БАЙЛЯНЬЦЗЯО (секта «Белый Лотос»)

Тайная буддийская секта в северных и центральных районах Китая.

Предположительно была создана на основе организации Ляныпэ — Общества лотоса монаха Хой Юаня (V в.) в начале правления династии Южная Сун (1127—1270). Б. объединяла преимущественно крестьян и ремесленников. В основе учения лежали религиозные принципы, сочетавшиеся с идеями борьбы против монгольского владычества в Китае.

Во второй половине XIV в. Б. под влиянием идеи свержения монгольской династии Юань объединилась с другими тайными буддийскими сектами. Адепты Б. своими действиями способствовали свержению династии Юань и приходу к власти династии Мин (1368—1644). Члены Б. также выступали организаторами крестьянских восстаний в ряде провинций в начале XVI — первой половине XVII в. Б. просуществовала до начала XIX в. После подавления Б. восстания 1796—1805 значительная часть ее приверженцев была казнена.

Автор статьи: И. А. Конорева.

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