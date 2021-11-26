ИНКВИЗИЦИЯ (от лат. inquisitio ‒ расследование, розыск)

Учреждение в католической церкви , созданное для преследования и осуждения еретиков.

Термин «инквизиция» существовал и в римском праве , однако ни в Античности, ни в Раннем Средневековье он не имел специального значения. Осуждение еретиков было традиционно в христианстве. Диаконы должны были сообщать о ошибках верующих епископам, а так могли отлучать за это от церкви. Впоследствии тяжесть наказания возрастала, а к преследованию еретиков подключились и светский власти. В традиционном смысле слова инквизиция возникла в понтификат папы Иннокентия III (1198–1216 гг.), поручившего цистерцианскому ордену борьбу с альбигойцами. Поэтому изначально инквизиция была распространена в Южной Франции.

При Гонории III (1216–1227 гг.) папская инквизиция распространилась в Италии, а при Григории IX (1227–1241 гг.) получила окончательное оформление. В 1229 г. на соборе в Тулузе было установлено, что каждый епископ долен был назначить одного священника и одно светское лицо для тайного розыска еретиков. Однако позже инквизиция была передана в исключительную компетенцию доминиканцев и францисканцев.

Инквизиция полностью завесила от папства. Процесс носил тайных характер, поэтому обвиняемые были лишены каких бы то ни было прав. Часто применялись изощренные пытки. «Раскаявшихся» часто лишали имущества, а тех, кого осуждали, инквизиция передавала светской власти для наказания, которым обычно было сожжение (аутодафе). Против инквизиции поднимались многочисленные народные восстания. С усилением власти монархов и уменьшением влияния пап, влияние инквизиции снизилось.

Инквизиция вновь подняла голову во второй половине XVI в. с началом Контрреформации . В 1542 г. в Риме был учрежден верховный трибунал инквизиции. Инквизиция просуществовала в большинстве стран до XVIII в., а в Португалии и Папском государстве она была упразднена лишь в XIX в.

Иллюстрации:

Пытки инквизиции.

Автор статьи: Г. А. Шмидт