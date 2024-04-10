6 класс | История Средних веков

Средневековое мышление. Индийский вариант

Ванина Е.

В книге содержится реконструкция элементов картины мира средневекового индийского общества и входящих в него социальных групп, рассматривается восприятие ими таких основополагающих сторон бытия, как пространство, время, общество, человек. Каждому из этих четырех проблемно-тематических блоков посвящена отдельная глава. В центре внимания автора находится как специфика мировосприятия индийцев, так и общие черты, которые оно обнаруживает с типологически сходными воззрениями других обществ эпохи средневековья.