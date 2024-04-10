6 класс | История Средних веков

Средневековая Индия

Алаев Л.

Книга известного индолога профессора Л. Б. Алаева посвящена средневековому периоду истории Индии и предназначена для студентов-востоковедов, специализирующихся по истории Индии. Книга содержит изложение основных этапов политической истории, а также эволюции социально-экономических отношений и культуры. В отличие от других монографий по данному периоду значительное внимание уделяется в ней истории Южной Индии. Специально рассмотрены вопросы о роли в истории страны таких уникальных социальных институтов, как каста и сельская община. Книга основана на изучении всех основных источников, а также имеющейся литературы. Автор не во всем следует принятым в индологии стереотипам и выдвигает собственную концепцию истории Индии.Книга снабжена подробной хронологической таблицей, а также списком всей неустаревшей литературы по данному периоду на русском языке.