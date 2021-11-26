МЕССА
Главное католическое богослужение, в ходе которого совершается таинство Евхаристии, соответствует православной литургии.
Название «М.» закрепилось за богослужением Евхаристии на христианском Западе в 4–5 вв. и, возможно, происходит от заключит. возгласа (о́тпуста): «Идите, [собрание] распущено» (лат. «Ite missa est»).
История чинопоследования Мессы. С 4 в. после легитимизации христианства в Рим. империи в разных её частях началось формирование особых «литургич. семей». На Западе в 4–6 вв. возникли рим., медиоланский (миланский, известен также как амвросианский), испано- мосарабский, галликанский, кельтский, сев.-афр. и др. богослужебные обряды. Наиболее важные различия между ними состояли в текстах евхаристич. молитв (анафор), имевших (в отличие от вост. обрядов) изменяемые в зависимости от празднуемого в тот или иной день события части. Ко 2-й пол. 4 в. на Западе латынь как язык богослужения окончательно сменила греческий. По мере упорядочения элементов богослужения (примерно с 6 в.) на смену более ранним записям чинопоследования и осн. богослужебных молитв пришли libelli missarum (полные записи изменяемых частей М.; древнейший образец – в т. н. Веронском сакраментарии, 1-я четв. 7 в.), позднее оформившиеся в сакраментарии (книги с записью текстов М. на каждый день года). В рим. обряде в 7 – нач. 8 вв. сложились 2 осн. типа сакраментария: Сакраментарий Геласия (для служб в пригородных церквах Рима) и Сакраментарий Григория (для служб в Латеранской базилике и др. храмах в самом Риме).
Представленная в сакраментариях структура М. в общих чертах сохранилась до наших дней. Она включает: начальные обряды (входную процессию с пением интроита, пение Kyrie и Gloria и др.), литургию Слова (соответствует литургии оглашенных в вост. обрядах), евхаристич. литургию (соответствует литургии верных в вост. обрядах) и заключит. обряды (благословение, отпуст и др.). Важнейшая часть рим. М. – евхаристич. канон (постоянная часть анафоры), появился, вероятно, в 4–5 вв., окончательно сложился в 7 в. В период раннего Средневековья в него был сделан ряд вставок. Количество префаций (переменных частей рим. евхаристич. молитвы) на протяжении Средневековья колебалось, достигая нескольких десятков.
Первоначально употребление рим. обряда ограничивалось лишь Римом и его окрестностями, с кон. 6 в. он начал распространяться в Британии, со 2-й пол. 8 в. – в гос-ве франков. Ок. 784–791 дополненный вариант Сакраментария Григория (т. н. Сакраментарий Адриана) был прислан папой Римским Адрианом I (772–795) королю Карлу I Великому. В результате литургич. реформы, проведённой по инициативе Карла и его сына Людовика Благочестивого, богословами «Каролингского возрождения» (Алкуин, Бенедикт Анианский и др.) был создан унифицированный чин М., основанный на рим. обряде, дополненном отд. элементами галликанской богослужебной практики. В числе нововведений были: драматизация хода М. (многократные каждения и др.), увеличение числа молитв и священнических возгласов, в особенности – призываний Христа или Св. Троицы. Впервые было дано аллегорич. толкование чину М. На основе синтеза староримского и галликанского пения в 8–9 вв. сложился григорианский хорал, остававшийся основой католич. богослужебной музыки до 20 в. Унифицированный чин М. был объявлен обязательным на всей территории гос-ва Каролингов, в 10 в. из Германии он был привезён в Рим, с 11 в. в ходе Реконкисты распространялся в Испании, а также (по мере христианизации новых территорий) – в Сев. и Вост. Европе. К 12 в. в Римско-католич. церкви все др. обряды, кроме римского, почти полностью вышли из употребления.
С утратой латынью статуса живого языка смысл и содержание литургич. текстов и обрядов стали непонятными для б. ч. верующих. С 8–9 вв. на Западе получила распространение (сначала в монастырях, затем и в городских храмах) т. н. частная М., совершаемая без участия народа (священником в присутствии как минимум одного верного). Изменился и порядок причащения: в 9 в. было запрещено передавать Тело Христово в руки мирянам, к 12 в. для мирян повсеместно введено причащение только Телом Христовым. В 9–11 вв. зап. христиане окончательно перешли на использование пресного хлеба для Евхаристии (отчасти под влиянием библейской экзегезы, отчасти из практич. соображений), хотя вост. традицию служения на квасном хлебе продолжали считать допустимой. У католиков евхаристич. хлеб принято называть облатками (приношение), после освящения – гостией (Жертва).
С 12 в. (в т. ч. благодаря распространению практики совершения частной М.) все необходимые литургич. тексты начали собирать в один том – Миссал, в 13–14 вв. ставший осн. богослужебной книгой. К этому времени к чину М. был добавлен целый ряд молитв и церемоний, придавших ей более торжественный характер. Несмотря на попытки Рим. курии добиться единообразия чина М., до конца средних веков он весьма значительно варьировался в разл. регионах Европы. Существенные отличия чин М. имел также в некоторых монашеских орденах. Наиболее широкое распространение получил Миссал, составленный францисканцами, в 13 в. официально принятый Рим. курией (впервые напечатан в 1474).
Сторонники Реформации подвергли резкой критике ряд аспектов богословия Евхаристии, сложившегося в католицизме к 16 в. (учение о пресуществлении и жертвенном характере М. и др.), а также мн. особенности богослужебной практики того времени. Первый реформированный чин М. составлен в 1521–22 в Виттенберге А. Карлштадтом (1480–1541), в дальнейшем было создано неск. десятков реформированных чинопоследований. Общими для них были перевод богослужения на нац. языки, отказ от наиболее пышных и торжественных ритуалов и редактирование канона М. в соответствии с тем или иным протестантским учением. Стремясь акцентировать возврат к евангельским традициям, большинство протестантских деноминаций отказались от самого термина «М.», предпочтя ему понятие «Вечеря Господня».
Активизация литургич. жизни в протестантских общинах заставляла католиков искать формы адекватного ответа. Одним из гл. средств противодействия стало более широкое распространение практики поклонения Святым Дарам вне М. (эта традиция появилась ещё в 13 в. в связи со спорами о пресуществлении; наиболее яркими её выражениями стали учреждение праздника Тела Христова и появление в католич. храмах монстраций – спец. сосудов-ковчегов, в которых гостия выставлялась для молитвенного созерцания). Обсуждение таинства Евхаристии (в т. ч. и его богослужебного аспекта) стало одной из гл. тем Тридентского собора, по итогам которого была инициирована литургич. реформа. В рамках реформы изданы исправленные версии богослужебных книг, в т. ч. Миссала (1570), объявленного обязательным для всех католиков. Вместе с тем более ранние чины М. сохранились в литургич. практике некоторых важных церковных центров (Милан, Толедо, Брага, Лион и др.) и монашеских орденов (кармелиты, картузианцы, доминиканцы, цистерцианцы, премонстранты). Миссал 1570 неск. раз незначительно дорабатывался (1604, 1634, 1834, 1920, 1962), но в целом тридентский чин М. сохранялся в Римско-католич. церкви до 2-й пол. 20 в.
Во 2-й пол. 19 в. в Зап. Европе стало набирать силу литургич. движение, сторонники которого выступали за более активное вовлечение мирян в богослужебную практику, а затем – и за более широкую реформу с целью очищения М. от второстепенных элементов, мешающих её восприятию, и за возврат к практике ранней Церкви (в т. ч. к частому причащению). Ряд литургич. нововведений был сделан папами Римскими Бенедиктом XV, Пием XII и Иоанном XXIII, а Ватиканский II собор конституцией «Sacrosanctum Concilium» (4.12.1963) осуществил глубокое обновление внешней стороны богослужения, декларируя при этом неизменность его догматич. оснований. На основе этого решения в 1970 издан новый Миссал, содержащий реформированный чин М. (т. н. Novus Ordo). Гл. новациями в нём были: введение, помимо прежнего рим. канона, ещё трёх анафор (на выбор священника), которые должны читаться во всеуслышание; возможность совершения М. на нац. языках; разрешение священнику служить М. лицом к народу; допустимость при определённых условиях причащения мирян не только Телом, но и Кровью Христовой; увеличение числа чтений из Священного Писания; упрощение одеяний священнослужителей; изменение положения престола в храме и др.
Novus Ordo и др. богослужебные новшества вызвали неприятие у католиков- традиционалистов (см. Лефевристы). После ряда внутрицерковных конфликтов папа РимскийБенедикт XVI в motu proprio «Summorum Pontificum» (7.7.2007) установил возможность совершения тридентского чина (в редакции 1962) как «экстраординарной» формы М. («ординарной» формой был объявлен Novus Ordo).
В тридентском чине выделяется неск. разновидностей М.: М. без пения (т. н. низкая М., missa sine cantu; совершается одним священником в присутствии как минимум одного служителя, без пения народа); М. с пением (missa cantata; священник прибегает к речитационному тону, а группа певчих ему отвечает); торжественная («высокая») М. (missa solemnis; с участием диакона, в ней бывает каждение алтаря и совершается целование мира); понтификальная торжественная М. (missa solemnis pontificalis; совершается епископом). В Novus Ordo различаются лишь М. с народом и М., совершаемая священником с одним служителем; в качестве особого вида выделяется также М., совершаемая в сослужении несколькими священниками или епископами. М. по особым случаям называется обетной (missa votiva). Возможно совмещение М. с утреней или вечерней. О чинопоследовании М. Novus Ordo см. в ст. Католицизм.
Музыка мессы. Песнопения М. римско-католич. обряда собраны гл. обр. в книге Градуал (существуют и др. обиходные певческие книги). Они делятся на 2 части – т. н. ординарий и проприй. Песнопения с неизменным текстом называются ординарными, в их число входят Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus (до конца Ренессанса – с выделявшимся разделом Benedictus), Agnus Dei, Ite missa est (или Benedicamus Domino). Изменяемые в соответствии с церковным календарём песнопения именуются проприальными, в их числе: интроит (входной антифон), градуал (респонсорий М.), аллилуйя, тракт, секвенция, офферторий, коммунио (причастный антифон). Общий порядок следования поющихся частей М. (без учёта календарных особенностей чинопоследования):
По традиции праздничные службы принято совершать пышно, с использованием муз. инструментов (первоначально только органа, позднее ансамбля и оркестра) и дополнит. певческих сил (смешанного хора, приглашённых солистов и т. п.). Благодаря этому с 9 в. до кон. эпохи Возрождения М. стала творч. лабораторией композиторов. Словом «М.» по отношению к композиторским сочинениям с того времени называют только ординарные песнопения, причём после Гильома де Машо отпуст перестал входить в их число. Заупокойная М. с сер. 15 в. (впервые у Й. Окегема) выделилась в отд. жанр – реквием. Помимо целостных М., сочинялись многоголосные композиции на отд. тексты ординария (особенно на тексты Gloria и Sanctus, напр. «Gloria ad modum tubae» Г. Дюфаи), реже – на тексты проприя (секвенция «Stabat mater», «Оффертории всего года» Дж. П. да Палестрины; тракты в составе реквиемов и т. д.). Первая полная многоголосная М. анонимна (т. н. Турнейская М., 14 в.); Машо – создатель первой авторской М. Выдающиеся образцы М. создали представители нидерландской школы (Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен Депре, О. Лассо, Х. Изак и др.), итальянские (Дж. П. да Палестрина, Ч. де Роре), испанские (К. де Моралес, Т. Л. де Виктория), английские (Т. Таллис, Дж. Тавернер) композиторы эпохи Возрождения. М. оставалась востребованной формой церковной музыки в эпоху барокко (К. Монтеверди, Дж. Кариссими, У. Бёрд, М. А. Шарпантье, Я. Д. Зеленка). Одно из высших муз. достижений всех времён – «высокая» М. h-moll И. С. Баха. У венских классиков (В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Й. Гайдн) и романтиков (Ф. Шуберт, А. Брукнер, Ш. Гуно, Дж. Россини, А. Дворжак) М. утратила богослужебную функцию, став родом концертной ораториальной музыки. Интерес к М. систематически проявляли композиторы 20 в. (И. Ф. Стравинский, Ф. Пуленк, А. Т. Гречанинов, Л. Бернстайн, К. Пендерецкий, А. Пярт и мн. др.).
Со времён позднего Средневековья существовала практика заменять отд. стихи ординарных песнопений (versiculus, букв. – стишок) небольшой импровизацией на органе; т. о. хоровое (ансамблевое) пение чередовалось с органными пьесами (во время которых богослужебный текст певчие должны были проговаривать про себя). Древнейшая нотная рукопись, запечатлевшая эту анонимную традицию, – итал. кодекс «Фаэнца» (Faenza, ок. 1400). Начиная с эпохи барокко эти пьесы сочинялись композиторами (Дж. Фрескобальди, Ф. Куперен) и объединялись в своего рода сюиты; такая композиция в 20 в. получила название органной М. (нем. Orgelmesse). Особую популярность органная М. приобрела во Франции в период ок. 1650–1750; в ней композиторы использовали в качестве темы для импровизаций популярные рождественские песни – ноэли. Официально органные М. были запрещены в 1903 папой Пием X, однако традиция их сочинения продолжилась (О. Мессиан). Традиция называть 3-ю ч. «Клавирного упражнения» И. С. Баха органной М. (установленная А. Швейцером) ошибочна.
Дополнительная литература:
Иванов-Борецкий М. В. Очерк истории мессы. М., 1910;
Bishop E. Liturgica historica. Oxf., 1918;
Jungmann J. A. Missarum sollemnia: eine genetische Erklärung der römischen Messe. 2. Aufl. W., 1949. Bd 1–2;
Lietzmann H. Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie. B., 1955;
King A. A. Liturgy of the Roman Church. L., 1957;
Willis G. G. Essays in early Roman liturgy. L., 1964;
Clerck P. de. La Prière Universelle dans les liturgies latines anciennes. Münster, 1977;
Wegman H. A. Geschichte der Liturgie im Westen und Osten. Regensburg, 1979.
Авторы статьи: С. Н. Лебедев (музыка), С.Г. Мереминский.