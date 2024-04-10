6 класс | История Средних веков

Колдуны и святые. Антропология болезни в Средние века

Арнаутова Ю.

Даже в наш "просвещенный век" тема колдовской порчи, сглаза, наговора и возможностей их исцеления не сходит со страниц и популярных, и серьезных изданий. Однако, обычно остается без внимания тот факт, что современные мистические представления или "народное целительство" - лишь верхушка айсберга, основание которого покоится в толще "темного Средневековья", а порою - в глубине архаики. Антропологический подход к изучению истории не только позволяет взглянуть на культуру давно ушедших эпох глазами ее носителей, проникнуть в мир их представлений и верований, но и провести исторические параллели. В предлагаемой работе автор вскрывает исторические корни представлений о магическом воздействии на человека, вводит читателя в таинственный мир средневековых знахарей и колдунов, пришельцев с "того света" и оборотней, священников и святых.