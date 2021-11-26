ОРДЕНА МОНАШЕСКИЕ

ОРДЕНА МОНАШЕСКИЕ - ин­сти­ту­ты мо­на­ше­ст­вую­щих в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Ордена монашеские объ­е­ди­ня­ют мо­на­хов, при­нёс­ших веч­ные, или «тор­же­ст­вен­ные», мо­на­ше­ские обе­ты (це­ло­муд­рия, по­слу­ша­ния и бед­но­сти), в от­ли­чие от других форм ка­то­лического мо­на­ше­ст­ва (кон­гре­га­ции ре­ли­ги­оз­ные, се­ку­ляр­ные ин­сти­ту­ты, об­ще­ст­ва апо­столь­ской жиз­ни), пре­ду­смат­ри­ваю­щих при­не­се­ние вре­мен­ных, или «про­стых», обе­тов. Для Орденов монашеских ха­рак­тер­на осо­бая струк­ту­ра, пред­став­ляю­щая со­бой объ­е­ди­не­ния об­щин ( мо­на­сты­рей , при­ора­тов, бо­га­де­лен и т. п.), чле­ны ко­то­рых свя­за­ны об­щим ус­та­вом, ут­вер­ждён­ным па­пой Рим­ским , под­чи­ня­ют­ся че­рез сво­их глав (су­пер­ио­ров), ми­нуя дио­цезаль­ных епи­ско­пов, не­по­сред­ст­вен­но Свя­то­му Пре­сто­лу. Ордена монашеские от­ли­ча­ют­ся осо­бен­но­стя­ми в бо­го­слу­же­нии и ду­хов­ной тра­ди­ции. Чле­ны Орденов монашеских име­ют осо­бый от­ли­чи­тель­ный ха­бит (одея­ние).

В современной ка­то­лической Церк­ви, по­ми­мо Орденов монашеских в уз­ком смыс­ле, дей­ст­вую­щих на ос­но­ве древ­них мо­на­ше­ских ус­та­вов [бе­не­дик­тин­цы и вы­де­лив­шие­ся из них ор­де­на, а так­же уни­ат­ские (смотри Уни­ат­ст­во) ор­де­на ан­то­ни­ан, ва­си­ли­ан и мхи­та­ри­стов], в по­ня­тие Орденов монашеских в ши­ро­ком смыс­ле (хо­тя и не­точ­ном с точ­ки зре­ния като­лического ка­но­ни­че­ско­го пра­ва) мо­гут вклю­чать­ся так­же ор­де­на ре­гу­ляр­ных ка­но­ни­ков (ав­гу­стин­цы, пре­мон­ст­ран­ты и другие; смотри так­же Ка­но­ник), ни­щен­ст­вую­щие ор­де­на (до­ми­ни­кан­цы, фран­ци­скан­цы, ав­гу­стин­цы-эре­ми­ты, кар­ме­ли­ты и др.) и ор­де­на ре­гу­ляр­ных кли­ри­ков (ие­зуи­ты и др.). В сред­ние ве­ка су­ще­ст­во­ва­ли и другие раз­но­вид­но­сти Орденов монашеских, например ду­хов­но-ры­цар­ские ор­де­на (ио­ан­ни­ты, там­плие­ры, Тев­тон­ский ор­ден и др.), чле­ны ко­то­рых, по­ми­мо при­не­се­ния обыч­ных мо­на­ше­ских обе­тов, обя­зы­ва­лись так­же с ору­жи­ем в ру­ках за­щи­щать хри­сти­ан­ст­во. Ти­по­ло­ги­че­ски эти Ордена монашеские от­но­сят­ся к ре­гу­ляр­ным ка­но­ни­кам (Тев­тон­ский ор­ден) ли­бо к ни­щен­ст­вую­щим ор­де­нам (напр., ио­ан­ни­ты).

Пер­вая по­пыт­ка соз­да­ния осо­бой мо­на­ше­ской ор­га­ни­за­ции, объ­е­ди­няю­щей отдельные мо­на­сты­ри, от­но­сит­ся к началу IX века - ре­фор­ма Бе­не­дик­та Ани­ан­ско­го, стре­мив­ше­го­ся соз­дать сеть мо­на­сты­рей, объ­еди­нён­ных иде­ей чис­то­ты ис­пол­не­ния ус­та­ва преподобного Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го. Цен­тром этой мо­на­ше­ской ор­га­ни­за­ции ста­ло аб­бат­ст­во Ин­ден (близ Ахе­на, ос­но­ва­но в 814 или 817 году), соз­дан­ное императором Лю­до­ви­ком Бла­го­чес­ти­вым для Бе­не­дик­та Ани­ан­ско­го, а гла­вой - сам Бе­не­дикт. В 817 году он со­звал в Ахе­не со­бор аб­ба­тов, на ко­то­ром ре­ша­лись су­гу­бо мо­на­стыр­ские во­про­сы, без пря­мо­го уча­стия епи­ско­па­та. Ре­фор­ма Бе­не­дик­та Ани­ан­ско­го ещё не под­ра­зу­ме­ва­ла изъ­я­тия мо­на­сты­рей из юрис­дик­ции ме­ст­ных епи­ско­пов, а гла­вен­ст­во Бе­не­дик­та ба­зи­ро­ва­лось на его лич­ном ав­то­ри­те­те и под­держ­ке им­пе­ра­то­ра и не име­ло юри­ди­че­ски за­кре­п­лён­ных ос­нов. По­доб­ные ре­фор­мы про­во­ди­лись в X веке в Ло­та­рин­гии Гер­хар­дом Бронь­ским и Ио­ан­ном из Гор­це, так­же соз­дав­ши­ми объ­е­ди­не­ния ре­фор­ми­ро­ван­ных ими мо­на­сты­рей. Эти дви­же­ния не име­ли даль­ней­ше­го раз­ви­тия и при­хо­ди­ли в упа­док со смер­тью их вдох­но­ви­те­лей. Ос­но­вой бе­не­дик­тин­ско­го ор­де­на ста­ла ре­фор­ма бур­гунд­ско­го аб­бат­ст­ва Клю­ни, по­лу­чив­ше­го (в 909 или 910 году) пап­скую эк­земп­цию (пря­мое под­чи­не­ние Ри­му). Все при­сое­ди­няв­шие­ся к Клю­ний­ской ре­фор­ме мо­на­сты­ри так­же вы­во­ди­лись из юрис­дик­ции ме­ст­ных епи­ско­пов, а их на­стоя­те­ли под­чи­ня­лись аб­ба­ту Клю­ни и че­рез не­го - па­пе. Аб­бат Клю­ни был гла­вой все­го сло­жив­ше­го­ся во­круг Клю­ни объ­е­ди­не­ния мо­на­сты­рей. Од­на­ко при­сое­ди­няв­шие­ся к Клю­ни мо­на­сты­ри, ко­ли­че­ст­во ко­то­рых не­ук­лон­но рос­ло с рас­про­стра­не­ни­ем ре­фор­мы за пре­де­лы Фран­ции и Бур­гун­дии, име­ли свои обы­чаи (consuetu­di­nes), от­лич­ные от тра­ди­ций Клю­ни. По­пыт­ки рим­ских пап в XIII-XIV веках соз­дать цен­тра­ли­зо­ван­ный ор­ден бе­не­дик­тин­цев фак­ти­че­ски не при­нес­ли ус­пе­ха и при­ве­ли к рас­па­ду бе­не­дик­тин­цев (XV-XVII веках) на ряд внутренних под­раз­де­ле­ний - кон­гре­га­ций, от­ли­чаю­щих­ся уст­рой­ст­вом (по­жиз­нен­ная или вре­мен­ная долж­ность аб­ба­та) и ду­хов­ной на­прав­лен­но­стью (ак­цент на мо­лит­ву или учё­ные за­ня­тия).

Од­но­вре­мен­но на­чи­ная с XI века от бе­не­дик­тин­цев на­чал от­де­лять­ся ряд Орденов монашеских, чле­ны ко­то­рых стре­ми­лись к боль­ше­му ас­ке­тиз­му и стро­го­му при­ме­не­нию бе­не­дик­тин­ско­го ус­та­ва. Так, в 1-й половине XI века в Ита­лии в рам­ках бе­не­дик­тин­ской тра­ди­ции сло­жил­ся ор­ден ка­маль­ду­лов (ка­маль­ду­лен­ских эре­ми­тов), тя­го­тев­ших к от­шель­ническому и за­твор­ническому об­ра­зу жиз­ни, - в про­ти­во­вес клю­ний­ским об­ще­жи­тель­ным бе­не­дик­тин­цам с их идеа­лом об­ще­ст­вен­ной мо­лит­вы. Ор­ден ка­маль­ду­лов был ос­но­ван святым Ро­му­аль­дом (умер в 1027 году) и по­лу­чил раз­ви­тие бла­го­да­ря Пет­ру Да­миа­ни. Его цен­тром ста­ло аб­бат­ст­во Фон­те-Авел­ла­на близ Ра­вен­ны. Сход­ные идеа­лы ис­по­ве­до­ва­ли и чле­ны ор­де­на кар­ту­зи­ан­цев, сло­жив­ше­го­ся в конца XI - первой 1-й половины XII веков.

Во 2-й половине XI века от бе­не­дик­тин­цев от­де­лил­ся ор­ден цис­тер­ци­ан­цев, по­лу­чив­ший на­зва­ние от аб­бат­ст­ва Си­то [лат. Цис­тер­ци­ум (Cistercium)] в Шам­па­ни, став­ше­го их пер­вой оби­те­лью. Осо­бое рас­про­стра­не­ние ор­ден по­лу­чил в середине XII века бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Бер­нар­да Клер­во­ско­го. Цис­тер­ци­ан­цы вы­сту­па­ли за воз­ро­ж­де­ние су­ти бе­не­дик­тин­ско­го ус­та­ва, ко­то­рую они ви­де­ли в фи­зическом тру­де мо­на­хов и их со­ци­аль­ном слу­же­нии и мис­сио­нер­ст­ве. Ор­ден по­лу­чил стро­гую струк­ту­ру внутреннего управ­ле­ния. В Но­вое вре­мя от цис­тер­ци­ан­цев от­де­ли­лись ор­де­на фель­ян­тин­цев (1577, уп­разд­нён в конце XVIII века) и трап­пи­стов (1664), от­личав­шие­ся тре­бо­ва­ни­ем бо­лее стро­го­го ас­ке­тиз­ма.

К XVIII веку в основном сло­жи­лись так­же ор­га­ни­за­ции восточно-ка­то­лических (уни­ат­ских) мо­на­хов: мхи­та­ри­стов (ар­мя­не-униа­ты), ва­си­ли­ан (униа­ты греческого об­ря­да) и ан­то­ни­ан (ма­ро­ни­ты).

Боль­шин­ст­во Орденов монашеских име­ют и жен­скую ли­нию, ав­то­ном­ную, но на­хо­дя­щую­ся в оп­ре­де­лён­ной юри­дической за­ви­си­мо­сти от муж­ской.

К Орденам монашеским в уз­ком смыс­ле близ­ко при­мы­ка­ют ре­гу­ляр­ные ка­но­ни­ки, ос­но­вой жиз­ни для ко­то­рых слу­жит ус­тав блаженного Ав­гу­сти­на. Тра­ди­ция кли­ри­ков, ве­ду­щих мо­на­ше­ский об­раз жиз­ни, вос­хо­дит к IV веку. В 816 году бы­ла сде­ла­на по­пыт­ка объ­е­ди­нить в по­до­бия мо­на­стыр­ских об­щин ка­пи­ту­лы со­бор­ных церк­вей. Эта ини­циа­ти­ва при­нес­ла пер­вые пло­ды в конце XI века. К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся воз­ник­но­ве­ние ор­де­на ре­гу­ляр­ных ка­но­ни­ков- ав­гу­стин­цев. Уже в XII веке сре­ди ав­гу­стин­цев поя­ви­лись различные кон­гре­га­ции (ка­но­ни­ки аб­бат­ст­ва Сен-Вик­тор в Па­ри­же; смотри Сен-вик­тор­ская шко­ла) и ме­ст­ные ка­пи­ту­лы. Ав­гу­стин­цы не име­ли един­ст­ва управ­ле­ния, и толь­ко на ме­ст­ном уров­не оно осу­ще­ст­в­ля­лось со­б­ра­ни­ем ка­питу­лов. В про­ти­во­по­лож­ность им пре­мон­ст­ран­ты (ор­ден ос­но­ван святым Нор­бер­том Ксан­тен­ским в 1-й половине XII века в Северной Фран­ции) за­им­ст­во­ва­ли у цис­тер­ци­ан­цев стро­гую сис­те­му цен­тра­ли­зов. кол­ле­ги­аль­но­го управ­ле­ния.

К XIII веку от­но­сит­ся рас­цвет ни­щен­ст­вую­щих ор­де­нов (они от­ка­зы­ва­лись от вся­кой соб­ст­вен­но­сти и су­ще­ст­во­ва­ли толь­ко за счёт ми­ло­сты­ни): до­ми­ни­кан­цев (ос­но­ван в 1-й четверти XIII века), фран­ци­скан­цев (ут­верж­дён в 1209 году), сер­ви­тов (1233), ав­гу­стин­цев-эре­ми­тов (воз­ник в 1244 году, ут­верж­дён в 1256 году), три­ни­та­ри­ев (1198) и др. Ни­щен­ст­вую­щие ор­де­на име­ют 3 вет­ви: мо­на­ше­ские (муж­ская и жен­ская) и ми­рян, ве­ду­щих ас­ке­тическую жизнь, так называемых тер­циа­ри­ев («тре­тий ор­ден»). Наи­бо­лее чёт­ко эта струк­ту­ра про­сле­жи­ва­ет­ся у до­ми­ни­кан­цев. У фран­ци­скан­цев бы­ст­ро про­изош­ло раз­де­ле­ние (окон­ча­тель­но за­кре­п­ле­но в 1517 году) на кон­вен­туа­лов, до­пус­кав­ших смяг­че­ние тре­бо­ва­ний ор­ден­ско­го ус­та­ва, и об­сер­ван­тов, на­стаи­вав­ших на их стро­гом со­блю­де­нии. Ор­ден кар­ме­ли­тов воз­ник в XII веке в Па­ле­сти­не как ор­га­ни­за­ция эре­ми­тов (от­шель­ни­ков), од­на­ко позд­нее был ре­фор­ми­ро­ван как ни­щен­ст­вую­щий ор­ден (1247), хо­тя и с ак­цен­том на стро­гом уда­ле­нии от ми­ра и со­зер­цательной жиз­ни, в про­ти­во­вес другим ни­щен­ст­вую­щим ор­де­нам, ко­то­рые ак­тив­но за­ни­ма­лись про­по­ве­дью хри­сти­ан­ст­ва и пас­тыр­ской дея­тель­но­стью. Чле­ны ор­де­на три­ни­та­ри­ев по­свя­ти­ли се­бя в пер­вую оче­редь по­пе­че­нию над хри­стиа­на­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся в пле­ну у ино­вер­цев. Сход­ную цель пре­сле­до­ва­ли и чле­ны брат­ст­ва мер­се­да­ри­ев.

Ор­де­на ре­гу­ляр­ных кли­ри­ков на­ча­ли воз­ни­кать в эпо­ху Контр­ре­фор­ма­ции (пер­вый из них - ор­ден теа­тин­цев, 1524; наи­бо­лее из­вест­ный - ие­зуи­ты). Их чле­ны, не свя­зан­ные, в от­ли­чие от мо­на­хов, обя­зан­но­стью пре­бы­вать в за­тво­ре и со­вер­шать об­щин­ную ли­тур­гию ча­сов, по­свя­ти­ли се­бя пас­тыр­ской дея­тель­но­сти, об­ра­зо­ва­нию и де­лам ми­ло­сер­дия.

Ду­хов­но-ры­цар­ские ор­де­на, воз­ник­шие в XI-XIII веках в Па­ле­сти­не, При­бал­ти­ке и на Пи­ре­ней­ском полуострове, сыг­ра­ли важ­ную роль в со­бы­ти­ях кре­сто­вых по­хо­дов и Ре­кон­ки­сты. Од­на­ко к Но­во­му вре­ме­ни все они бы­ли ли­бо уп­разд­не­ны (там­плие­ры), ли­бо пре­вра­ти­лись в кор­по­ра­ции свет­ской ари­сто­кра­тии (испанские и пор­тугальские ор­де­на), ли­бо пе­ре­клю­чи­лись на бла­го­тво­рительную дея­тель­ность (ио­ан­ни­ты, Тев­тон­ский ор­ден).

С раз­ви­ти­ем Ре­фор­ма­ции со­кра­ти­лась дея­тель­ность Орденов монашеских в Северной Ев­ро­пе, од­на­ко бла­го­да­ря Ве­ли­ким гео­гра­фи­че­ским от­кры­ти­ям Ордена монашеские рас­про­стра­ни­лись в других рай­онах ми­ра, пре­ж­де все­го в Аме­ри­ке, где они ста­ли основной си­лой хри­сти­ан­ской мис­сии. За­мет­ную роль как в мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти, так и в про­ти­во­стоя­нии Ре­фор­ма­ции иг­ра­ли ие­зуи­ты, а так­же ни­щен­ст­вую­щие ор­де­на до­ми­ни­кан­цев и фран­ци­скан­цев. По­доб­ная ак­тив­ность в XVIII веке при­ве­ла Ордена монашеские к кон­флик­там с пра­ви­тель­ст­ва­ми многих го­су­дарств, в ре­зуль­та­те че­го ряд ор­де­нов был уп­разд­нён (не­ко­то­рые воз­ро­ди­лись в XIX веке). В эпо­ху Про­све­ще­ния и в XIX веке чле­ны Орденов монашеских ста­ли уде­лять всё боль­шее вни­ма­ние учё­ным за­ня­ти­ям и пуб­ли­ка­ции древ­них хри­сти­ан­ских па­мят­ни­ков (например, мав­ри­сты), со­ци­аль­ной ра­бо­те, соз­да­нию различных бла­го­тво­рительных уч­ре­ж­де­ний. Ре­фор­ма ка­но­нического пра­ва (1983), ли­к­ви­ди­ро­вав ряд фор­маль­ных осо­бен­но­стей, ха­рак­тер­ных для Орденов монашеских, сбли­зи­ла их с другими ви­да­ми ре­лигиозных ин­сти­ту­тов Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Дополнительная литература:

Кар­са­вин Л.П. Мо­на­ше­ст­во в сред­ние ве­ка. СПб., 1912. М., 1992;

Dizionario degli istituti di perfezione / Ed. G. Pellicia, G. Rocca. Roma, 1974–2003. Vol. 1–10;

Leyser H. Her­mits and the new monasticism: a study of reli­gious communities in Western Europe 1000–1150. L., 1984;

Dall’ere­mo al cenobio... Mil., 1987;

Lesegretain C. Les grands ordres re­li­gieux: hier et aujord’hui. P., 1990;

Джор­дан Омэнн О.Р. Хри­сти­ан­ская ду­хов­ность в ка­то­ли­че­ской тра­ди­ции. Рим; Люб­лин, 1994;

Lawrence C.H. The friars: the impact of the early mendicant movement on Western society. L., 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)