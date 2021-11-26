ГУР-ЭМИР

ГУР-ЭМИР - мавзолей Тимура и Тимуридов в Самарканде, памятник архитектуры эпохи Тимуридов.

Был за­ду­ман как усы­паль­ни­ца вну­ка Ти­му­ра ца­ре­ви­ча Му­хам­мед-Сул­та­на и вклю­чён в ан­самбль мед­ре­се и ха­на­ки его име­ни (конец XIV - начало XV веков; со­хра­нил­ся пор­тал-пеш­так и фраг­мент ог­ра­ды дво­ра). Воз­ве­дён в 1403-1405 годах; в 1424 году и позд­нее об­стро­ен свод­ча­то-ку­поль­ны­ми по­ме­ще­ния­ми (рес­тав­ри­ро­ван в 1947-1967 годах).

Не­вы­со­кий 8-гран­ный объ­ём зда­ния увен­чан ци­лин­д­рическим ба­ра­ба­ном, на ко­то­ром по­ко­ит­ся боль­шой сфе­ро­ко­нический ку­пол , об­тя­ну­тый шап­кой из сомк­ну­тых по­лу­круг­лых рё­бер, ор­на­мен­ти­ро­ван­ных цвет­ны­ми по­лив­ны­ми кир­пи­ча­ми и стя­ну­тых у ос­но­ва­ния поя­сом ста­лак­ти­тов. Сте­ны сна­ру­жи об­ли­цо­ва­ны мра­мо­ром (цо­коль) и вы­ло­же­ны тём­но-си­ни­ми и го­лу­бы­ми гла­зу­рованными кир­пи­ча­ми, об­ра­зую­щи­ми круп­ный гео­мет­рический ор­на­мент (ги­рих). В ин­терь­е­ре ка­ж­дая сто­ро­на по­гре­баль­но­го за­ла (в пла­не квад­рат, впи­сан­ный в 8-гран­ник) про­ре­за­на изящ­ной стрель­ча­той ар­кой, об­рам­ляю­щей ни­шу с кас­ка­дом ста­лак­ти­тов на сво­де. Неф­ри­то­вый ке­но­таф Ти­му­ра с над­пи­сью, со­дер­жа­щей ро­до­слов­ную пра­ви­те­ля, ок­ру­жа­ют ке­но­та­фы из мра­мо­ра и оник­са. За­хо­ро­не­ния - в скле­пе под мав­зо­ле­ем; в 1941 году бы­ло про­из­ве­де­но их вскры­тие, в ре­зуль­та­те че­го под­твер­ди­лись ис­то­рические све­де­ния об об­ли­ке Ти­му­ра, на­сильственной смер­ти его вну­ка Улуг­бе­ка и др. Ве­ли­ко­леп­ный и ве­ли­чественный Гур-Эмир стал эмб­ле­мой выс­ших дос­ти­же­ний средневекового зод­че­ст­ва Средней Азии.

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