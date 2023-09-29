Пётр Ломбáрдский

Пётр Ломбáрдский ( лат. Petrus Lombardus) (между 1095 и 1100, Ломбардия — 20.07.1160, Париж) — католический теолог, представитель схоластики , епископ Парижский (с 1159). По преданию, происходил из бедной семьи, в 1130‑х епископ Лукки отправил его учиться во Францию (в Реймс, затем в Париж). Ориентировался на взгляды Бернарда Клервоского , Гуго Сен-Викторского и представителей Ланской школы, отрицательно относился к предложенным Петром Абеляром и Гильбертом Порретанским новым идеям и методам в теологии. С 1140‑х стал каноником собора Нотр-Дам, преподавал в соборной школе, считался одним из ведущих парижских магистров. На церковном соборе в Реймсе (1148) выступил с критикой Гильберта Порретанского. Известен прежде всего как автор «Сентенций» (окончены в 1158) — систематического изложения католического вероучения в форме пособия для студентов. П. Л. стремился дать создать непротиворечивую богословскую систему на основе Библии, сочинений Отцов Церкви и позднейших теологов, согласуя друг с другом противоречивые мнения о Троице (книга 1), происхождении, природе и свой­ствах тварного мира (книга 2), христологии и проблеме спасения (книга 3), церковных таинствах и посмертной участи человека (книга 4). После смерти П. Л. некоторые теологи обвиняли его в ереси , однако «Сентенции» были поддержаны церковными властями и стали фактически официальным учебником теологии в университетах. До середины XVII в. на них было создано более 1 тыс. комментариев, в том числе всеми крупными теологами классического и позднего Средневековья. Среди других сочинений П. Л. — глоссы на Псалтырь и на Послания апостола Павла, 34 проповеди.

Лит. : Смирнов Д. В. Петр Ломбардский // Православная энциклопедия. М., 2019. Т. 56. С. 79–93. С. Г. Мереминский .