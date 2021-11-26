СВЯТОЙ ГЕНРИХ УППСАЛЬСКИЙ (HEINRICH VON UPPSALA)

Святой Генрих Уппсальский – епископ Уппсалы, один из крестителей Финляндии, мученик, святой католической церкви. Нет ни одного достоверного исторического свидетельства о его жизни. Вся информация о его деятельности известна только из житийной литературы.

Согласно житиям, Генрих был родом из Англии. В 1152 году вместе с папским легатом Николасом Брейкспиром прибыл в Швецию, где он был возведен в сан епископа и получил кафедру в Уппсале.

Принял участие в крестовом походе для христианизации Финляндии вместе со шведским королем Эриком IX . После возвращения короля в Швецию, остался в Финляндии и занимался миссионерской деятельностью. В 1156 году был убит финским язычником на озере Кёюлиёнярви.

Мученическая смерть быстро породила культ Генриха среди скандинавских католиков. В конце XIII века он уже упоминается в церковных документах как святой. В XIV-XV вв. почитание Генриха уже было распространено во многих странах Северной Европы. Он является одним из самых почитаемых святых в Финляндии.

Иллюстрации:

Святой Генрих Уппсальский, епископ и мученик, стоящий над своим убийцей Лалли. (гравюра из «Missale Aboense», Любек, 1488 год).

Автор статьи: Перепечкин К. В.