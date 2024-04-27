Чингисхан и его империя Имя этого человека известно каждому ещё со школьной скамьи. Один из самых знаменитых завоевателей в истории, он стал ещё и создателем небывало огромного государства. Тем удивительнее успех Чингисхана, зная, что его жизненный путь мог оборваться ещё в раннем детстве усилиями многочисленных недоброжелателей... На чтение: 7 минут

Имя этого человека известно каждому ещё со школьной скамьи. Один из самых знаменитых завоевателей в истории, он стал ещё и создателем небывало огромного государства. Тем удивительнее успех Чингисхана, зная, что его жизненный путь мог оборваться ещё в раннем детстве усилиями многочисленных недоброжелателей...

Тернистый путь к власти

Так уж сложилось, что самые загадочные в жизни Чингисхана факты – её начало и конец, дата рождения и место погребения. Когда появился на свет сын главы улуса Есугей-багатура Темучин (именно так при рождении нарекли будущего грозу народов), точно неизвестно – различные историки предполагают, что это произошло в период с 1155 по 1162 годы. Родовой улус находился на реке Онон – сегодня она протекает на северо-востоке Монголии и в Забайкальском крае России. Интересно, что, согласно сохранившимся описаниям, представители рода Борджигин, к которому относились Есугей и Темучин, внешне не относились к хорошо знакомому нам стандартному монголоидному типу.

Когда Темучину было девять лет от роду, Есугей подобрал сыну невесту по имени Бортэ из кочевого племени кунгират. Но пока мальчик знакомился с невестой, его отец был убит при загадочных обстоятельствах, предположительно, отравлен. В полном соответствии с правилом «падающего подтолкни», те, кто считался союзником Есугея, отказались помогать обезглавленному улусу. Дальше – больше: семью Есугея изгнали со стойбищ, отобрали весь скот, а наследника Темучина вождь племени тайчиутов захватил в плен, но юноше вскоре удалось бежать.

И, казалось бы, суждено Темучину было бы скитаться по степям и горам до скончания века. Но в молодом человеке действительно был дар дипломата и военачальника. Несмотря на своё очень шаткое положение, Темучин сумел обзавестись полезными знакомствами. Женившись на Бортэ, он получил в приданое доху из соболей, которую преподнёс в подарок имевшему немалое влияние в монгольских землях хану Тогрулу. Тот, в свою очередь, с этих пор благоволил юноше и по возможности оказывал ему поддержку. До поры хорошие отношения складывались и с главой племени джаджират Джамухой, с которым Темучина связывало побратимство.

Окрепнув, Темучин стал собирать свою армию. Совершая набеги на соседние племена, он старался избегать чрезмерного кровопролития, и вчерашние враги охотно становились под его знамёна, множа силу его армии и славу полководца и дипломата. В 1184 году стан Темучина был разорён племенем меркитов, которые захватили в заложники его жену. Вместе со своими союзниками он нанёс им поражение, отбив супругу, что, как считается, было первой его полноценной победой на поле боя.

Но чем более укреплялся Темучин, тем менее это нравилось его друзьям, видевшим в нём опасного конкурента своей власти. К 1186 году в его власти был крупный улус и войско, насчитывавшее до 30 тысяч человек – по тем временам очень серьёзные силы. Первым рассорился с ним его давний друг и побратим Джамуха, брат которого был убит при попытке похитить лошадей Темучина. Он пошёл войной на его улус, нанеся ему чувствительное поражение. Но связываться с джаджиратцами у Темучина сил его было недостаточно. Следующим предал его хан Тогрул, бросивший в 1199 году в решающий момент во время войны против племени найманов. Однако так вышло, что найманы стали преследовать ушедшие силы Тогрула, и было бы тому совсем худо, но Темучин пришёл ему на выручку. Спасённый хан настолько проникся этим поступком, что даже завещал Темучину собственный улус. В этом вновь проявился характер будущего Чингисхана, который мог легко простить даже очень ощутимые обиды, если человек соглашался впоследствии признать его руку.

Следом Темучин решил отомстить тайчиутам. В 1200 году он предпринял поход против них, во время которого произошёл удивительный случай. Лучник Джиргоадай едва не убил Темучина, выпустив в него стрелу. По логике той эпохи, хан должен был бы предать его самой лютой смерти, но вместо этого он похвалил его и приблизил к себе – впоследствии он станет одним из самых успешных полководцев Чингисхана, известным под именем Джэбэ или Чжэбэ.

А вот заклятый друг Темучина Джамуха покориться ему категорически не желал. В 1203 году бывшие союзники насмерть схватились в битве при Халахалджин-Элэте, но успеха ни та, ни другая сторона не добилась. Но время склонило чашу весов в пользу Темучина, и после ряда поражений Джамуху выдали ему его же собственные приближённые. Хан предлагал поверженному врагу простить его, но тот отказался, попросив достойной для себя смерти, что и было исполнено.

Темучин стал самым успешным среди монгольских вождей, и окончательно закрепил свой успех на своеобразном съезде племенных вождей – курултае, прошедшем весной 1206 года. На нём он был избран каганом – то есть верховным правителем степей. Тогда же он принял новое имя, под которым вошёл в историю. Над миром всходила новая звезда – звезда умного и жестокого правителя по имени Чингисхан.

Начало империи

С началом правления Чингисхана Монголия преодолела вековую феодальную раздробленность и постоянные междоусобные войны между племенами. Будучи человеком неординарным, он лучше многих своих современников понимал необходимость объединения всех кочевников в пределах своих владений, а сделать это можно было, только приняв единое для всех законодательство.

В историю свод законов Чингисхана вошёл как Великая Яса. Низшие слои населения фактически стали крепостными, принадлежащими владетельным феодалам – нойонам – за которыми закреплялись также территории. Переходить к другим хозяевам крестьянам-аратам было запрещено под страхом смертной казни. Вообще, кара за совершаемые преступления было одно – смерть, ни о какой дифференциации наказаний сообразно тяжести проступка речи не шло. Впервые Яса ввела некоторый моральный кодекс – верность своему правителю и храбрость считались доблестью, трусость и предательство (но не жестокость, коей потом прославятся монгольские полчища) объявлялись страшнейшим злом. Наконец, самым главным для Чингисхана было закрепление всеобщей воинской обязанности – по первому требованию хана все мужчины обязаны были бросить все стойбища и идти воевать. При великом хане же появилось и первое подобие столицы – в степи Аварга.

Первые завоевательные походы

Молодая империя Чингисхана нуждалась в расширении своих территорий, тем более, что соседние правители не были настроены дружественно к ней. Свои завоевательные походы хан начал в 1207 году, покорив царство тангутов Си Ся и присоединив его к империи. В это же время его старший сын Джучи покорил несколько народов, живших в лесах современной Южной Сибири.

Один из самых знаменитых походов Чингисхана состоялся весной 1211 году, когда его стотысячная армия прорвалась сквозь Великую Китайскую стену, разгромили армию Цзиньского государства в битве в Сюаньдэфуской долине, после чего захватили столицу чжурчженей Датун. Далее он ещё несколько раз ходил в набеги на эти земли, неизменно одерживая победы.

Вскоре после своего похода на Цзинь Чингисхан покончил и с другими своими старыми врагами – найманами, занимавшими современный северо-запад Китая и восток Казахстана. Тамошний хан Кучлук совершил роковую для себя ошибку – будучи приверженцем еретического христианского течения, известного как несторианство, женатый на буддистке, он устроил настоящие гонения на мусульманское население, составлявшие большинство населения на контролируемых им территориях. Поэтому, когда он пошёл войной на город Алмалык, владетель которого признавал власть Чингисхана, последний выдвинул против Кучлука двадцатитысячную армию. Та легко отбросила армию найманов и вторглась в пределы владений Кучлука, причём население радостно приветствовало избавление от гонений. Тогда же ярко проявился ещё один фактор успеха Чингисхана – его веротерпимость. В отличие от многих других средневековых восточных правителей, он часто закрывал глаза на религиозные убеждения покорённых народов, что только прочило его славу как мудрого и справедливого хана. В итоге власть Кучлука быстро сошла на нет, а сам он нашёл свою смерть где-то в предгорьях Памира...

За Великий Шёлковый путь

Выросший среди кочевников, весь мир которых вертелся вокруг их собственного стойбища и стада овец, Чингисхан был деятелем выдающегося, особенно по меркам тех лет, государственного кругозора. Он лучше многих современников понимал важность контроля над торговыми путями, уже тогда связавшими Европу и Азию. Самым знаменитым из них был, бесспорно, Великий Шёлковый путь. Возили по нему, вопреки названию, не только шёлк, но также фарфор, металлические изделия, золото, серебро, кожу, шерсть, ковры, хлопчатобумажные ткани, чай, рис, экзотические фрукты и животные, в общем всё, что только могли предложить азиатские регионы. Разумеется, Великий Шёлковый путь сыграл огромную роль в налаживании не только экономических, но и культурных связей между народами Китая, Средней и Передней Азии, Кавказа и Закавказья. Интересно, что и сейчас многие дороги, связывающие эти регионы между собой, во многом повторяют ещё те, караванные тропы полуторатысячелетней давности.

Постоянные войны в Персии и Византии ослабили было поток товаров на Великом Шёлковом пути, но, как показало время, жажда наживы оказалась сильнее всего прочего – торговцы живо проложили пути в обход этих держав. И маршруты торгового пути оказались лакомым куском для набирающей силу империи Чингисхана.

По завершении разгрома Кучлука хан послал своего лучшего полководца, уже упоминавшегося Джэбэ, против Хорезма – крупнейшей региональной империи. Сыновья Чингисхана уже пытались в 1215 году взять Хорезм, но столкнулись с крупными силами противника и были вынуждены отступить. По заключении мира Чингисхан договорился с хорезмцами о взаимной торговле и в 1218 году снарядил богатый караван, в который входили 450 купцов. Однако правитель города Отрара (теперь это городище в Туркестанской области Казахстана) Каир-хан, решив, что купцы поголовно являются шпионами, лично убил главу каравана, а остальных приказал перебить своим сподвижникам. Есть мнение, что Чингисхан нарочно послал своих людей в караване, наказав им вести себя нагло, провоцируя местных, чтобы заполучить «казус белли». Как бы то ни было, случившееся недолго оставалось тайной, и разъярённый Чингисхан потребовал от шаха Хорезма Мухаммеда II выдать виновных в расправе над караваном. Но тот, памятуя прошлый успех и будучи уверенным в том, что Каир-хан, к слову, являвшийся двоюродным дядей шаха, справится с монголами, даже не счёл нужным удостоить это требование ответом.

Чингисхан направил против Отрара стопятидесятитысячную армию, которую возглавляли его сыновья и лучшие полководцы. В распоряжении Каир-хана были втрое меньшие силы, но была выгодная оборонительная позиция, которая даже в условиях блокады позволила ему держаться в течение двух месяцев. Но в городе вскоре кончились запасы еды и воды, а часть армии во главе с Караджа-Хаджибом переметнулась к Чингисхану. Свою пагубную роль сыграло и бездействие шаха Мухаммеда, имевшего до 400 тысяч войска, но не пришедшему своему дяде на помощь. Город был разграблен, а захваченного живым Каир-хана жестоко казнили. К тому времени часть армии Чингисхана во главе с его старшим сыном Джучи уже перешла в наступление на хорезмскую землю.

К тому времени во власти здесь произошёл раскол – представители знати народов канглы и кипчаков заняли ряд важных постов, создав влиятельную оппозицию шаху Мухаммеду II. Такой межфракционный конфликт никак не мог поспособствовать организации действенного сопротивления монголам, кроме того, присутствовало ошибочное мнение о том, что кочевники способны лишь грабить, а к ведению полноценных боевых действий были неприспособлены.

В итоге такой недооценки армии Чингисхана, действуя одновременно на нескольких направлениях, последователь взяла Бенакент, Ходжент, Бухару, Самарканд, а в 1221 году под их натиском пал и Хорезм, похоронив под своими обломками некогда могучую среднеазитатскую державу. К тому времени шах Мухаммед скончался от болезни, а его наследник, Джелал ад-Дин, бежал на запад и ещё много лет боролся с монголами – в сегодняшнем Узбекистане его почитают как национального героя.

Именно во время войны против Хорезма монгольские полчища снискали себе пережившую века мрачную славу. Если город не сдавался добром, то после его взятия люди Чингисхана учиняли зверские расправы над жителями, совершая массовые убийства. Так было в Бухаре, в Самарканде, в Мерве. Порой из оставшихся в живых отбирались владевшие каким-либо полезным ремеслом – их угоняли в Монголию, а всех прочих безжалостно вырезали. А иногда город не спасала и добровольная сдача, как в случае с городом Гератом (нынешний Афганистан), который также подвергся разорению – более того, в отместку за восстание его потом разорят вторично.

Через Кавказ на Русь

После Мерва армия Чингисхана двинулась на запад, в персидские земли. Первым под их натиском пал город Нишапур, затем сдался уже упоминавшийся Герат. Наступая на запад, монголы надеялись поймать бежавшего шаха Хорезма, но как-то сам собой поход перерос в опустошительное нашествие. В итоге один за другим перед ними пали персидские города, и захватчики достигли Кавказа. В нескольких сражениях они разгромили грузинские войска. Вступив в пределы современного Азербайджана, они подошли к Гяндже и обложили её данью, затем взяли и разграбили Шемаху. Огнём и мечом завоеватели прошли через лезгинские земли, перебив значительную часть их населения.

Монголы были известны не только своими военными качествами и звериной жестокостью, но и беззастенчивой азиатской хитростью. Когда соединённые силы аланов и половцев собрались было оказать им организованное сопротивление, имея определённые шансы на успех, те пустили в дело это своё оружие. Одарив половецких владык и пообещав их не атаковать, если те покинут аланов, они разделили недавних союзников. Глупость и алчность половцев сыграла с ними злую шутку – разбив оставшихся без поддержки аланов, монголы перекинулись уже на них. Половецкие ханы Юрий Кончакович и Данила Кобякович были убиты теми, кто недавно клялся им в своей дружбе и говорил, что «мы и вы одного рода».

Остатки половцев ушли на запад, присоединившись к хану Котяну Сутоевичу. Тот, будучи тестем княжившего в Галиче князя Мстислава Мстиславича, обратился к своему родственнику с просьбой посодействовать в создании антимонгольской коалиции русских князей. В начале 1223 года в Киеве состоялся съезд князей, решивший оказать поддержку половцам, тем более, что монголы всё ближе подходили к русским землям, и даже отправили послов к Мстиславу, предложив ему выступить против половцев. Князь отказался и даже распорядился казнить посланцев, зато его южные соседи – бродники, жившие в причерноморских степях, оказались не столь щепетильны и примкнули к монголам. Их воевода по имени Плоскыня с оружием в руках решил выступить против князей.

В союзе против монголов согласились выступить дружины князей Киева, Галича, Чернигова, Новгорода-Северского, Смоленска, а также Волынского княжества. Начало похода вроде бы было удачным – передовой отряд Чингисхана на левом берегу Днепра был разбит. 31 мая 1223 года объединённые русские войска встретились с монголами Субэдэя и Джэбэ, поддержанными Плоскыней, на реке Калке (сегодня она называется Кальчик, и находится на территории Донецкой Народной Республики).

Несогласованность в действиях князей привела к настоящей катастрофе. При этом первоначальный монгольский план посеять раздор между князьями, как это было сделано с аланами и половцами, не увенчался успехом. Но отсутствие централизованности управления сыграло русско-половецким силам в минус. Началось с того, что Галицкий князь Мстислав, не предупредив своих союзников, сам переправился через реку с половцами и волынцами. Монголы тут же разбили их, а затем нанесли поражение и пытавшимся переправиться на выручку силам Мстислава черниговцам. Войска Киевского князя Мстислава продержались дольше всех, обустроив оборонительные рубежи. После трёхдневного ожесточённого сопротивления монголы послали воеводу бродников Плоскыню убедить киевлян сложить оружие, пообещав не проливать их крови. Князья и воеводы согласились на это, но с истинно восточным коварством были убиты – памятуя своё обещание не проливать крови, монголы избрали бескровный способ их умерщвления, бросив их под деревянный настил и усевшись на него праздновать победу, задавив таким образом пленных под досками.

Чингисхан хотел идти дальше на русские земли, и потребовал от своего старшего сына Джучи присоединиться к Джэдэ и Субэдэю, чтобы подкрепить их. Однако старший сын великого хана не захотел исполнить волю отца. Отношения между ними испортились окончательно, и дело едва не дошло до открытого боевого столкновения между родителем и непослушным сыном. Ситуацию удалось преодолеть только ввиду скорой смерти Джучи.

Меж тем, монголы после битвы на Калке повернули на восток, направившись в Булгарию. Булгары, сами будучи опытными в ведении военных действий, использовали против них их же тактику – сделали вид, что отступают, а сами заманили потрёпанные на Калке монгольские войска в засаду. Разгром был страшным, какого захватчики ещё не знали – лишь около 4 тысяч человек сумели уцелеть и уйти в степи на юг.

Последние годы. Загадка могилы

В 1225 году Чингисхан упал с лошади и долгое время недужил. Лишь на будущий год, окончательно поправившись, он организовал свой очередной поход, как выяснилось, последний. Целью его было окончательное уничтожение царства тангутов Си Ся, уже покорявшегося Чингисханом. В генеральном сражении под Лянчжоу тангутская стотысячная армия была полностью разбита. Развивая успех, Чингисхан осадил столицу тангутов – город Чжунсин (ныне – Иньчуань). Он успел увидеть, как начала сдаваться эта крепость, но насладиться этим последним успехом в своей жизни не сумел. 18 (по другим данным, 25) августа 1227 года правитель Монгольской империи умер, предположительно, от инсульта.

Монгольская империя была ещё более расширена потомками Чингисхана, достигнув на своём пике размеров, по разным оценкам, от 24 до 33 миллионов квадратных километров – подобными размерами завоеваний не может похвастаться ни одно другое государство в истории. Правда, такие размеры и привычка разделять страну на феодальные владения многочисленного потомства Чингисхана в конце концов привели к её территориальному распаду.

По легенде, предсмертным желанием Чингисхана было оказаться погребённым в неизвестном для всех остальных месте. Дескать, поэтому оно никак не было обозначено, и всех, кто обладал излишними знаниями о местоположении погребения Чингисхана, беззастенчиво повырезали. Археологи уже много веков пытаются найти место захоронения, но, видимо, спрятано оно было на совесть. Многие из историков, кстати, уверены, что находится оно где-то в районе реки Онон – там, где когда-то начался жизненный путь мальчика Темучина, которому суждено было войти в историю как Чингисхан, «Потрясатель Вселенной»...

Источник обложки: Музей императорского дворца в Тайбэе