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Лекция: Причерноморье в XIII-XV веках: новые открытия

Лектор: Карпов Сергей Павлович - академик Российской академии наук, президент Исторического факультета Московского государственного университета

Причерноморье было важной опорой Византии. Основным византийским центром поначалу являлся Херсонес, затем он сместился к Судаку. В первую очередь, Причерноморье обеспечивало Византию такими важными продуктами как зерно, рыба, соль, меха. Долгое время Византия не допускала никого до этого региона. На лекции мы поговорим о том, почему нас интересует именно этот период в истории Причерноморья и почему он исторически значим?

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.