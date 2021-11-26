МАРЫ́
Город в юго-восточной части Туркмении, административный центр Марыйского велаята.
Нас. 126,1 тыс. чел. (2010; четвёртый по числу жителей город страны). Расположен в Мургабском оазисе, в месте пересечения одного из рукавов сухой дельты р. Мургаб и Каракумского канала. Узел автомобильных и железных дорог (линии на Ташкент, Туркменбаши, Кушку). Междунар. аэропорт.
Основан под назв. Мерв в 1884 на месте заброшенных текинских крепостей (сохр. руины) Абдулла-хан-Кала (15 в.) и соединённой с ней Байрам-Али-хан- Кала (18 в.). Первоначально воен.-адм. центр Мервского окр. Закаспийской обл. (с 1897 Закаспийской обл. Туркестанского ген.-губернаторства). С 1890 уездный центр. В 1921–24 уездный центр Туркм. обл. Туркестанской АССР. С 1924 районный (в 1924–26 окружной) центр Туркм. ССР. В 1937 получил совр. название. В 1939–63 и с 1970 адм. центр Марыйской обл. (с 1992 Марыйского велаята) Туркм. ССР (с 1991 Туркменистана). Памятники: организатору борьбы за сов. власть в Туркестане П. Г. Полторацкому; Герою Сов. Союза К. Азалову; пограничникам, погибшим в борьбе с басмачами в 1925; на братской могиле героев Гражд. войны 1917–22 монументы «Родина-мать» и «Вечная слава». Туркменский гос. энергетич. ин-т (1997). Историко-краеведч. музей. Гос. драматич. театр им. Кемине (2006).
М. – крупный пром. центр. Заводы: машиностроительный (электронасосные нефтяные агрегаты), авторемонтный, азотных удобрений; предприятия лёгкой (хлопкоочистительный и кожевенный заводы, шерстомойная, прядильно-ткацкая и швейная фабрики) и пищевкусовой (в т. ч. пивоваренный и молочный заводы, кондитерская фабрика) пром-сти. Произ-во мебели, стройматериалов. Ковроткачество (продукция ковровой фабрики, а также традиц. ковры ручной работы, в т. ч. текинские). Центр с.-х. района (выращивают хлопчатник, зерновые и др.; разводят лошадей ахалтекинской породы). Марыйская ГРЭС (1973; обеспечивает ок. 2 /3 произ-ва электроэнергии в стране; работает на базе Шатлыкского газового месторождения, расположенного к югу от города).
В 30 км к востоку от М., у г. Байрам- Али, – комплекс археологич. и архит. памятников Мерва Древнего.
Автор статьи: А. А. Космарский (экономика).