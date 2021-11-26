МОНАШЕСТВО

Монашество (от греч. μονάζειν — «находиться в одиночестве», «жить уединенно») — особая форма жизни верующих, которая заключается в соблюдении определенных правил ради самосовершенствования и приближения к религиозному идеалу. Для М. характерны аскетизм, полный или частичный разрыв социальных связей, ритуализированное поведение. В христианстве М. подразумевает целомудрие (безбрачие), нестяжание (отказ от имущества, нередко носит формальный характер), повиновение религиозному руководству. Монах или монахиня могут жить уединенно, в группе единомышленников или в организованном коллективе (монастыре).

В Древней Индии отшельники и странствующие аскеты известны с I тысячелетия до н. э. Особую значимость М. приобрело в буддизме и джайнизме , которые зародились среди бродячих аскетов-шраманов. Буддийские монахи и монахини рассматриваются как духовная элита буддийской общины, которая следует примеру самого Будды Шакьямуни и соблюдает кодекс дисциплины (Виная). Среди обязанностей М. — сохранение и распространение учения, наставление верующих, совершение обрядов; буддийские монастыри были важнейшими центрами культуры и просвещения. При наличии общих базовых правил монашеские нормы поведения существенно различаются в зависимости от направления или школы, места в иерархии и т. д. (в некоторых традициях М. считается обязательным для достижения высшей цели (нирваны); в одних направлениях практикуется суровая аскеза, в других разрешается иметь семью; допускается временное М. и т. д.). Для джайнского М. характерны строгая аскеза, полный отказ от имущества, бродяжничество, жизнь на пожертвования верующих. Монахи обязаны в полной мере соблюдать религиозные предписания (5 главных обетов и др.), подавать пример поведения и наставлять верующих. В отличие от «неортодоксальных» учений, в индуизме М. не является цельным явлением и имеет меньшее значение в религиозной жизни. Среди индуистов, посвятивших себя аскезе и самосовершенствованию (садху), выделяются отшельники (ванапрастха) и странствующие аскеты (саньясин), которые отвергают общепринятые нормы поведения, отказываются от родственных и брачных отношений и т. д.; обычно живут на пожертвования и поучают верующих. Благодаря деятельности Шанкары (VIII—IX вв.) сложились монашеские «ордены», их члены занимаются медитацией и поклонением божеству, создают монастыри (матха) и духовные приюты (ашрам). В Китае, вероятно, под буддийским влиянием, институт М. сфорировался в даосизме : монахи составляют религиозную элиту, а монастыри являются основными духовными центрами. Даосские монахи ведут аскетический образ жизни, совершают обряды, занимаются медитацией, оккультными и магическими практиками. В исламе М. отвергается, хотя с ним нередко сопоставляют суфийские тарикаты (братства, «ордены»), которые проповедуют мистические и эзотерические учения, содержат приюты для дервишей (ханака, ­текке).

Идеалы М. в целом не были свойственны греко-римской культуре, хотя в поздней Античности отдельные философские школы (неоплатоники, неопифагорейцы, киники) поощряли аскетизм, общинную жизнь и духовное наставничество. Для этой эпохи был характерен феномен «святых людей» — мудрецов, аскетов, прорицателей, чудотворцев, которые встречались среди язычников, иудеев и ранних христиан. Некоторые группы христиан придерживались энкратических взглядов (отказ от материальных благ, умерщвление плоти). Группы посвященных дев и безбрачных вдов помогали клирикам в церковном служении. Общины аскетов складывались в IV в. вокруг харизматических духовных лидеров (Евстафий Севастийский, Мартин Турский); у сирийцев они именовались «сыны/дочери завета». Василий Кесарийский (ум. 379) создавал общины из мужчин и женщин, которые занимались молитвой, физическим трудом и социальным служением. Однако происхождение М. в христианстве принято связывать не с городскими аскетами, а с движением пустынников, которое сложилось в Египте примерно на рубеже III—IV вв. Среди египетских подвижников были отшельники, жившие в окружении учеников ( Антоний Великий ), организаторы крупных монашеских коллективов (Пахомий), странствующие аскеты. Сочетая в разной степени элементы общежития и отшельничества, они занимались «умерщвлением плоти» и боролись со злыми духами. Теоретик аскезы Евагрий Понтийский развивал учение об этапах духовного пути (дeлание и созерцание) и достижении бесстрастия. Под египетским влиянием общины аскетов, сочетавших общежитие с молитвенным уединением, появились в Палестине (лавры Харитона и Евфимия).

На рубеже IV и V вв. в западной части Римской империи возникали городские общины клириков ( Августин Аврелий ), велась пропаганда отшельничества ( Иероним Стридонский ), создавались экспериментальные сообщества подвижников, в основном аристократического характера (Леринский монастырь). Иоанн Кассиан адаптировал к местным условиям традиции египетского и палестинского М. В уставе Бенедикта Нурсийского были сформулированы правила общежития: нестяжание, целомудрие, повиновение настоятелю, молитва и физический труд как единственные занятия монаха (принцип «ora et labora»), постоянное пребывание в обители (stabilitas loci). В VII—VIII вв. устав Бенедикта вытеснил прочие монашеские правила или был положен в основу смешанных уставов. К тому времени в городах существовали базиликальные монастыри (занимались обслуживанием паломнических центров), в Испании преобладало пактовое М., в Ирландии сохранялись разнообразные монашеские традиции. На франкских землях распространились общежительные монастыри, стремившиеся к автономии (церковная экземпция, налоговый и судебный иммунитет). В эпоху Каролингов была проведена унификация М. на основе бенедиктинского устава, делались попытки ввести полное единообразие локальных обычаев (consuetudines). Крупные монастыри стали важными духовными, культурными, экономическими центрами. Подчинение королевской власти привело к появлению титулярных аббатов, контролировавших несколько обителей, и светских аббатов, которые не были монахами. За распадом империи Каролингов последовала клюнийская реформа , ее сторонники стремились к независимости М. и доминированию монахов в обществе. В X—XI вв. вокруг аббатства Клюни сложилось первое крупное объединение монастырей (на территории Франции, Испании, Италии). Реакцией на клюнийский идеал влиятельного процветающего М. стали призывы вернуться к истокам духовной традиции. После Латеранского собора 1059 появились регулярные каноники, сочетавшие монашеский образ жизни с пастырским служением. Камальдулы (1072) и картузианцы (1084) практиковали «созерцательную жизнь» — строгую аскезу, постоянную молитву и безмолвие. В рамках бенедиктинской традиции цистерцианцы (1098) сформировали орденскую структуру с единым руководством, в которой все монастыри были устроены одинаково, их аббаты проводили регулярные совещания. Благодаря Крестовым походам возникли квазимонашеские военные и полувоенные организации — духовно-рыцарские ордены . В XIII в. традиционное М. постепенно утрачивало значение общепризнанного образца высокой духовности. Признаком его кризиса стал расцвет религиозных движений, выступавших за возвращение к «евангельской бедности» и простоте, ориентированных в основном на городское население ( бегарды , бегинки , вальденсы ). Появились нищенствующие ордены (мендиканты), которые практиковали корпоративную бедность и занимались миссионерским служением: францисканцы (1209) и доминиканцы (1216). Схожие задачи ставили перед собой кармелиты (1226), сочетавшие аскетическое «созерцание» с проповедью и наставлением верующих. Нищенствующие ордены размывали границы М., создавая сообщества терциариев — мирян, которые разделяли монашеские идеалы, но продолжали жить в миру. На фоне широкого распространения нищенствующих орденов и альтернативных форм аскезы (городское затворничество) прогрессировал упадок традиционного М., несмотря на периодические попытки реформирования. Вызовом для католической духовности стала Реформация, отвергавшая в том числе любые формы монашеской жизни. В XVI в. развивались «полумонашеские» организации регулярных клириков — театинцы (1524), иезуиты (1540) и другие, стремившиеся приносить пользу церкви и обществу: насаждать христианство, помогать бедным и больным, развивать образование. Позднее эти задачи выполняли также монашествующие клирики — лазаристы (1625), редемптористы (1732), салезианцы (1859). Социальным служением занимались многочисленные сестричества, возникавшие с XVII в.; их члены вели «апостольскую жизнь», но не приносили монашеские обеты и не обязывались проживать в монастырях. Проводившиеся реформы были призваны повысить авторитет старых орденов (бенедиктинцы, францисканцы, кармелиты) и приспособить их для выполнения общественно значимых задач (например, мавристы занимались историко-филологическими исследованиями). Распространение идей Просвещения привело к окончательному упадку традиционного М., которое было объявлено бесполезным пережитком прошлого. После Французской революции, наполеоновских войн и кампаний по секуляризации религиозных институтов в XIX в. в Европе почти не осталось монастырей. Возрождение традиций М. началось в середине XIX в. во Франции и Бельгии (бенедиктинцы, трапписты и др.), а также среди англикан (оксфордское движение). К началу XXI в. традиционное М. представлено в основном немногочисленными сообществами, которые редко оказывают влияние на религиозную жизнь, хотя и пользуются авторитетом; более распространены нищенствующие ордены, разнообразные братства и сестричества. Для обозначения аскетических общин введено понятие «институты посвященной жизни», которое объединяет монашеские ордены, организации клириков и мирян, «общества апостольской жизни» (их члены ведут совместную жизнь, но не приносят обеты). Практикуются разные способы совмещения «созерцательной жизни» и работы в миру (пастырство, миссионерство, образование, благотворительность). Получили распространение гибридные аскетические движения («Opus Dei») и харизматические группы, экспериментальные общины — межконфессиональные (Тезе) и межрелигиозные (ашрамы Анри ле Со и Беды Гриффитса в Индии).

На христианском Востоке М. в целом играло более важную роль в религиозной жизни. При отсутствии основополагающих уставов и орденской структуры М. регулировалось локальными обычаями и отдельными нормативными актами, неизменно сохраняя приверженность традиционным практикам. Сиро-палестинское М. V—VI вв., сочетавшее общежитие и «созерцательную жизнь» (Феодосий, Савва Освященный), повлияло на развитие аскезы в Византии, Армении, Грузии, Эфиопии, несмотря на раскол движения из-за споров о вероучении. Кроме монастырей — общежительных и особножительных, публичных и частных — возникали общины анахоретов во главе с харизматическими наставниками, практиковались экстремальные формы аскезы (пустынножительство, затворничество, столпничество). На распространение общежития в Византии повлиял Студийский монастырь в Константинополе, особенно после окончательной отмены иконоборчества в 842. В IX—X вв. крупные монашеские центры сложились на Афоне, в Южн. Италии и других местах. Византийские власти были обеспокоены распространением М., пытались поставить его под кон­троль, уменьшить политическое и экономическое значение монастырей. К XV в. М. приобрело огромное влияние на общество, способствовало укреплению религиозно-мистических настроений среди верующих. Из Византии М. проникло на славянские земли, в XI в. — на Русь, где его важнейшим центром стал Киево-Печерский монастырь. Впоследствии западнорусское М. ориентировалось на византийские и южнославянские образцы, а в Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв. возобладал тип общежительного монастыря, расположенного в удалении от городов и ведущего активную хозяйственную деятельность. Важнейшие монастыри стали крупными собственниками, центрами духовной, культурной и экономической жизни. Как и в Византии, рост влияния М. сопровождался попытками государства ограничить самостоятельность и сократить материальные богатства монастырей. Окончательно эта тенденция возо­бладала при Петре I, который ввел жесткие ограничения для М., стремясь использовать его ресурсы для решения государственных проблем. Количество монастырей в России существенно сократилось после секуляризации церковных имуществ и введения штатов 1764. В XIX в. продолжались попытки поставить М. на службу церкви и обществу («ученое монашество»), отдельные духовные наставники-монахи пользовались широкой известностью (старчество), однако наиболее активно развивались женские общины, практиковавшие физический труд и социальное служение (образование, благотворительность).

В мусульманских государствах на Балканах и Ближнем Востоке городское М. пришло в упадок, но отдаленные монастыри стали центрами церковного управления (у коптов, сиро-яковитов, несториан), духовного просвещения и сохранения культурных традиций (Афон, Метеора, Понт). Начиная с XVII в. в восточных Католических церквах сложились ордены и конгрегации по западному образцу (василиане, антониты).

После середины XX в. на волне интереса к аскетической духовности произошел количественный рост М. (особенно у греков и коптов), затем эта тенденция проявилась и в постсоветских обществах. Для со­временного восточного М. характерны традиционализм, доктринальный и бытовой консерватизм, отрицательное отношение к модернизму и экуменизму.

Лит. : Encyclopedia of Monasticism / Ed. W. M. Johnston. 2 vol. Chicago–London, 2000; Ткачев Е. В., Ткаченко А. А. и др. Монашество // Православная энциклопедия. Т. 46. М., 2017. С. 567—651; Binns J. The T&T Clark History of Monasticism: The Eastern Tradition. London–New York, 2020; The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West / Ed. A. I. Beach, I. Cochelin. Cambridge etc., 2020; Vanderputten S. Medieval Monasticisms: Forms and Experiences of the Monastic Life in the Latin West. Berlin–Boston, 2020. А. А. Королев.