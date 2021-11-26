АДРИАН IV (Николай Брейкспир, Nicolaus Breakspear)
А. родился в Англии в небогатой и незнатной семье. После учебы в школах Парижа вступил в орден регулярных каноников в монастыре св. Руфа (Авиньон). В 1137 А. стал аббатом монастыря, а в 1146 — епископом и кардиналом. В качестве посланника папы римского Евгения III А. был направлен с миссией в Норвегию и Швецию (1152–1154). В период понтификата А. (04.12.1154–01.09.1159) обострилось противостояние императора и папства, выразившееся в многолетней борьбе за власть между Фридрихом I Барбароссой и А., а затем — Александром III. Несмотря на ряд противоречий, Фридрих I, коронованный А. в 1155, передал в руки понтифика «злейшего врага Церкви» проповедника Арнольда Брешианского. Постоянные притязания Фридриха I на права Церкви, а также его стремление окончательно подчинить своей власти города Сев. Италии привели к войне. Лишь преемнику А. Александру III удалось, одержав сокрушительную победу при Леньяно в 1176, остановить императора и заключить мирный договор (1177). В 1155 к А. прибыло посольство английского короля Генриха II Плантагенета, стремившегося получить одобрение папы на завоевание Ирландии. Согласно булле «Laudabiliter» (1155) А. признавал притязания короля, фактически обязав его «платить ежегодно подать св. Петру».
Автор статьи: А. К. Гладков.