ИДЗУМИ СИКИБУ

ИДЗУМИ СИКИБУ - японская поэтесса.

Слу­жи­ла при дво­ре. В по­этич еском со­б­ра­ние Идзуми Сикибу «Ид­зу­ми Си­ки­бу сю» вхо­дит около 1000 сти­хо­тво­ре­ний. Мас­тер­ски вла­де­ла сти­хотворными приё­ма­ми сво­его вре­ме­ни, осо­бен­но сла­ви­лась её лю­бов­ная ли­ри­ка. Сти­хи Идзуми Сикибу вклю­ча­лись во все круп­ные японской средневековой по­этической ан­то­ло­гии.

Ав­тор днев­ни­ка - од­но­го из са­мых из­вест­ных про­из­ве­де­ний японской средневековой литературы, в ко­то­ром опи­сы­ва­ет­ся связь Идзуми Сикибу с прин­цем Ацу­ми­ти.

Сочинения:

Собрание сти­хо­тво­ре­ний. Днев­ник / Пер. Т. Со­ко­ло­вой-Де­лю­си­ной. СПб., 2004.