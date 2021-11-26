АНЬ ЛУШАНЬ (Кан Ялошань)

Китайский военачальник.

Выходец из племени ху. Поступив на военную службу, отличился в 736 в боях с киданями . В 742 был назначен военным наместником (цзедуши) пограничного округа Пинлу в Сев. Китае. В дальнейшем Ань Лушань с помощью Ян Гуйфэй (фаворитки танского императора Сюань-цзуна) получил новые государственные должности: в 744 был назначен цзедуши округа Фаньян (провинция Хэбэй), в 751 — округа Хэдун (провинция Шаньси). Имея в распоряжении значительные военные силы, в 755 поднял мятеж и в 756 провозгласил себя императором . Спустя год был убит своим сыном Ань Цинсюем.

Автор статьи: Конорева И.А.