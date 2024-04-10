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18.06.2026
Китай и Япония в Средние века
Почему Япония в определённый период стремилась быть похожей на Китай?
Потому что Китай завоевал Японию и насильно насаждал свои порядки.
Потому что Япония видела в Китае более развитое государство и стремилась заимствовать его достижения.
Потому что Китай был самым слабым государством в регионе, и его легко было скопировать.
Потому что в Японии не было своей религии, и её пришлось заимствовать у китайцев.
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