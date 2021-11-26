КУСУНОКИ МАСАСИГЭ

Японский государственный и военный деятель.

В дет­ст­ве на­прав­лен ро­ди­те­ля­ми в мон. шко­лы Син­гон Кан­синд­зи в пров. Ка­ва­ти, где изу­чал бое­вое иск-во, за­тем про­дол­жил во­ен. об­ра­зо­ва­ние под рук. са­му­рай­ской се­мьи Оэ. В 1333–36 при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в Рес­тав­ра­ции Кэм­му (по­пыт­ке имп. Го-Дай­го уп­разд­нить ба­ку­фу и по­кон­чить с гос­под­ством во­ен. пра­ви­те­лей – сё­гу­нов), был на­зна­чен гу­бер­на­то­ром центр. япон. про­вин­ций, вклю­чав­ших так­же Ка­ва­ти. За­ре­ко­мен­до­вал се­бя вы­даю­щим­ся пол­ко­вод­цем, зна­чит. вни­ма­ние уде­лял во­про­сам раз­вед­ки и со­хра­не­ния в тай­не пла­нов пред­стоя­щих опе­ра­ций. По­сле пре­да­тель­ст­ва в 1335 ко­манд. ар­ми­ей ба­ку­фу Аси­ка­га Та­ка­уд­зи ос­тал­ся ве­рен им­пе­ра­то­ру. В сра­же­нии с ар­ми­ей ба­ку­фу на р. Ми­на­то (близ совр. Ко­бэ) в ию­ле 1336 по­тер­пел по­ра­же­ние и вме­сте с бра­том Ма­са­суэ и 50 (по др. дан­ным, 70) род­ст­вен­ни­ка­ми и слу­га­ми со­вер­шил сэп­пу­ку. По­чи­та­ет­ся в Япо­нии как сим­вол во­ен. доб­ле­сти и вер­но­сти им­пе­ра­то­ру. Кон­ная ста­туя К. М., об­ла­чён­но­го в дос­пе­хи, ус­та­нов­ле­на пе­ред имп. двор­цом в То­кио.