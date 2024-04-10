Почему Япония в определённый период стремилась быть похожей на Китай?

Потому что Китай завоевал Японию и насильно насаждал свои порядки.

Потому что Япония видела в Китае более развитое государство и стремилась заимствовать его достижения.

Потому что Китай был самым слабым государством в регионе, и его легко было скопировать.