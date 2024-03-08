СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Собóрное движéние — принятое в историографии обозначение движения за реформу Католической церкви в XIV–XVI вв. Основываясь на идеях концилиаризма (соборности, от лат . concilium — «собор»), оно стремилось к увеличению роли соборов в управлении церковью. Полномочия соборов были предметом споров уже в XIII — начале XIV в. На Вьеннском соборе 1311–1312 обсуждался вопрос о том, делит ли папа полноту власти с кардиналами. Продолжению подобных споров способствовали конфликт французского короля Филиппа IV Красивого и папы Климента V , Авиньонское пленение пап , противостояние папства и Священной Римской империи при императоре Людовике IV Баварском. Активными участниками обсуждений были Вильгельм Дуранд, Иоанн Парижский , Михаил из Чезены, Уильям Оккам, Марсилий Падуанский . После начала в 1378 Великой схизмы идеи С. д., казалось, могли способствовать завершению церковного раскола. В 1380 Конрад из Гельнхаузена, канонист из Парижского университета, предложил путь преодоления схизмы путем созыва Вселенского собора ( лат . via concilii), согласно которому вселенская церковь как сообщество верующих имеет главенство над Римской церковью, т. е. папой и кардиналами. Подобные идеи развивали участники соборов начала XV в. богословы Пьер д’Альи, Дитрих Нимский, Франческо Дзабарелла.

Неудача Пизанского собора 1409, не сумевшего преодолеть церковную схизму, радикализировала сторонников С. д. Жан Жерсон в проповеди, произнесенной 23 марта 1415 на Констанцском соборе 1414–1418, утверждал, что Вселенский собор может сколь угодно ограничить власть папы. Идеи проповеди нашли отражение в соборном декрете «Haec sancta synodus», принятом 6 апреля 1415, что позволило Констанцскому собору в том же году низложить антипапу Иоанна XXIII, а в 1417 — антипапу Бенедикта XIII и провозгласить новым папой Мартина V. Декретом «Frequens» 9 октября 1417 устанавливалась регулярность созыва следующих соборов, которые должны были провести церковную реформу.

Павийско-­сиенский собор 1423–1424 обозначил трудности в диалоге между сторонниками С. д., представителями светской власти и папой. Открытый конфликт случился на Базельском соборе 1431–1449 . Большинство его участников были сторонниками С. д. и призывали к децентрализации церковной власти. Противником С. д. стал новый папа Евгений IV , попытавшийся разогнать Базельский собор, чему воспротивились все его участники, включая умеренных. Кардинал Николай Кузанский в трактате «De concordantia catholica», отразившем позицию умеренного концилиаризма, желал видеть задачей кардиналов представительство поместных церквей. Более радикальные идеи высказывали Иоанн Стойкович из Рагузы, Хуан из Сеговии, Геймерик из Кампо, Никколо де Тудески.

На первом этапе поддержку Базельскому собору оказал ряд светских правителей, в том числе император. Папе пришлось буллой «Dudum sacrum» 15 декабря 1433 признать и сам собор, и все его постановления. С новой силой конфликт разгорелся после споров о месте проведения объединительного собора с Восточной церковью и принятия соборного декрета «Tres veritates» 16 мая 1439, где устанавливалось верховенство собора над папой. Ответом стали папские буллы «Laetentur coeli» 6 июля 1439 и «Moyses vir Dei» 4 сентября 1439. После этого собор низложил Евгения IV и избрал понтификом герцога Савой­ского Амедея VIII, принявшего имя Феликса V. В дальнейшем радикальные участники Базельского собора искали поддержки светских правителей, которые хотели не только децентрализовать, но и частично секуляризовать церковное управление, подчинив поместные церкви. В 1437–1438 Евгений IV укрепил свои позиции благодаря Ферраро-­Флорентийскому собору и Прагматической санкции . Потере интереса к Собору со стороны светских властителей способствовали как переход на сторону Евгения IV умеренных сторонников С. д. (Николая Кузанского, Джулио Чезарини), так и вы­двигаемые сторонниками папы обвинения в адрес участников Базельского собора в антипапизме и особенно в антимонархизме. 7 апреля 1449 на почетных условиях отрекся антипапа Феликс V, 25 апреля Базельский собор прекратил свою работу.

Рубежом «классического» периода С. д. считается булла Пия II «Execrabilis» 18 января 1460, запрещавшая требования созыва соборов как «отвратительное злоупотребление». Окончательно С. д. осуждено на V Латеранском соборе (1516, см. Латеранские соборы ). Идеи С. д. оказали влияние на начало Реформации , в частности на М. Лютера .

Лит. : Black A . Council and Commune: The Counciliar Movement and the Fifteenth Century Heritage. London, 1979; Sieben H. J. Traktate und Theorien zum Konzil: vom Beginn des grossen Schismas bis zum Vorabend der Reformation (1378–1521). Frankfurt-am-­Main, 1983; Conciliarism and Papalism / Ed. J. H. Burns, Th. Izbicki. Cambridge, 1997; Oakley F . The Conciliarist Tradition: Constitutionalism in the Catholic Church 1300–1870. Oxford, 2003; Canning J . Conciliarism, Humanism and Law Justifications of Authority and Power, c. 1400 — c. 1520. Cambridge, 2021. А. В. Русанов.