НЕПОТИЗМ (от лат. nepos ‒ внук, племянник)

Практика, возникшая при апостольском престоле, которая заключалась в раздаче папами важных и доходных должностей (прежде всего, кардинальских ) своим родственникам: незаконнорожденным сыновьям, племянникам, внукам и другим родственникам.

Часто термин «непотизм» употреблялся в качестве эвфемизма для обозначения незаконных детей высших церковных иерархов, не имевших права иметь собственную семью и отпрысков.

Примеров непотизма в истории Римской церкви очень много. Каликст III сделал своего племянника, а затем — приемного сына, кардиналом, дав ему, тем самым возможность стать впоследствии папой Александром VI. Сам Александр VI назначил своего сына Цезаре кардиналом, когда тому было 18 лет. Внуки Павла III также стали кардиналами благодаря своему деду.

Урабн VIII сделал кардиналами трех своих племянников. Непотизм был распространен не только вы высших эшелонах церковной организации, но на местах. По распоряжению Иннокентия XII (1691–1700 гг.) число кардиналов, получавших свои должности благодаря непотизму, было ограничено одним. К XIX в. непотизм был фактически изжит.

Автор статьи: Г. А. Шмидт