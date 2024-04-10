6 класс | История Средних веков

История Японии

Кузнецов Ю.

В книге излагается история Японии с древнейших времен до наших дней: древняя история, становление и развитие феодальных отношений, история нового и новейшего времени. В каждом из разделов специальные главы посвящены истории развития культуры. Большое место отводится борьбе народа Японии за социальные права, развертывание общедемократического и антивоенного движения в стране. В каждом из разделов специальные главы посвящены истории развития культуры.