане квадрат, вписанный в 8-гранник) прорезана изящной стрельчатой аркой, обрамляющей нишу с каскадом сталактитов на своде. Нефритовый кенотаф Тимура с надписью, содержащей родословную правителя, окружают кенотафы из мрамора и оникса. Захоронения - в склепе под мавзолеем; в 1941 году было произведено их вскрытие, в результате чего подтвердились исторические сведения об облике Тимура, насильственной смерти его внука Улугбека и др. Великолепный и величественный Гур-Эмир стал эмблемой высших достижений средневекового зодчества Средней Азии.
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