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В новом эпизоде нашего подкаста блогеры Василий Гурков и Алексей Соколов погружаются в увлекательную историю святого Патрика — покровителя Ирландии. Почему этот человек, ставший символом христианизации страны, до сих пор вызывает такой интерес? Что стоит за легендой о изгнании змей и как она отражает борьбу с язычеством? Василий и Алексей обсудят ключевые моменты жизни святого Патрика, его миссионерскую деятельность и влияние на ирландскую культуру. Они также разберут, как мифы и легенды формируют наше восприятие истории и верований. Не пропустите этот захватывающий разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на фигуру святого Патрика и его наследие! Слушайте нас на всех популярных платформах!