АСИКАГА 2-я династия

Династия сегунов Асикага-си — самурайский род в средневековой Японии (1335(1338)—1573).

Принадлежал к роду Минамото — потомков императора Сэйва. Вместе с родом Нитта являлся одной из двух крупнейших ветвей знатного самурайского рода Сэйва Гэндзи — Минамото . Основателем рода А. считается внук Минамото-но Есиэ — Есиясу. Представители боковой линии рода Минамото получили новое наименование по названию своего поместья в провинции Симоцукэ. Минамото-но Есиясу впервые передал измененное имя своим детям. Его сын А. Есикане (1154—1199) стал вассалом сёгунов из Камакуры и заключил брак с семьей Ходзе, обеспечив высокий статус собственной семьи. За преданную службу А. получили земли в провинциях Кадзуса и Микава. Увеличение земельных владений стало причиной разрастания рода, боковые ветви которого образовали новые самурайские роды. В 1333 род А. порвали с Камакурским сегунатом и присоединились к императорским войскам, которые свергли первое самурайское правительство. Однако разногласия с императором Кемму в вопросах земельной собственности вынудили предводителя рода, А. Такаудзи, выступить против вчерашних союзников и учредить новое самурайское правительство — сегунат Муромати (1338—1573) (см. Муромати Дзидай). Наиболее выдающегося положения род достиг при А. Такаудзи, ставшем первым из 15 сегунов династии А. и получивший свое название по одному из районов Киото, куда была перенесена из Камакуры ставка сегуна. В истории феодального дома А. выделяется период приблизительно в 30 лет — с 1379 по 1408, когда страной правил сегун А. Есимицу, внук Такаудзи, который искусно играл на противоречиях в собственном лагере. При нем в Киото был построен Кинкакудзи — Золотой павильон. После смерти Есимицу политическое влияние рода заметно падает. Власть сегунов ограничивается столицей и прилегающими провинциями. Ко второй половине ХVI в. сегуны А. почти полностью утратили контроль над страной и никак не влияли на ход событий. А. Есиаки — младший брат 13-го сегуна А. Еситэру — в 1562 стал настоятелем буддийского монастыря в Наре. После гибели брата в 1565 был использован Одой Нобунага в борьбе за власть и провозглашен 15-м сегуном, последним в династии А. В 1573 он был низложен Одой Нобунага, ставшим военным правителем Японии. Есиаки пытался освободиться из-под опеки сначала Оды, а затем Тоетоми Хидэеси, но безуспешно. Умер последний сегун А. в 1597. В период Эдо (1603—1867) потомки сегунов А. превратились в рядовых самураев, которые руководили рядом небольших владений хан в Японии. После реставрации Мэйдзи (см. Мэйдзи Исин ) (1868) некоторые представители рода вошли в состав правительства. Род А. существует и поныне.

Автор статьи: Конорева И.А.

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