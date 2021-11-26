АББАТСТВО (лат. abbatia)

Крупный монастырь католической церкви, принадлежащий одному из монашеских орденов и находящийся под управлением аббата или аббатисы.

А. подчинялось либо епископу (архиепископу), либо непосредственно папе римскому. С момента возникновения в VI–VII вв. А. стало духовным и интеллектуальным центром. Обладая драгоценными реликвиями (мощами святых, чудотворными образами, частицами креста, ризы и др.), А. привлекало к себе многочисленных паломников , а благодаря скрипториям и богатым библиотекам исполняло просветительскую функцию — вначале сохраняло и приумножало, а затем распространяло знания среди паствы. в эпоху Средневековья аббатство занимало видное положение в политической и экономической жизни общества. Имея в своем распоряжении обширные земельные угодья, А. оказывало значительное влияние на агрикультуру, способствуя дальнейшему совершенствованию с.-х. техники. Развитие архитектуры, музыки, литературы и философии, с одной стороны, а также ремесел и декоративно-прикладного искусства, с другой, непосредственно связано с деятельностью аббатств. Среди наиболее древних аббатств выделяются: Боббио, Гроттаферата, Клерво, Клюни , Корби, Монте-Кассино, Райхенау, Санкт-Галлен, Сен-Дени, Фульда и др.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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