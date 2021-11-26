МЕССА

Глав­ное ка­то­лическое бо­го­слу­же­ние, в хо­де ко­то­ро­го со­вер­ша­ет­ся та­ин­ст­во Ев­ха­ри­стии, со­от­вет­ст­ву­ет пра­во­слав­ной ли­тур­гии .

Название «М.» за­кре­пи­лось за бо­го­слу­же­ни­ем Ев­ха­ри­стии на хри­сти­ан­ском За­па­де в 4–5 вв. и, воз­мож­но, про­ис­ходит от за­клю­чит. воз­гла­са (о́т­пус­та): «Иди­те, [со­б­ра­ние] рас­пу­ще­но» (лат. «Ite missa est»).

История чинопоследования Мессы. С 4 в. по­сле ле­ги­ти­ми­за­ции хри­сти­ан­ст­ва в Рим. им­пе­рии в раз­ных её час­тях на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние осо­бых «ли­тур­гич. се­мей». На За­па­де в 4–6 вв. воз­ник­ли рим., ме­дио­лан­ский (ми­лан­ский, из­вес­тен так­же как ам­вро­си­ан­ский), ис­па­но- мо­са­раб­ский, гал­ли­кан­ский, кельт­ский, сев.-афр. и др. бо­го­слу­жеб­ные об­ря­ды. Наи­бо­лее важ­ные раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми со­стоя­ли в тек­стах ев­ха­ри­стич. мо­литв (ана­фор), имев­ших (в от­ли­чие от вост. об­ря­дов) из­ме­няе­мые в за­ви­си­мо­сти от празд­нуе­мо­го в тот или иной день со­бы­тия час­ти. Ко 2-й пол. 4 в. на За­па­де ла­тынь как язык бо­го­слу­же­ния окон­ча­тель­но сме­ни­ла гре­че­ский. По ме­ре упо­ря­до­че­ния эле­мен­тов бо­го­слу­же­ния (при­мер­но с 6 в.) на сме­ну бо­лее ран­ним за­пи­сям чи­но­пос­ле­до­ва­ния и осн. бо­го­слу­жеб­ных мо­литв при­шли libelli missa­rum (пол­ные за­пи­си из­ме­няе­мых час­тей М.; древ­ней­ший об­ра­зец – в т. н. Ве­рон­ском са­кра­мен­та­рии, 1-я четв. 7 в.), по­з­д­нее офор­мив­шие­ся в са­кра­мен­та­рии (кни­ги с за­пи­сью тек­стов М. на ка­ж­дый день го­да). В рим. об­ря­де в 7 – нач. 8 вв. сло­жи­лись 2 осн. ти­па са­кра­мен­та­рия: Са­кра­мен­та­рий Ге­ла­сия (для служб в при­го­род­ных церк­вах Ри­ма) и Са­кра­мен­та­рий Гри­го­рия (для служб в Ла­те­ран­ской ба­зи­ли­ке и др. хра­мах в са­мом Ри­ме).

Пред­став­лен­ная в са­кра­мен­та­ри­ях струк­ту­ра М. в об­щих чер­тах со­хра­ни­лась до на­ших дней. Она вклю­ча­ет: на­чаль­ные об­ря­ды (вход­ную про­цес­сию с пе­ни­ем ин­трои­та, пе­ние Kyrie и Gloria и др.), ли­тур­гию Сло­ва (со­от­вет­ст­ву­ет ли­тур­гии ог­ла­шен­ных в вост. об­ря­дах), ев­ха­ри­стич. ли­тур­гию (со­от­вет­ст­ву­ет ли­тур­гии вер­ных в вост. об­ря­дах) и за­клю­чит. об­ря­ды (бла­го­сло­ве­ние, от­пуст и др.). Важ­ней­шая часть рим. М. – ев­ха­ри­стич. ка­нон (по­сто­ян­ная часть ана­фо­ры), поя­вил­ся, ве­ро­ят­но, в 4–5 вв., окон­ча­тель­но сло­жил­ся в 7 в. В пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья в не­го был сде­лан ряд вста­вок. Ко­ли­че­ст­во пре­фа­ций (пе­ре­мен­ных час­тей рим. ев­ха­ри­стич. мо­лит­вы) на про­тя­же­нии Сред­не­ве­ко­вья ко­ле­ба­лось, дос­ти­гая не­сколь­ких де­сят­ков.

Пер­во­на­чаль­но упот­реб­ле­ние рим. об­ря­да ог­ра­ни­чи­ва­лось лишь Ри­мом и его ок­ре­ст­но­стя­ми, с кон. 6 в. он на­чал рас­про­стра­нять­ся в Бри­та­нии, со 2-й пол. 8 в. – в гос-ве фран­ков. Ок. 784–791 до­пол­нен­ный ва­ри­ант Са­кра­мен­та­рия Гри­го­рия (т. н. Са­кра­мен­та­рий Ад­риа­на) был при­слан па­пой Рим­ским Ад­риа­ном I (772–795) ко­ро­лю Кар­лу I Ве­ли­ко­му . В ре­зуль­та­те ли­тур­гич. ре­фор­мы, про­ве­дён­ной по ини­циа­ти­ве Кар­ла и его сы­на Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го, бо­го­сло­ва­ми «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния» (Ал­ку­ин, Бе­не­дикт Ани­ан­ский и др.) был соз­дан уни­фи­ци­ро­ван­ный чин М., ос­но­ван­ный на рим. об­ря­де, до­пол­нен­ном отд. эле­мен­та­ми гал­ли­кан­ской бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ки. В чис­ле но­во­вве­де­ний бы­ли: дра­ма­ти­за­ция хо­да М. (мно­го­крат­ные ка­ж­де­ния и др.), уве­ли­че­ние чис­ла мо­литв и свя­щен­ни­че­ских воз­гла­сов, в осо­бен­но­сти – при­зы­ва­ний Хри­ста или Св. Трои­цы. Впер­вые бы­ло да­но ал­ле­го­рич. тол­ко­ва­ние чи­ну М. На ос­но­ве син­те­за ста­ро­рим­ско­го и гал­ли­кан­ско­го пе­ния в 8–9 вв. сло­жил­ся гри­го­ри­ан­ский хо­рал, ос­та­вав­ший­ся ос­но­вой ка­то­лич. бо­го­слу­жеб­ной му­зы­ки до 20 в. Уни­фи­ци­ро­ван­ный чин М. был объ­яв­лен обя­за­тель­ным на всей тер­ри­то­рии гос-ва Ка­ро­лин­гов, в 10 в. из Гер­ма­нии он был при­ве­зён в Рим, с 11 в. в хо­де Ре­кон­ки­сты рас­про­стра­нял­ся в Ис­па­нии, а так­же (по ме­ре хри­стиа­ни­за­ции но­вых тер­ри­то­рий) – в Сев. и Вост. Ев­ро­пе. К 12 в. в Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви все др. об­ря­ды, кро­ме рим­ско­го, поч­ти пол­но­стью вы­шли из упот­реб­ле­ния.

С ут­ра­той ла­ты­нью ста­ту­са жи­во­го язы­ка смысл и со­дер­жа­ние ли­тур­гич. тек­стов и об­ря­дов ста­ли не­по­нят­ны­ми для б. ч. ве­рую­щих. С 8–9 вв. на За­па­де по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние (сна­ча­ла в мо­на­сты­рях, за­тем и в го­род­ских хра­мах) т. н. ча­ст­ная М., со­вер­шае­мая без уча­стия на­ро­да (свя­щен­ни­ком в при­сут­ст­вии как ми­ни­мум од­но­го вер­но­го). Из­ме­нил­ся и по­ря­док при­ча­ще­ния: в 9 в. бы­ло за­пре­ще­но пе­ре­да­вать Те­ло Хри­сто­во в ру­ки ми­ря­нам, к 12 в. для ми­рян по­все­ме­ст­но вве­де­но при­ча­ще­ние толь­ко Те­лом Хри­сто­вым. В 9–11 вв. зап. хри­стиа­не окон­ча­тель­но пе­ре­шли на ис­поль­зо­ва­ние пре­сно­го хле­ба для Ев­ха­ри­стии (от­час­ти под влия­ни­ем биб­лей­ской эк­зе­ге­зы, от­час­ти из прак­тич. со­об­ра­же­ний), хо­тя вост. тра­ди­цию слу­же­ния на квас­ном хле­бе про­дол­жа­ли счи­тать до­пус­ти­мой. У ка­то­ли­ков ев­ха­ри­стич. хлеб при­ня­то на­зы­вать об­лат­ка­ми (при­но­ше­ние), по­сле ос­вя­ще­ния – гос­ти­ей (Жерт­ва).

С 12 в. (в т. ч. бла­го­да­ря рас­про­стра­не­нию прак­ти­ки со­вер­ше­ния ча­ст­ной М.) все не­об­хо­ди­мые ли­тур­гич. тек­сты на­ча­ли со­би­рать в один том – Мис­сал, в 13–14 вв. став­ший осн. бо­го­слу­жеб­ной кни­гой. К это­му вре­ме­ни к чи­ну М. был до­бав­лен це­лый ряд мо­литв и це­ре­мо­ний, при­дав­ших ей бо­лее тор­же­ст­вен­ный ха­рак­тер. Не­смот­ря на по­пыт­ки Рим. ку­рии до­бить­ся еди­но­об­ра­зия чи­на М., до кон­ца сред­них ве­ков он весь­ма зна­чи­тель­но варь­и­ро­вал­ся в разл. ре­гио­нах Ев­ро­пы. Су­ще­ст­вен­ные от­ли­чия чин М. имел так­же в не­ко­то­рых мо­на­ше­ских ор­де­нах. Наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил Мис­сал, со­став­лен­ный фран­ци­скан­ца­ми, в 13 в. офи­ци­аль­но при­ня­тый Рим. ку­ри­ей (впер­вые на­пе­ча­тан в 1474).

Сто­рон­ни­ки Ре­фор­ма­ции под­верг­ли рез­кой кри­ти­ке ряд ас­пек­тов бо­го­сло­вия Ев­ха­ри­стии, сло­жив­ше­го­ся в ка­то­ли­циз­ме к 16 в. (уче­ние о пре­су­ще­ст­в­ле­нии и жерт­вен­ном ха­рак­те­ре М. и др.), а так­же мн. осо­бен­но­сти бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ки то­го вре­ме­ни. Пер­вый ре­фор­ми­рован­ный чин М. со­став­лен в 1521–22 в Вит­тен­бер­ге А. Карл­штад­том (1480–1541), в даль­ней­шем бы­ло соз­да­но неск. де­сят­ков ре­фор­ми­ро­ван­ных чи­но­пос­ле­до­ва­ний. Об­щи­ми для них бы­ли пе­ре­вод бо­го­слу­же­ния на нац. язы­ки, от­каз от наи­бо­лее пыш­ных и тор­же­ст­вен­ных ри­туа­лов и ре­дак­ти­ро­ва­ние ка­но­на М. в со­от­вет­ст­вии с тем или иным про­тес­тант­ским уче­ни­ем. Стре­мясь ак­цен­ти­ро­вать воз­врат к еван­гель­ским тра­ди­ци­ям, боль­шин­ст­во про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций от­ка­за­лись от са­мо­го тер­ми­на «М.», пред­поч­тя ему по­ня­тие «Ве­че­ря Гос­под­ня».

Ак­ти­ви­за­ция ли­тур­гич. жиз­ни в про­тес­тант­ских об­щи­нах за­став­ля­ла ка­то­ли­ков ис­кать фор­мы аде­к­ват­но­го от­ве­та. Од­ним из гл. средств про­ти­во­дей­ст­вия ста­ло бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние прак­ти­ки по­кло­не­ния Свя­тым Да­рам вне М. (эта тра­ди­ция поя­ви­лась ещё в 13 в. в свя­зи со спо­ра­ми о пре­су­ще­ст­в­ле­нии; наи­бо­лее яр­ки­ми её вы­ра­же­ния­ми ста­ли уч­ре­ж­де­ние празд­ни­ка Те­ла Хри­сто­ва и по­яв­ле­ние в ка­то­лич. хра­мах мон­ст­ра­ций – спец. со­су­дов-ков­че­гов, в ко­то­рых гос­тия вы­став­ля­лась для мо­лит­вен­но­го со­зер­ца­ния). Об­су­ж­де­ние та­ин­ст­ва Ев­ха­ри­стии (в т. ч. и его бо­го­слу­жеб­но­го ас­пек­та) ста­ло од­ной из гл. тем Три­дент­ско­го со­бо­ра, по ито­гам ко­то­ро­го бы­ла ини­ции­ро­ва­на ли­тур­гич. ре­фор­ма. В рам­ках ре­фор­мы из­да­ны ис­прав­лен­ные вер­сии бо­го­слу­жеб­ных книг, в т. ч. Мис­са­ла (1570), объ­яв­лен­но­го обя­за­тель­ным для всех ка­то­ли­ков. Вме­сте с тем бо­лее ран­ние чи­ны М. со­хра­ни­лись в ли­тур­гич. прак­ти­ке не­ко­то­рых важ­ных цер­ков­ных цен­тров (Ми­лан, То­ле­до, Бра­га, Ли­он и др.) и мо­на­ше­ских ор­де­нов (кар­ме­ли­ты, кар­ту­зи­ан­цы, до­ми­ни­кан­цы, цис­тер­ци­ан­цы, пре­мон­ст­ран­ты). Мис­сал 1570 неск. раз не­зна­чи­тель­но до­ра­ба­ты­вал­ся (1604, 1634, 1834, 1920, 1962), но в це­лом три­дент­ский чин М. со­хра­нял­ся в Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви до 2-й пол. 20 в.

Во 2-й пол. 19 в. в Зап. Ев­ро­пе ста­ло на­би­рать си­лу ли­тур­гич. дви­же­ние, сто­рон­ни­ки ко­то­ро­го вы­сту­па­ли за бо­лее ак­тив­ное во­вле­че­ние ми­рян в бо­го­слу­жеб­ную прак­ти­ку, а за­тем – и за бо­лее ши­ро­кую ре­фор­му с це­лью очи­ще­ния М. от вто­ро­сте­пен­ных эле­мен­тов, ме­шаю­щих её вос­при­ятию, и за воз­врат к прак­ти­ке ран­ней Церк­ви (в т. ч. к час­то­му при­ча­ще­нию). Ряд ли­тур­гич. но­во­вве­де­ний был сде­лан па­па­ми Рим­ски­ми Бе­не­дик­том XV , Пи­ем XII и Ио­ан­ном XXIII, а Ва­ти­кан­ский II со­бор кон­сти­ту­ци­ей «Sacrosanctum Concilium» (4.12.1963) осу­ще­ст­вил глу­бо­кое об­нов­ле­ние внеш­ней сто­ро­ны бо­го­слу­же­ния, дек­ла­ри­руя при этом не­из­мен­ность его дог­ма­тич. ос­но­ва­ний. На ос­но­ве это­го ре­ше­ния в 1970 из­дан но­вый Мис­сал, со­дер­жа­щий ре­фор­ми­ро­ван­ный чин М. (т. н. Novus Ordo). Гл. но­ва­ция­ми в нём бы­ли: вве­де­ние, по­ми­мо преж­не­го рим. ка­но­на, ещё трёх ана­фор (на вы­бор свя­щен­ни­ка), ко­то­рые долж­ны чи­тать­ся во все­ус­лы­ша­ние; воз­мож­ность со­вер­ше­ния М. на нац. язы­ках; раз­ре­ше­ние свя­щен­ни­ку слу­жить М. ли­цом к на­ро­ду; до­пус­ти­мость при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях при­ча­ще­ния ми­рян не толь­ко Те­лом, но и Кро­вью Хри­сто­вой; уве­ли­че­ние чис­ла чте­ний из Свя­щен­но­го Пи­са­ния; уп­ро­ще­ние одея­ний свя­щен­но­слу­жи­те­лей; из­ме­не­ние по­ло­же­ния пре­сто­ла в хра­ме и др.

Novus Ordo и др. бо­го­слу­жеб­ные нов­ше­ст­ва вы­зва­ли не­при­ятие у ка­то­ли­ков- тра­ди­цио­на­ли­стов (см. Ле­фев­ри­сты). По­сле ря­да внут­ри­цер­ков­ных кон­флик­тов па­па Рим­скийБе­не­дикт XVI в motu proprio «Summorum Pontificum» (7.7.2007) ус­та­но­вил воз­мож­ность со­вер­ше­ния три­дент­ско­го чи­на (в ре­дак­ции 1962) как «экс­т­ра­ор­ди­нар­ной» фор­мы М. («ор­ди­нар­ной» фор­мой был объ­яв­лен Novus Ordo).

В три­дент­ском чи­не вы­де­ля­ет­ся неск. раз­но­вид­но­стей М.: М. без пе­ния (т. н. низ­кая М., missa sine cantu; со­вер­ша­ет­ся од­ним свя­щен­ни­ком в при­сут­ст­вии как ми­ни­мум од­но­го слу­жи­те­ля, без пе­ния на­ро­да); М. с пе­ни­ем (missa cantata; свя­щен­ник при­бе­га­ет к ре­чи­та­ци­он­но­му то­ну, а груп­па пев­чих ему от­ве­ча­ет); тор­же­ст­вен­ная («вы­со­кая») М. (missa so­lem­nis; с уча­сти­ем диа­ко­на, в ней бы­ва­ет ка­ж­де­ние ал­та­ря и со­вер­ша­ет­ся це­ло­вание ми­ра); пон­ти­фи­каль­ная тор­же­ст­вен­ная М. (missa solemnis pontificalis; со­вер­ша­ет­ся епи­ско­пом). В Novus Ordo раз­ли­ча­ют­ся лишь М. с на­ро­дом и М., со­вер­шае­мая свя­щен­ни­ком с од­ним слу­жи­те­лем; в ка­че­ст­ве осо­бо­го ви­да вы­де­ля­ет­ся так­же М., со­вер­шае­мая в со­слу­же­нии не­сколь­ки­ми свя­щен­ни­ка­ми или епи­ско­па­ми. М. по осо­бым слу­ча­ям на­зы­ва­ет­ся обет­ной (missa votiva). Воз­мож­но со­вме­ще­ние М. с ут­ре­ней или ве­чер­ней. О чи­но­пос­ле­до­ва­нии М. Novus Ordo см. в ст. Ка­то­ли­цизм.

Му­зы­ка мес­сы. Пес­но­пе­ния М. рим­ско-ка­то­лич. об­ря­да со­б­ра­ны гл. обр. в кни­ге Гра­ду­ал (су­ще­ст­ву­ют и др. оби­ход­ные пев­че­ские кни­ги). Они де­лят­ся на 2 ча­сти – т. н. ор­ди­на­рий и про­п­рий. Пес­но­пе­ния с не­из­мен­ным тек­стом на­зы­ва­ют­ся ор­ди­нар­ны­ми, в их чис­ло вхо­дят Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus (до кон­ца Ре­нес­сан­са – с вы­де­ляв­шим­ся раз­де­лом Benedictus), Agnus Dei, Ite missa est (или Benedicamus Domino). Из­ме­няе­мые в со­от­вет­ст­вии с цер­ков­ным ка­лен­да­рём пес­но­пе­ния име­ну­ют­ся про­при­аль­ны­ми, в их чис­ле: ин­тро­ит (вход­ной ан­ти­фон), гра­ду­ал (рес­пон­со­рий М.), ал­ли­луйя, тракт, се­к­вен­ция, оф­фер­то­рий, ком­му­нио (при­ча­ст­ный ан­ти­фон). Об­щий по­ря­док сле­до­ва­ния по­ющих­ся час­тей М. (без учё­та ка­лен­дар­ных осо­бен­но­стей чи­но­пос­ле­до­ва­ния):

По тра­ди­ции празд­нич­ные служ­бы при­ня­то со­вер­шать пыш­но, с ис­поль­зо­ва­ни­ем муз. ин­ст­ру­мен­тов (пер­во­на­чаль­но толь­ко ор­га­на, позд­нее ан­самб­ля и ор­ке­ст­ра) и до­пол­нит. пев­че­ских сил (сме­шан­но­го хо­ра, при­гла­шён­ных со­лис­тов и т. п.). Бла­го­да­ря это­му с 9 в. до кон. эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния М. ста­ла творч. ла­бо­ра­то­ри­ей ком­по­зи­то­ров. Сло­вом «М.» по от­но­ше­нию к ком­по­зи­тор­ским со­чи­не­ни­ям с то­го вре­ме­ни на­зы­ва­ют толь­ко ор­ди­нар­ные пес­но­пе­ния, при­чём по­сле Гиль­о­ма де Ма­шо от­пуст пе­ре­стал вхо­дить в их чис­ло. За­упо­кой­ная М. с сер. 15 в. (впер­вые у Й. Оке­ге­ма) вы­де­ли­лась в отд. жанр – ре­к­ви­ем. По­ми­мо це­ло­ст­ных М., со­чи­ня­лись мно­го­го­лос­ные ком­по­зи­ции на отд. тек­сты ор­ди­на­рия (осо­бен­но на тек­сты Gloria и Sanctus, напр. «Gloria ad modum tubae» Г. Дю­фаи), ре­же – на тек­сты про­прия (се­к­вен­ция «Stabat mater», «Оф­фер­то­рии все­го го­да» Дж. П. да Па­ле­ст­ри­ны; трак­ты в со­ста­ве ре­к­вие­мов и т. д.). Пер­вая пол­ная мно­го­го­лос­ная М. ано­ним­на (т. н. Тур­ней­ская М., 14 в.); Ма­шо – соз­да­тель пер­вой ав­тор­ской М. Вы­даю­щие­ся об­раз­цы М. соз­да­ли пред­ста­ви­те­ли ни­дер­ланд­ской шко­лы (Г. Дю­фаи, Й. Оке­гем, Я. Об­рехт, Жос­кен Де­пре, О. Лас­со, Х. Изак и др.), италь­ян­ские (Дж. П. да Па­ле­ст­ри­на, Ч. де Ро­ре), ис­пан­ские (К. де Мо­ра­лес, Т. Л. де Вик­то­рия), анг­лий­ские (Т. Тал­лис, Дж. Та­вер­нер) ком­по­зи­то­ры эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. М. ос­та­ва­лась вос­тре­бо­ван­ной фор­мой цер­ков­ной му­зы­ки в эпо­ху ба­рок­ко (К. Мон­те­вер­ди, Дж. Ка­рис­си­ми, У. Бёрд, М. А. Шар­пан­тье, Я. Д. Зе­лен­ка). Од­но из выс­ших муз. дос­ти­же­ний всех вре­мён – «вы­со­кая» М. h-moll И. С. Баха. У вен­ских клас­си­ков (В. А. Мо­царт, Л. ван Бет­хо­вен, Й. Гайдн) и ро­ман­ти­ков (Ф. Шу­берт, А. Брук­нер, Ш. Гу­но, Дж. Рос­си­ни, А. Двор­жак) М. ут­ра­ти­ла бо­го­слу­жеб­ную функ­цию, став ро­дом кон­церт­ной ора­то­ри­аль­ной му­зы­ки. Ин­те­рес к М. сис­те­ма­ти­че­ски про­яв­ля­ли ком­по­зи­то­ры 20 в. (И. Ф. Стра­вин­ский, Ф. Пу­ленк, А. Т. Гре­ча­ни­нов, Л. Берн­стайн, К. Пен­де­рец­кий, А. Пярт и мн. др.).

Со вре­мён позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья су­ще­ст­во­ва­ла прак­ти­ка за­ме­нять отд. сти­хи ор­ди­нар­ных пес­но­пе­ний (versiculus, букв. – сти­шок) не­боль­шой им­про­ви­за­ци­ей на ор­га­не; т. о. хо­ро­вое (ан­самб­ле­вое) пе­ние че­ре­до­ва­лось с ор­ган­ны­ми пье­са­ми (во вре­мя ко­то­рых бо­го­слу­жеб­ный текст пев­чие долж­ны бы­ли про­го­ва­ри­вать про се­бя). Древ­ней­шая нот­ная ру­ко­пись, за­пе­чат­лев­шая эту ано­ним­ную тра­ди­цию, – итал. ко­декс «Фа­эн­ца» (Faenza, ок. 1400). На­чи­ная с эпо­хи ба­рок­ко эти пье­сы со­чи­ня­лись ком­по­зи­то­ра­ми (Дж. Фре­ско­баль­ди, Ф. Ку­пе­рен) и объ­е­ди­ня­лись в сво­его ро­да сюи­ты; та­кая ком­по­зи­ция в 20 в. по­лу­чи­ла на­зва­ние ор­ган­ной М. (нем. Orgelmesse). Осо­бую по­пу­ляр­ность ор­ган­ная М. при­об­ре­ла во Фран­ции в пе­ри­од ок. 1650–1750; в ней ком­по­зи­то­ры ис­поль­зо­ва­ли в ка­че­ст­ве те­мы для им­прови­за­ций по­пу­ляр­ные ро­ж­де­ст­вен­ские пес­ни – но­эли. Офи­ци­аль­но ор­ган­ные М. бы­ли запре­ще­ны в 1903 па­пой Пи­ем X, од­нако тра­ди­ция их со­чи­не­ния про­дол­жилась (О. Мес­си­ан). Тра­ди­ция на­зы­вать 3-ю ч. «Кла­вир­но­го уп­раж­не­ния» И. С. Ба­ха ор­ган­ной М. (ус­та­нов­лен­ная А. Швей­це­ром) оши­боч­на.

Дополнительная литература:

Ива­нов-Бо­рец­кий М. В. Очерк ис­то­рии мес­сы. М., 1910;

Bishop E. Liturgica historica. Oxf., 1918;

Jungmann J. A. Missarum sollem­nia: eine genetische Erklärung der römischen Messe. 2. Aufl. W., 1949. Bd 1–2;

Lietz­mann H. Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie. B., 1955;

King A. A. Liturgy of the Roman Church. L., 1957;

Willis G. G. Essays in early Roman liturgy. L., 1964;

Clerck P. de. La Prière Universelle dans les liturgies latines anciennes. Münster, 1977;

Wegman H. A. Geschichte der Liturgie im Wes­ten und Osten. Regensburg, 1979.

Авторы статьи: С. Н. Ле­бе­дев (му­зы­ка), С.Г. Ме­ре­мин­ский.

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