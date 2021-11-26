АДРИАН IV (Николай Брейкспир, Nicolaus Breakspear)

Папа римский.

А. родился в Англии в небогатой и незнатной семье. После учебы в школах Парижа вступил в орден регулярных каноников в монастыре св. Руфа (Авиньон). В 1137 А. стал аббатом монастыря, а в 1146 — епископом и кардиналом . В качестве посланника папы римского Евгения III А. был направлен с миссией в Норвегию и Швецию (1152–1154). В период понтификата А. (04.12.1154–01.09.1159) обострилось противостояние императора и папства, выразившееся в многолетней борьбе за власть между Фридрихом I Барбароссой и А., а затем — Александром III . Несмотря на ряд противоречий, Фридрих I, коронованный А. в 1155, передал в руки понтифика «злейшего врага Церкви» проповедника Арнольда Брешианского. Постоянные притязания Фридриха I на права Церкви, а также его стремление окончательно подчинить своей власти города Сев. Италии привели к войне. Лишь преемнику А. Александру III удалось, одержав сокрушительную победу при Леньяно в 1176, остановить императора и заключить мирный договор (1177). В 1155 к А. прибыло посольство английского короля Генриха II Плантагенета , стремившегося получить одобрение папы на завоевание Ирландии. Согласно булле «Laudabiliter» (1155) А. признавал притязания короля, фактически обязав его «платить ежегодно подать св. Петру».

Автор статьи: А. К. Гладков.