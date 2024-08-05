Дза: торговые гильдии средневековой Японии Считается, что торговые гильдии в средневековой Японии произошли от ранней формы объединения торговцев, известной как дза. Слово дза означает «сиденье» и, несомненно, обозначало место, зарезервированное на церемониях или на рынке для группы лиц, объединенных общими интересами.

Происхождение торговых гильдий

Считается, что торговые гильдии в средневековой Японии произошли от ранней формы объединения торговцев, известной как дза. Слово дза означает «сиденье» и, несомненно, обозначало место, зарезервированное на церемониях или на рынке для группы лиц, объединенных общими интересами. Существуют ранние упоминания о дза, состоящих из мирян, добровольно выполняющих какую-либо службу для монастыря, святилища или помещиков, и получающих взамен некую благосклонность. Эти социальные группы, как правило, развивались в профессиональные объединения, и вскоре, начиная с XII века, мы узнаем о дза, состоящих из мимов, танцоров, музыкантов и других артистов, обычно каким-то образом связанных с религиозным учреждением или могущественным покровителем. Художники, скульпторы и ремесленники различных специальностей образовывали дза несколько иного рода, которые можно назвать профессиональными сообществами.

Связь с какой-либо влиятельной организацией была важна как для торговцев, так и для артистов и художников, поскольку она обеспечивала защиту, и в то же время связь с торговцами была полезна для защищающей стороны как источник дохода. Даже там, где не было дза, часто существовала иная форма отношений между торговлей и церковью, поскольку торговцы считали удобным и благоразумным объединяться в закрытые группы под патронажем какого-либо учреждения или высокопоставленного лица.

Так, производители дрожжей в Киото были прихожанами святилища Китано, торговцы маслом зависели от великого Ивашимидзу Хатимана, а ростовщики имели своим покровителем могущественный монастырь Тэндай на Хиёидзан. Эта связь была очень ценной, поскольку при необходимости отряд вооружённых монахов или священников мог обрушиться на столицу, угрожая двору от имени своих клиентов.

Другие гильдии Киото находились под защитой знатных семей: производители бумаги – Бодзё, золотоизготовители – Коноэ, и, что, пожалуй, самое удивительное, торговцы рыбой – Сайондзи, в то время самого влиятельного из знатных домов. В обмен на свои услуги семья Сайондзи получала две трети доходов с рыбного рынка Киото. Это был её крупнейший источник дохода после того, как доходы от поместий начали падать. Это было настолько важно, что два знатных дома Сайондзи и Сандзёниси поссорились из-за назначения управляющего рыбным рынком.

Рост торговых гильдий

Свидетельством быстрого роста торговой деятельности в эпоху Муромати (с 1336 по 1573 годы, период, на протяжении которого ставка сёгуна находилась в Муромати близ Киото) является тот факт, что к XV веку в провинциях, где экономическое развитие было наиболее быстрым торговые дза начали объединяться по территориальному, а не по товарному признаку. Так, появились дза, объединявшие торговцев рисом, текстилем, железом, бамбуком и многими другими необходимыми товарами.

Напротив, в крупных городах, особенно в Киото, все еще была распространена специализация по товарам. Каждое ремесло, как правило, концентрировалось в определенном квартале. Например, у рыботорговцев, торговцев маслом и лесом были свои отдельные дза. Некоторые пережитки этой практики сохранились в современных топонимах, таких как Дзаимокудза (торговцы лесом) в Камакуре и Гинза (торговцы серебром) в Токио.

В своих ранних формах дза не были независимыми, находясь в подчинении монастыря, святилища или поместья, которым они служили. Вскоре и рабочие, и торговцы начали образовывать полунезависимые дза не только для защиты, но и для продвижения своих интересов. В это время жёсткая классовая структура периода Камакура (с 1185 по 1333 год, назван так в честь города Камакура, ставшего центром первого сёгуната в Японии) начала разрушаться, и члены дза вскоре обнаружили, что своими совместными действиями они могут в определённой степени влиять на цены и противостоять поборам помещиков и чиновников.

Сельские дза имели большое значение, поскольку занимались торговлей важными продуктами питания, сырьем, таким как масличные семена, бамбук и древесина. Членами этих объединений, как правило, были зажиточные крестьяне, которые объединялись для оптовой продажи своего урожая на рынке. Иногда в их дза допускались внешние посредники. Быть главой такой дза означало занимать определённое социальное положение, сравнимое с положением мелкого землевладельца.

Поскольку главной целью дза было сохранение и увеличение прибыли своих членов, она неизбежно носила монополистический характер и стремилась сохранить монополию, противостоя конкуренции. Большинство монополий распространялось только на розничную торговлю, но в некоторых случаях дза осуществляла оптовые закупки сырья для своих членов и препятствовала конкурентам получать его в определённом районе. Хорошим примером этого является дза торговцев солью в провинции Ямато, которая была разделена на три дочерних дза: оптовых торговцев, розничных торговцев и разносчиков.

Хотя к XIV веку дза уже не подчинялись феодалу, они не могли эффективно действовать без защиты. Теперь дза заключали договоры о защите на простой денежной основе (как между Сайондзи и киотскими рыботорговцами).

Падение системы дза началось в середине XV века, когда наиболее могущественные из них нажили себе врагов, злоупотребляя привилегиями, одновременно с этим лишившись покровителей из-за политических неурядиц, охвативших Японию. В конечном итоге, дза как институт был поставлен под сомнение и был вынужден уступить место другим формам торговой организации.

Похожи ли европейские и японский торговые гильдии?

Дза можно сравнить с купеческими гильдиями средневековой Европы, но, по мнению специалистов, это сходство лишь поверхностное. Дза пользовались определенными налоговыми льготами и поддерживали связи друг с другом, даже находясь в разных, иногда враждующих провинциях, но в средневековой Японии так и не сложилось ничего похожего на Ганзейский союз. В XV веке политические тенденции в Японии были отчётливо сепаратистскими, а крупные военачальники не одобряли свободу общения и торговли между враждовавшими регионами. Дза не смогли преодолеть это препятствие и выйти за рамки объединения торговцев и ремесленников в рамках одной провинции.

Дза как гильдии не имели никакой политической власти, за исключением того, что создавали неудобства для потребителей и тем самым создавали проблемы для властей. Сомнительно, что в долгосрочной перспективе они способствовали росту экономики в той же степени, в какой это сделала бы свободная конкуренция.

Но говоря о значении дза для развития японского общества, особо важно обратить внимание на то, что они несли вместе с собой новое мировоззрение, основанное на рыночных отношениях. Их члены были предшественниками важного и многочисленного класса горожан, которые составляли основную массу населения городов и постепенно меняли облик феодального общества.