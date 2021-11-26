ЛО ГУАНЬЧЖУН
ЛО ГУАНЬЧЖУН [псевдоним Хухай Сань-жэнь (Скиталец Озёр и Морей)] - китайский писатель.
Сведения о жизни скудны и противоречивы. Известно, что Ло Гуаньчжун участвовал в антимонгольском движении; о его литературной деятельности говорится в некоторых источниках эпохи Мин. Автор «Повествования о династиях Суй и Тан» («Суй Тан чжи чжуань»), волшебного романа «Повествование о том, как три Суя усмирили нечисть» («Сань Суй пинъяо чжуань»; в русском переводе 1983 - «Развеянные чары»), пьес в жанре цзацзюй и др. Основные произведение Ло Гуаньчжуна - историко-героический роман-эпопея «Троецарствие» («Саньгочжи тунсу яньи», издано в 1522 году; русский перевод 1954) о событиях II-III веков, опирающийся на народные сказания и исторические сочинения о конце династии Хань и поре междоусобиц.
Сочинения:
Троецарствие. М., 1984.