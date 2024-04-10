6 класс | История Средних веков

Темная сторона средневековой Японии. Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви

Кикнадзе Д.

Средневековье в Японии нельзя назвать темными веками – это было время небывалого расцвета культуры. Эпоха Хэйан навсегда осталась в истории благодаря утонченной поэзии, живописи и литературе. Но и внутри Императорского дворца, и за его пределами шла другая жизнь, полная опасностей и тягот. В покоях придворных плелись интриги, простые люди страдали от голода, эпидемий и бесчисленных бедствий, а магические угрозы и ужасы загробного мира держали в страхе и тех и других. Книга предлагает заглянуть в разные уголки древней японской столицы Хэйанкё: от домов аристократов и хижин простолюдинов до обиталищ монахов-мистиков и колдунов-оммёдзи. Удивительная жизнь, которая кипела в этих и других местах, во многом определила культуру современной Японии, покорившую весь мир. Благодаря ярким описаниям происшествий – забавных, ужасающих, чудесных или отвратительных – сегодня у нас есть возможность подробнее рассказать и о непарадной, лишенной изящества, утонченности и высокого вкуса обыденной жизни городских жителей столицы Хэйан, о которой предпочитала умалчивать высокая проза и поэзия аристократов.