6 класс | История Средних веков

Дьявол в быту, легендах и литературе Средних веков

Амфитеатров А.

Исследование «Дьявол в быту, легендах и литературе Средних веков» стоит особняком в творчестве популярнейшего писателя Серебряного века Александра Амфитеатрова (1862—1938). Оттолкнувшись от книги итальянского профессора Артуро Графа «Дьявол», который сосредоточился на теологической литературе, Амфитеатров пошел значительно дальше своего первоисточника. Он сделал попытку изучить жизнь дьявола в человеческом сознании на всем культурном пространстве Средних веков — с того момента, как на заре христианства сложилась подробная его биография, до дней, когда идея, дававшая ему жизнь, почти изжила себя. Блестящая эрудиция позволила Амфитеатрову привлечь не только западные, но и русские источники, использовать мифологию и т. п. Он излагает родословие Сатаны, рассказывает о его физиологии и психологии, описывает дьявольские искушения, козни и наваждения, касается тонкостей бесовской магии, предоставляет слово побывавшим в аду очевидцам и приводит подробности борьбы с дьяволом духовенства.